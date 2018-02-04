走路也能瘦身 掌握方法轻松减掉赘肉

导语：很多胖人都在为瘦身犯愁，认为一直没有好的方法能够有效减肥，其实方法有很多，走路就能变瘦变苗条，但很多人却不知道其中的方法，减肥往往是徒劳无功！（来源：伊秀美体网）

肥胖人群为了能够穿漂亮的衣服，为了不受别人异样的眼光，一直都在摸索尝试各种减肥办法，节食相信很多人都有过、还有很多人为了瘦下来甚至吃各种减肥药，但结果是脂肪没减掉，身体却吃不消了，减肥药产生的副作用还可能会让你加倍肥胖！其实这两种方法都是非常极端的，减肥不但要持之以恒，还要掌握正确合适的方法，才能够有效的瘦下来。

其实生活中简单有效果的瘦身方法不是没有，走路就能够很好的瘦身，相信说出来大家都不会相信，谁每天不是走个几千上万步，可是也从未瘦下来啊！那是因为大家都没有掌握正确的走路方法，当然不会轻易瘦下来了。

想要通过走路瘦身，首先就要改变自己走路的不良姿势，生活中大家走路都是慢慢悠悠散步式的，这样走路当然不会对对瘦身有所帮助，只有疾步如飞才能够是身体的血液流动更快，双腿肌肉得到锻炼，那样才能够出汗，身体发热了才能够将脂肪燃烧，所以想要走路减肥的朋友，行走时速度一定要快，迈开腿脚大步流星的走，才能达到减肥效果。

另外，行走时的呼吸方式也会对瘦身效果有所影响，大多数人走几步以后都开始气喘吁吁，之后双手叉腰，休息一会儿之后才继续走，这样无论你走再长的路，基本上都不会达到预期的减肥目标，腹式呼吸法才是疾走是应采用的呼吸方法，吸气时肚皮鼓起，呼气时吸紧腹部。

走路瘦身还需要注意时间，刚吃饱饭不建议进行走路减肥，用完餐半小时之后再进行结果会事半功倍。上班族很少有空余时间进行走路瘦身，因此也可选择步行去上班。