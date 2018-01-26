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欧阳娜娜还需要P图？那双美腿就说明了一切

2018年01月26日 16:53 新浪时尚
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　　导语：吃饭、睡觉、欧阳娜娜。这位身体发育超级完美的美少女欧阳娜娜近来PO照抒发心情时，却意外被发现，身后栏杆似乎歪掉变扭曲了，疑似是修图痕迹，引发外界揣测与热议。（来源：瑞丽网）

欧阳娜娜PO照欧阳娜娜PO照
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　　吃饭、睡觉、欧阳娜娜。这位身体发育超级完美的美少女欧阳娜娜近来PO照抒发心情时，却意外被发现，身后栏杆似乎歪掉变扭曲了，疑似是修图痕迹，引发外界揣测与热议。

欧阳娜娜：“以后会好好学p图的”欧阳娜娜：“以后会好好学p图的”

　　而俏皮可爱的她也大方表示：以后会好好学p图的~~

背影看去，就剩那双大长腿了！背影看去，就剩那双大长腿了！
这美腿真心不用P啊！这美腿真心不用P啊！

　　但我真心要说，这明星哪个不P图啊？而欧阳娜娜自身那双大美腿，可真心不是P得出来的，娜娜的腿远看近看都那么纤细优美，而正在发育中的她正时长身体的时候，连她自己都说自己要多吃点才行，可光吃不练，怎么可能有这么好的身材？

欧阳娜娜《瑞丽服饰美容》大片欧阳娜娜《瑞丽服饰美容》大片
出席活动时不忘晒美腿出席活动时不忘晒美腿
抱着大提琴的娜娜更是气质迷人抱着大提琴的娜娜更是气质迷人

　　娜娜自己也是经常在微博上立志减肥：“立个目标，15天坚持不吃零食、淀粉，7点前不吃饭。”但网友纷纷还是表示：“你还是该吃吃，该玩玩，好好长身材吧！”

来个“腿咚”才厉害呢来个“腿咚”才厉害呢
欧阳娜娜跟姐姐妮妮一起健身房里练起劈腿功欧阳娜娜跟姐姐妮妮一起健身房里练起劈腿功

　　欧阳娜娜其实从小就是骨感身材，现在尽管年轻新陈代谢比较快，但不进健身房还是不行滴，瞧！这不，欧阳娜娜跟姐姐妮妮一起健身房里练起劈腿功，一边劈腿一边亲亲，壁咚没啥了不起，来个“腿咚”才厉害呢！

边练边亲边练边亲

　　欧阳妮妮之前使用Ins的限时动态故事功能，分享在健身房运动的过程中，和妹妹欧阳娜娜嬉戏的影片。画面中，只见她先是举起对方的脚，并将右脚举高踩在墙上腿咚，接着在另一段影片中，她改抬左脚靠在妹妹身上，2人下秒还上演“女女吻”。

欧阳妮妮欧阳妮妮

　　原来欧阳家族身材好的可不只娜娜一个呢！姐姐妮妮双腿比娜娜还要美，过去为了上镜头好看，积极运动、节食，成功瘦成铅笔腿，曾经在1.5个月中瘦下来7斤，瘦的太夸张了吧！

欧阳妮妮健身照欧阳妮妮健身照
欧阳妮妮也好美哦欧阳妮妮也好美哦

　　更何况妮妮以前身材属于臃肿类型，而胖女神经过苦练后，腿部简直是零赘肉，跟娜娜站在一起，一对儿完美身材姐妹花真是羡煞旁人，看来想要健康而笔直的美腿的确是练出来的。

欧阳家族三姐妹欧阳家族三姐妹
腿部简直是零赘肉腿部简直是零赘肉

　　话说回来，“白骨精”们平时工作这么忙，哪有时间进健身房呢？但别忘了时间是挤出来的，不妨在清晨还清醒的时候抽出10分钟时间练个美腿瑜伽吧！

标签: 欧阳娜娜美腿长腿

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