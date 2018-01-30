脂肪型or结实型 腹部赘肉减肥大不同

导语：现在许多白领整天坐在电脑前，腹部的赘肉越来越明显，但是在减肥前，先分清楚你的腹部赘肉是哪一种类型。（来源：PCLADY）

一、微微凸出型

整体来说你还不是那么胖，假如穿得少了，总是会发现小肚子的存在，尤其是一穿上紧身上衣就会原形毕露！在你吃过饭之，就会更加明显。

在工作和生活当中，消耗体力的机会太少，经常坐着，平时又不爱运动，腹部的赘肉根本无法获得消耗的机会，还好，由于情况并不严重，你恢复的可能性是很大的。

生活建议

1、增加基本的赘肉消耗机会，能不坐就站着，没事再来个小跑步。

2、进食之后不要马上休息，稍微动一动，最好能配合饮用一些具有溶解赘肉效果的自然、绿色的热控 减肥茶 。

3、要改掉弯腰驼背的坏习惯，保持身体紧绷度。

4、进食速度放慢，要细嚼慢咽。

5、做较简单的腹部运动来雕塑曲线，比如仰卧起坐15次等。

二、多层型

腹部赘肉堆积较多已成定局！即使没有吃什么东西，它还是不轻易消失，偶然还会堆积成两三层，尤其是坐着或弯腰时，身上的那一层肥肉，不小心就会被别人发现。

你一定曾经狠狠地减过肥，不过由于你不能真正控制食欲，短时间内赘肉又重新变多，使得身体上的肌膜无法承受，失去作用，导致赘肉出现门路式外形。

生活建议

1、应该真正下定决心持续减肥，并且把时间拉长。

2、尽对不使用短时间又不人性的减肥方法。

3、饮食一定要科学配比，要保持天天赘肉“收”、“支”的平衡。要把快速减肥与持久保持相结合，从某种意义上讲，保持更重要！

4、在保证营养比例公道的条件下，削减淀粉的摄取，以蔬菜水果为主。

5、天天拿出20分钟做腹部消脂按摩。

三、忽然出现型

偶然会由于肚子疼，肠胃不适的题目，使肠胃胀起来，还伴随着令人难受的阵痛感觉。它会不定期发作，害得你随时都要带着胃药。

并不是所有的肠胃题目，都会引起腹部凸出的现象。有些人的习惯性肠胃不适，才会引起小腹凸出，通常别人不会有明显的感觉，只有你自己觉得明显“胀起来”了。

生活建议

1、观察自己的饮食习惯，再修正自己的饮食习惯。

2、少穿紧身的衣裤，让肠胃顺畅。

3、莫名的腹胀或肠胃不适，可征求医生的意见。

4、少喝刺激性饮料，不吸烟。

5、养成正常睡眠的好习惯。

四、结实型

不像一般的腹部凸出都是松松垮垮的赘肉，呈现出结实有力的肌肉形态。不过又没有那么好看，腹部凸出的地方摸起来硬硬的。固然你正在实施热控减肥计划，腹部能消除的赘肉却极少。

通常都是有固定的运动习惯，或是曾经做过腹部练习的人，练习成肌肉的赘肉，当然不轻易消除，想减掉它，需要长时间的耐心与毅力。

如何才能减肚子？每天1分钟快速塑腰

1、左右拉伸减肥操

Step1：采四足跪姿，背打直不弓起，身体重量平均分配于手掌、膝盖。

Step2：双脚后伸脚尖触地，收小腹、夹臀，背打直，后脑勺至脚跟尽量呈一直线，维持至少15秒后休息再做，次数不拘。手掌撑地时手指尽量张开，可分摊重量，使动作稳定。

进阶动作：动作熟练后可改为上臂贴地的海豚平板式，后脑勺至脚跟尽量呈直线，每次维持至少15秒，每天可做次数不限。

2、向上伸展减肥操

Step1：平躺姿势，双手往头顶延伸，使背部紧贴地面。

Step2：肩膀至腰部尽量贴地，以收紧腹部的力量，将双脚抬至45度，停5个深呼吸后，再抬至90度停30秒至1分钟。注意脚背下压，膝盖伸直。

Step3：上身不动慢慢吐气，双腿缓缓下降，脚背下压，下降速度越慢越好直到触地。动作1至3做5至10次。若下背微酸表示腹部核心肌群力量不足，多练习可加强下背与腹部肌力。