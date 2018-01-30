移动客户端

脂肪型or结实型 腹部赘肉减肥大不同

2018年01月30日 17:33 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：现在许多白领整天坐在电脑前，腹部的赘肉越来越明显，但是在减肥前，先分清楚你的腹部赘肉是哪一种类型。（来源：PCLADY）

　　一、微微凸出型

　　整体来说你还不是那么胖，假如穿得少了，总是会发现小肚子的存在，尤其是一穿上紧身上衣就会原形毕露！在你吃过饭之，就会更加明显。

　　在工作和生活当中，消耗体力的机会太少，经常坐着，平时又不爱运动，腹部的赘肉根本无法获得消耗的机会，还好，由于情况并不严重，你恢复的可能性是很大的。

　　生活建议

　　1、增加基本的赘肉消耗机会，能不坐就站着，没事再来个小跑步。

　　2、进食之后不要马上休息，稍微动一动，最好能配合饮用一些具有溶解赘肉效果的自然、绿色的热控 减肥茶 。

　　3、要改掉弯腰驼背的坏习惯，保持身体紧绷度。

　　4、进食速度放慢，要细嚼慢咽。

　　5、做较简单的腹部运动来雕塑曲线，比如仰卧起坐15次等。

　　二、多层型

　　腹部赘肉堆积较多已成定局！即使没有吃什么东西，它还是不轻易消失，偶然还会堆积成两三层，尤其是坐着或弯腰时，身上的那一层肥肉，不小心就会被别人发现。

　　你一定曾经狠狠地减过肥，不过由于你不能真正控制食欲，短时间内赘肉又重新变多，使得身体上的肌膜无法承受，失去作用，导致赘肉出现门路式外形。

　　生活建议

　　1、应该真正下定决心持续减肥，并且把时间拉长。

　　2、尽对不使用短时间又不人性的减肥方法。

　　3、饮食一定要科学配比，要保持天天赘肉“收”、“支”的平衡。要把快速减肥与持久保持相结合，从某种意义上讲，保持更重要！

　　4、在保证营养比例公道的条件下，削减淀粉的摄取，以蔬菜水果为主。

　　5、天天拿出20分钟做腹部消脂按摩。

　　三、忽然出现型

　　偶然会由于肚子疼，肠胃不适的题目，使肠胃胀起来，还伴随着令人难受的阵痛感觉。它会不定期发作，害得你随时都要带着胃药。

　　并不是所有的肠胃题目，都会引起腹部凸出的现象。有些人的习惯性肠胃不适，才会引起小腹凸出，通常别人不会有明显的感觉，只有你自己觉得明显“胀起来”了。

　　生活建议

　　1、观察自己的饮食习惯，再修正自己的饮食习惯。

　　2、少穿紧身的衣裤，让肠胃顺畅。

　　3、莫名的腹胀或肠胃不适，可征求医生的意见。

　　4、少喝刺激性饮料，不吸烟。

　　5、养成正常睡眠的好习惯。

　　四、结实型

　　不像一般的腹部凸出都是松松垮垮的赘肉，呈现出结实有力的肌肉形态。不过又没有那么好看，腹部凸出的地方摸起来硬硬的。固然你正在实施热控减肥计划，腹部能消除的赘肉却极少。

　　通常都是有固定的运动习惯，或是曾经做过腹部练习的人，练习成肌肉的赘肉，当然不轻易消除，想减掉它，需要长时间的耐心与毅力。

　　如何才能减肚子？每天1分钟快速塑腰

　　1、左右拉伸减肥操

　　Step1：采四足跪姿，背打直不弓起，身体重量平均分配于手掌、膝盖。

　　Step2：双脚后伸脚尖触地，收小腹、夹臀，背打直，后脑勺至脚跟尽量呈一直线，维持至少15秒后休息再做，次数不拘。手掌撑地时手指尽量张开，可分摊重量，使动作稳定。

　　进阶动作：动作熟练后可改为上臂贴地的海豚平板式，后脑勺至脚跟尽量呈直线，每次维持至少15秒，每天可做次数不限。

　　2、向上伸展减肥操

　　Step1：平躺姿势，双手往头顶延伸，使背部紧贴地面。

　　Step2：肩膀至腰部尽量贴地，以收紧腹部的力量，将双脚抬至45度，停5个深呼吸后，再抬至90度停30秒至1分钟。注意脚背下压，膝盖伸直。

　　Step3：上身不动慢慢吐气，双腿缓缓下降，脚背下压，下降速度越慢越好直到触地。动作1至3做5至10次。若下背微酸表示腹部核心肌群力量不足，多练习可加强下背与腹部肌力。

标签: 赘肉腹部脂肪减肥

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

姑娘素颜同事不理不睬，化妆后态度瞬间改变了！

[详细]
2018年01月09日 20:37
姑娘 素颜 态度 化妆

男人化妆有时比女人还惊艳！小伙这变化可以挑战最牛妆后差异了

[详细]
2018年01月21日 23:16
女人 差异 小伙 男人 化妆

没有不好看的衣服，只有不会穿的你，拿走这个老旧过时的衣服瞬间变时装~ 卧...

没有不好看的衣服，只有不会穿的你，拿走这个老旧过时的衣服瞬间变时装~ 卧槽，创意满分 ​[详细]
2018年01月13日 18:10
衣服 时装 过时 不好看 创意

姑娘穿着婚纱突然撞见了小伙，小伙又开始吃醋了？怎么回事？

[详细]
2018年01月13日 20:42
小伙 姑娘 婚纱 穿着

【新娘穿婚纱，不用再憋尿啦！】许多穿着超大婚纱的新娘，可能都遇到过憋尿时...

许多穿着超大婚纱的新娘，可能都遇到过憋尿时的尴尬。最近国外就推出了一个神器，只需要把穿在里面的裤子往上拉，就能把婚纱全部包住。超人性化的设计！ ​[详细]
2018年01月12日 21:12
婚纱 新娘 憋尿 穿着 神器