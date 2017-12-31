当红炸子鸡都吸引不了你 无聊跨年夜还能怎么找乐

导语：2017年已经进入倒计时阶段，说起跨年你打算怎么过？每到这时都是各大卫视争艳的时候，各种“当红炸子鸡”登陆荧幕，然而，尽管如此几乎形势不变的唱跳表演也是让看官们略感疲惫…那么跨年夜还能如何找乐子呢？（来源：YOKA时尚网）

（原标题：《“当红炸子鸡”都吸引不了你 无聊跨年夜还能怎么找乐》）

文青跨年计划

新年 图片来源自wallpapershome.ru

每年的跨年夜就像是人生中的一本书翻开了新的篇章一样，相信会有人打算清空年假，不远万里漂洋过海，为曾经的2017画上圆满的句号。不过对于只有3天的假期说长不长说短不短的，真的需要好好规划下！

香港跨年 图片来源自flickr.com

3天假期去太遥远的地方好像不太行，那么不妨就到香港来体验下跨年热闹的氛围。说起香港的跨年夜可以玩的事情真的是太多了，那么咱们就捡重点的说说吧！

维多利亚港湾烟火 图片来源自instagram.com

在香港感受想要感受热闹的跨年氛围，那么没有比去维多利亚港湾看烟火表演来的更加有趣的了。绚丽夺目的烟火在黑夜空绽放，搭配着旁边高耸的摩天大楼，那种美丽格外的诱人。

香港海上游 图片来源自500px.com

每年在12月31号这一晚一起倒数的人非常多，所以在此之前一定要先了解好什么是最佳观赏地。如果想要视觉感官强一些，那么可以参与“新年倒数海上游”的活动，从维多利亚港湾上船，欣赏表演。

Tips：活动当晚8：00会戒严封路，所以想要体验要趁早

香港尖沙咀文化中心露天广场 图片来源自Frank （bbqboy）

再有，比较不错的位置就是香港文化中心的露天广场上，许多烟火摄影大片都是在这里拍摄而成的，所以如果对摄影感兴趣的人可要早点来占位置哦！

Tips：从香港地铁尖东站出J口，步行15分钟即可。

太平山顶 图片来源自flickr.com

如果你觉得烟火表演人潮攒动，那么倒是可以去太平山顶来度过跨年夜。当天山顶到处可以感受到新年的氛围，可以在山顶选择一家餐厅享受完新年大餐后看看四周围灯火通明的夜景。

交通：乘坐地铁港岛线、荃湾线至中环站C出口循德辅道中直走，遇租庇利街左转，步行约10分钟。

缆车 图片来源自localiiz.com

在山顶玩累了，那么就乘坐山顶缆车下山吧，如果运气好的话就会赶上烟火表演，在这里看看维多利亚港湾的烟火也是别有一番滋味的呢。

Tips：缆车7：00-24：00全程约八分钟

说到这儿是不是有点小心动了呢？但毕竟是节假日期间，有担心机票会很贵。

香港机票 图片来源自携程

你大可放心，元旦期间飞往香港的机票往返价格还是比较划算的，可以30号飞往香港提前在当地转转，元旦当天坐早班机回家。

另外，酒店方面也需要慎重考虑下。

香港粤海酒店 图片来源自booking

推荐酒店：香港粤海酒店

地址：九龙尖沙咀宝勒巷18号， 尖沙咀， 香港， 香港特别行政区

价格：2，135元

香港因为地少人多，所以酒店一直以来价格都是居高不下的，虽然价格略高当时其中也不乏性价比比较高的酒店。这家粤海酒店就是其中之一，在尖沙咀商圈附近可以步行走到维多利亚港湾，此外，步行到海港城都购物商圈也很方便。

