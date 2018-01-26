欧阳娜娜还需要P图？那双美腿就说明了一切

导语：吃饭、睡觉、欧阳娜娜。这位身体发育超级完美的美少女欧阳娜娜近来PO照抒发心情时，却意外被发现，身后栏杆似乎歪掉变扭曲了，疑似是修图痕迹，引发外界揣测与热议。（来源：瑞丽网）

欧阳娜娜PO照

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吃饭、睡觉、欧阳娜娜。这位身体发育超级完美的美少女欧阳娜娜近来PO照抒发心情时，却意外被发现，身后栏杆似乎歪掉变扭曲了，疑似是修图痕迹，引发外界揣测与热议。

欧阳娜娜：“以后会好好学p图的”

而俏皮可爱的她也大方表示：以后会好好学p图的~~

背影看去，就剩那双大长腿了！

这美腿真心不用P啊！

但我真心要说，这明星哪个不P图啊？而欧阳娜娜自身那双大美腿，可真心不是P得出来的，娜娜的腿远看近看都那么纤细优美，而正在发育中的她正时长身体的时候，连她自己都说自己要多吃点才行，可光吃不练，怎么可能有这么好的身材？

欧阳娜娜《瑞丽服饰美容》大片

出席活动时不忘晒美腿

抱着大提琴的娜娜更是气质迷人

娜娜自己也是经常在微博上立志减肥：“立个目标，15天坚持不吃零食、淀粉，7点前不吃饭。”但网友纷纷还是表示：“你还是该吃吃，该玩玩，好好长身材吧！”

来个“腿咚”才厉害呢

欧阳娜娜跟姐姐妮妮一起健身房里练起劈腿功

欧阳娜娜其实从小就是骨感身材，现在尽管年轻新陈代谢比较快，但不进健身房还是不行滴，瞧！这不，欧阳娜娜跟姐姐妮妮一起健身房里练起劈腿功，一边劈腿一边亲亲，壁咚没啥了不起，来个“腿咚”才厉害呢！

边练边亲

欧阳妮妮之前使用Ins的限时动态故事功能，分享在健身房运动的过程中，和妹妹欧阳娜娜嬉戏的影片。画面中，只见她先是举起对方的脚，并将右脚举高踩在墙上腿咚，接着在另一段影片中，她改抬左脚靠在妹妹身上，2人下秒还上演“女女吻”。

欧阳妮妮

原来欧阳家族身材好的可不只娜娜一个呢！姐姐妮妮双腿比娜娜还要美，过去为了上镜头好看，积极运动、节食，成功瘦成铅笔腿，曾经在1.5个月中瘦下来7斤，瘦的太夸张了吧！

欧阳妮妮健身照

欧阳妮妮也好美哦

更何况妮妮以前身材属于臃肿类型，而胖女神经过苦练后，腿部简直是零赘肉，跟娜娜站在一起，一对儿完美身材姐妹花真是羡煞旁人，看来想要健康而笔直的美腿的确是练出来的。

欧阳家族三姐妹

腿部简直是零赘肉

话说回来，“白骨精”们平时工作这么忙，哪有时间进健身房呢？但别忘了时间是挤出来的，不妨在清晨还清醒的时候抽出10分钟时间练个美腿瑜伽吧！