影响2018旅行趋势的五个现象级事件

导语：自然灾害、两极分化、身心健康、千禧一代、过度旅游是今年的关键词。（来源：界面旅行）

每一年，旅行趋势都在和变化中的世界一起改变。2016年给全球旅行造成巨大影响的寨卡病毒和移民危机已经成为往事，而随着2017年的英国脱欧、美国旅游禁令、西班牙加泰罗尼亚的“独立”尝试、加勒比海遭受的飓风侵袭、巴厘岛阿贡火山的喷发、中东国家对旅游签证的开放、滑雪胜地阿尔卑斯山雪线的上移等事件的发生，旅行趋势又跟着变了。

自然灾害改变了旅行版图

飓风Harvey过后的一家度假村

今年受Harvey、Irma、Jose、Maria等强飓风过境的影响，美国南部沿海州市、加勒比海沿岸、波多黎各等热门度假热地中的不少景点和旅游设施处于瘫痪或待修复状态而无法正常运营。虽然波多黎各和维京群岛的修复进度相对较快，但其他大多数地点得到2018年末才能重新开始运营。而几乎和飓风同时，美国西部又发生了两场野火，导致加州的葡萄酒乡及城市度假地洛杉矶遭受不小的损失。

由于自然灾害，这些以阳光海滩而闻名的度假地已不再适合前往，目前新西兰、百慕大群岛、墨西哥的洛斯卡波成为了新受度假客们追捧的目的地。

航班上的两极分化愈演愈烈

新加坡航空起居室一般的头等舱客舱包厢

旅客穿UGG不得使用商务候机室、穿紧身裤被拒绝登机之类的个案可能不足以说明情况，但事实上航空公司的政策的确是让航班上的两极分化越来越严重了。一边是新加坡、阿联酋、卡塔尔三家航空公司用最新推出的头等舱刷新机上奢华的高度，而另一边又有美联航公布将已售出的机票重新卖给出价更高乘客的计划、捷蓝航空再次缩减经济舱座椅的腿部空间、英国航空宣布买机票花钱最少的乘客只能最后登机的消息，如此看来，即便是经济舱乘客也不能得到一视同仁的待遇。

邮轮有了年轻一代的消费者

U by Uniworld是全球第一个为千禧一代定制的邮轮品牌

如果认为邮轮旅行仍是退休一族的专利，2017年邮轮公司更加年轻化的设计和构思纷纷证明以千禧一代为代表的年轻消费者正在崛起。

虽然说在全球范围内，目前消费邮轮的生力军仍然以银发族为主，同时诸如冠达这样的老牌邮轮公司也打定了做X一代（出生于60年代中期至70年代末的一代人）消费者的生意，但2017年倒是有不少邮轮公司瞄准年轻消费者，推出了符合他们爱好的邮轮和线路。除了有用手机APP保持每日通讯、每晚举办无声迪斯科派对、配备自助洗衣房和上下铺的邮轮品牌U by Uniworld，把卡丁车场、水滑梯、镭射枪战搬上船的诺唯真，以及让乘客体验攀岩、冲浪、动感单车的皇家加勒比也都在尝试让邮轮变成年轻一代的玩乐之船。

人们断开与世界的互联，追求身心健康

由于人们久居于都市、与世界高度互联，如今身心的宁静和健康反倒成为大家新的渴望。旅行也是他们寻觅这种宁静的一种方式。由于游客有这样的需求，南极洲、马尔代夫、尼泊尔、南非等目的地都因拥有无可比拟的自然旅游资源而受青睐。

社交媒体分析公司Local Measure称，2017年旅行者们在社交媒体引用“Detoxing（排毒）”这一词条的次数高于2016年两倍

另外由于人们更加追求旅途中的身心健康，以往人们喜爱的精油按摩、面部疗程等升级成为一整套的康体硬件设备和软件服务。在四季酒店、瑞士酒店推出适合身心放松和冥想的全套康体客房，威斯汀酒店再一次升级了自己的“健康潮”理念以外，搭直升机从拉斯维加斯飞到大峡谷做瑜伽、在纽约大都会博物馆置身于珍奇瑰宝中的健身课也都成为了受欢迎的旅行康体内容。

过度旅游现象开始得到整治

人满为患的威尼斯

游客对居民比例7：1的冰岛、圣马可广场上坐满游客的威尼斯、饱受噪音侵害的水城阿姆斯特丹……虽然旅游对当地经济的推动作用不可忽视，但这些全世界最热门的旅游目的地本身也在遭受过度旅游带来的不良影响。派对圣地伊比萨就限制了当地部分俱乐部的晚间DJ活动以及房主在Airbnb上的房屋出租行为，《权力的游戏》取景地杜布罗夫尼克也把每日游客数限制在4000名以内，此外阿姆斯特丹进行旅游税改、威尼斯拒绝大型邮轮入港等都是地方政府和旅游管理部门想到的解决方案。这些措施时候后，一方面能帮助当地的旅游生态可持续发展，另一方面也能让之前被热门目的地光环所覆盖的其他目的地获得游客们的更多关注。

图片来源：fueltravel、travelsavers、singaporeair、ubyuniworld、digitalartsonline、tnooz