香港粤海酒店 图片来源自booking

再有，酒店内的设施也还是比较简洁干净的，整体设计是以原木材质为主，采用中西结合的设计方式，简约大方给人舒适温馨的感觉。

佛系跨年计划

佛系跨年 图片来源自WordPress.com

说到跨年，大部分人都希望来年能够得到好运，那么跨年去寺庙敲钟祈福肯定也是不错的选择之一。

敲钟祈福 图片来源自flickr.com

大钟寺敲钟晚会

大钟寺从清代的时候就悬挂着这口大钟，整个钟楼上圆下方，象征“天圆地方”，青石台基上砌有八角形“散音”池，轻轻敲击钟醇厚的声音可以传到远方。

寺庙 图片来源自Nam Laugh Travel Eat

每年在跨年夜这天晚上都会有敲钟晚会，不少人都会来此地敲钟祈福，如果想要博个好彩头那么就是敲响第一声钟鸣，所以早点来这里等待是肯定的。

Tips

地址：北京市海淀区北三环西路甲31号

门票：10元

中华世纪坛 图片来源自abcnews.go.com

中华世纪坛敲钟倒数

中华世纪坛也是跨年祈福不错的地方之一。被称为“北京之光”的世纪坛每到跨年也都会将四周围的灯光全部打开，从远处看格外的绚丽多彩。特别的是世纪坛顶尖处会向天空打一束强光，仿佛是通往天空的一道路。

敲钟祈福 图片来源自pinterest。

其实真正让你有“佛系”跨年的地方在位于世纪坛旁边的这座“中华世纪钟”，如果不是住在附近的人相信没几个人会记得它的存在。这座钟每年在跨年夜都会敲响，相对来说人比较少，如果有兴趣倒是可以前往这里敲击一次。

Tips

地址：北京市海淀区玉渊潭南路

门票：免费

戒台寺 图片来源自chinadaily.com.cn

戒台寺祈福迎新年

除了这些在市中心地带的寺庙之外，八大处、戒台寺也是很多虔诚的人们经常拜访的目的地之一。那里的祈福氛围更加的浓厚，除了敲钟之外，还会有不少新年祈福的事情可以做。

寺庙祈福 图片来源自altars.tumblr.com

在戒台寺享受敲钟跨年之后，还可以在佛堂前点燃佛灯祈祷来年顺利，又或是到禅院内转转享受下片刻的宁静。另外，还可以从山上远眺，俯瞰整个北京城的跨年夜。

Tips

地址：北京市门头沟区永定镇戒台寺

门票价格：45元

“宅”族跨年计划

跨年夜宅在家 图片来源自pinterest

也有些人跨年夜哪里都不想去，就想宅在家里。不想打开电视看无聊的跨年晚会还能干些什么呢？很简单，为自己动手营造出跨年氛围。

你需要先从视觉上营造出准备迎接新一年到来的准备。

花卉装点 图片来源自heavenlybloomsblog.com

那么可以亲自动手插一束漂亮的鲜花，来点缀下家居环境。在花卉的选择上可以选暖色系，像是红色、橘色等，寓意来年红红火火嘛。

下面就具体教你些实用的技巧吧！

插花技巧 图片来源自pinterest

首先需要你准备好一个空杯子。然后，在准备一些花朵的开放程度不同的鲜花，颜色上最好是同色系。按照分层来摆放，将相同形状颜色的花卉摆放在一起形成一定的层次感。

插花技巧 图片来源自pinterest

将水倒入到杯子当中即可，不过倒入的水量不要过多，差不多杯子的三分之一即可。

插花技巧 图片来源自pinterest

把准备好的绿叶叠成卷曲状塞入到杯子当中，以此来装饰杯壁的颜色。

插花技巧 图片来源自pinterest

最重要的一步就是将杯口分割成小块，便于之后将花束插入其中。

插花技巧 图片来源自pinterest

将杯口分为四部分，把修建好后的同一款鲜花插入到四分之一处。

插花技巧 图片来源自pinterest

插满后，用含苞未放的花苞来点缀一下插好的部分，将空隙处全部填充饱满即可。那么这样一瓶富有活力的花束就制作完成了！

好了，营造出跨年的视觉效果后，在感官体验上味觉也是不能少的。

红樱桃桑格利亚鸡尾酒 图片来源自eatmovemake

可以自己自制一杯美味的鸡尾酒，选一部剧集，窝在沙发里享受跨年夜的悠闲时光。

方法很简单：

红樱桃桑格利亚鸡尾酒 图片来源自eatmovemake

先准备好食材：樱桃、苹果、橙子、桑格利亚起泡酒。

红樱桃桑格利亚鸡尾酒 图片来源自eatmovemake

将起泡酒倒入杯子内，再将橙子片放入其中，再加入苹果块。

红樱桃桑格利亚鸡尾酒 图片来源自eatmovemake

喝的时候加入一些冰块味道会更好哦！这样一杯具有新年气息的鸡尾酒就做好了。

怎么样这样的跨年夜是不是就没那么无聊了呢！？