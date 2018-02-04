50条减肥建议 送给总也瘦不下来的你

导语：你想知道减肥瘦身的最大秘密么？那就是——随时随地不懈努力——没有任何一种单一的方法能让你瘦下来，想要达成目标，需要在许多日常生活中的小细节上付出努力。我们为你总结了以下这50条小贴士。（来源：VOGUE时尚网）

1。遵循80/20守则。保证平常80%的时间健康饮食，但也给自己20%的时间放纵一下。

2。 当你不饿却想要吃东西的时候，马上做十下伏地挺身。

3。 用一张全麦薄饼取代两块全麦吐司面包。

4。 做饭的时候嘴里嚼一块口香糖，防止自己随便吃零食。

5。 冰箱里经常储备小块水果蔬菜，便于随时抓来当零食或简餐吃。

6。 用健身球取代办公椅，坐在上面工作能够锻炼你的核心肌群。或者给自己换一张那种可以站着办公的桌子。

7。 和同事一起吃饭而不是自己对着电脑屏幕吃。这样能避免无意识地大吃大喝，让你更清楚吃下的每一口东西。

8。 准备一些低于150卡路里，且不易碎的小零食在手袋、健身房背包和办公桌抽屉里。坚果是很好的选择，它们既能使你有饱足感，又能促进新陈代谢。

9。 烤曲奇饼干时，只烤一半的原料，把剩下的一半放在制冰格里冷冻起来。这样突然想吃甜点的时候，就取出一格烤一下，既能满足你对甜食的渴望，又不会使卡路里超标。

10。每餐吃到一半的时候，停下来喝点水，想想你是因为没吃饱才吃完剩下的一半，还是只因为它剩在盘子里。

11。用胡萝卜和小胡瓜之类的蔬菜丝，取代搭配主菜的意大利面。

12。 不要一直站着，刷牙的时候做几个深蹲，排队的时候做几下提踵动作，或者打电话的时候做几个弓步下蹲。

13。 在甜品食谱（例如脆米饼）中添加蛋白粉，增加营养成分。

14。 客厅里准备几个哑铃，看电视的时候可以举几下。

15。 面包或贝果上涂抹杏仁酱或花生酱，用以取代奶油奶酪或者黄油。健康脂肪能够抑制饥饿感，并且减少腹部脂肪。

16。 选择富含水分的零食，比如蜜瓜、甜椒、小番茄或者芹菜棒。水分能缓解饥饿感，还能防止腹胀。

17。 用冻香蕉和花生酱，或者甜美的樱桃与巧克力，自制低脂冰淇淋。

18。 选择不同楼层的厕所，让自己多爬几阶楼梯。

19。 以蔬菜饼取代汉堡包中的肉饼。

20。 在甜点原料里添加一些蔬菜。你绝不会吃得出来布朗尼中添加的小胡瓜，或者巧克力甜甜圈里添加的鹰嘴豆。

21。 周日晚上准备好五份沙拉，把一周的量都提前准备好。

22。 烘培的时候，用其他健康替代品取代黄油。

23。 跟着那些10分钟运动视频，现在就开始做运动。

24。 想叫披萨外卖的时候，尝试在家自制这些披萨饼皮：无麸质红薯饼皮、

无麸质藜麦罗勒叶饼皮，或者低卡菜花饼皮。

25。 将蔬菜切成大块。咀嚼次数越多，吃得越慢，你的大脑就能更容易接收到吃饱的信号。

26。 在果昔中加入富含纤维的绿色蔬菜、牛油果和各种莓果，它们能令你长时间保持饱足感。

27。 把零食放在冰箱和储物柜里不好拿的地方，以防自己随便就抓一点吃。

28。 以鹰嘴豆泥、芥末酱或者烤甜椒泥当做三明治酱料，取代蛋黄酱。

29。 保证每周三次20分钟的力量训练，因为肌肉能够比脂肪燃烧更多卡路里。

30。 将搭配主菜的意大利面或土豆泥换成青菜沙拉。

31。 准备一些冷冻蔬菜泥，需要的时候添加在酱料和浓汤里，增加纤维含量。

32。 利用午休时间做些运动，之后再一边工作一边吃饭。

33。 吃麦片的时候用杏仁奶取代低脂牛奶。

34。 经常吃苹果。它有天然抑制食欲的作用，并且富含纤维。

35。 一些食谱中的奶油可以用滑嫩的豆腐代替。

36。 记录自己每天吃的东西，并每晚把清单email给家人和朋友。有人监督能使你对自己更诚实。

37。 每周开始的时候，提前准备好一大盒沙拉放在冰箱里。有现成的的沙拉，你就更有可能在晚餐中多吃些绿色蔬菜。

38。 吃完东西后马上刷牙漱口，这样你就不会再去吃同事的巧克力豆。

39。 上主菜之前先让服务生给你一个外带餐盒，先打包一半再吃剩下的一半。

40。烘培时，用水果做为天然甜味剂取代白糖，还能增加抑制饥饿感的纤维含量。试一下这个香蕉麦芬食谱，或者这些枣味曲奇。

41。 晚餐可以多做一些，把剩下来的当作第二天的午餐。

42。 比平时多做五分钟的有氧运动。

43。 无聊、沮丧或者压力大的时候，最容易产生吃东西的念头。找一个吃东西之外的方法来舒解，比如出门散步、给朋友打电话聊天、泡个热水澡、读一本好书或者练练瑜伽。

44。 在厨房准备一个大黑板，写下一周每日三餐的计划，或者那些励志名言。

45。 办公桌上放一个可重复使用的水瓶，经常喝上一两口。多喝水可以抑制你的饥饿感和吃东西的欲望，还能防止腹胀，并使你保持头脑清醒。

46。 每周拍一张自拍，让自己清楚看到身体的变化。把所有照片放在一个小罐里，时刻提醒自己为达最终目标而努力。

47。 在沙拉中添加煮熟的全麦谷物，增加纤维和蛋白质含量，使午餐吃起来更有饱足感。

48。 单片吐司三明治可以减少卡路里和碳水化合物的摄取量。

49。 做一些健康版的小甜点。这些免烤布朗尼绝对能满足你对巧克力的渴望。

50。 保证每天晚上至少七小时的睡眠。疲劳通常是不去运动和吃零食的理由。