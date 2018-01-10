对中国免签国家越来越多 但含金量高的只有这几个

导语：2018年的旅行愿望想好了吗？如果没想好的话，这些最新放宽签证政策的地方能让你说走就走。曾经作为中国游客最难签的玻利维亚免签了，世界上最大的国家俄罗斯在举办世界杯期间也免签了。更多高含金量的免签国家这就为你一一揭晓。（来源：悦游）

玻利维亚

签证好消息：

持中国护照的旅行者（包括港澳）从国内或是第三国入境，抵达当地机场后，缴纳30美元就可入境并停留90天。入境时只需要提供酒店预订单、离境机票即可。

玻利维亚传奇：

玻利维亚位于南美洲中部，被称为“南美的西藏”的它，是一个探险者的国度：无际而平坦的盐湖；呈现多种颜色的高原湖泊的的喀喀；号称世界上最危险的永加斯公路。

在玻利维亚的首都拉巴斯，因为市中心和居民区的海拔相差了近300米，所以空中缆车是出行的重要工具。需要注意的是，拉巴斯海拔超过3700米，机场更是在超过4000米的海拔之上，并且路况也不是很好，来之前要做好心理准备。另外，由于玻利维亚有西班牙的殖民历史，来之前学几句西语是很有必要的。

天空之镜Salar de Uyuni

在12月到2月的雨季期间，乌尤尼盐沼表面在阳光的反射下如镜面般光滑，天空与自身完美地融合在了一起，“天空之镜” 由此得名。这里不仅拥有极美的风光，还生长着许多珍稀的动植物，千年的仙人掌、稀有的蜂雀、粉红的红鹤，保你成为朋友圈摄影大赛的内定冠军。

仙人掌岛Isla de Pescados

离天空之镜大约半个小时的车程会见到一片沙漠中的绿洲，在这个仙人掌岛上，长满了大小不一的巨型仙人掌。

的的喀喀湖Lake Titicaca

来科帕卡瓦纳这个小城市，大多是因为的的喀喀湖。的的喀喀湖是南美洲地势最高、面积最大的淡水湖。湖中有52个岛屿，最大的岛屿的的喀喀岛上有印加时代的神庙遗址。

巴西

签证好消息：

有计划前往巴西旅游的游客明年就可以申请电子入境签证了。自中巴两国2017年10月1日起互相颁发了有效期最长为5年的多次入境签证，巴西外交部发言人最近表示，将于2018年将中国的签证中心由原来的3个增加为12个；并且把中国纳入了第二阶段开放电子签证的国家名单中。

世界上最大的热带雨林——亚马逊热带雨林、世界上流量第二大的瀑布——伊瓜苏瀑布，对于喜欢大自然的朋友来说不可不去巴西领略一番。

在巴西的三大名城——巴西利亚、圣保罗、里约热内卢：多姿多彩的足球比赛、激情洋溢的桑巴舞和各种各样的节目，你可以感受到南美的魅力全在这狂欢的热情中。但是去巴西游玩一定要注意安全，尽量不要走夜路，也不要走路的时候拿出手机。

圣保罗：

作为南美第一大城，高楼大厦鳞次栉比，融合了哥特式和文艺复兴时期建筑风格的圣保罗主教堂，是圣保罗的地标。

耶稣山Jesus Christ‘s Statue：

耶稣山位于头顿西南约8公里处的海边，山上建有一座世界最大的耶稣雕像，比巴西里约热内卢的耶稣像还要高大，是里约热内卢和巴西的标志景观。

里约热内卢Rio de Janeiro：

上帝花了六天时间创造世界，第七天创造了里约热内卢”，里约热内卢的热辣与狂野，代表了巴西典型的性格。

俄罗斯

签证好消息：

2018年世界杯（2018年6月14日-7月15日）观赛期间，观看比赛的外籍人士无须办理签证手续，只需要通过在线方式提交观众个人信息卡即可入境俄罗斯观看比赛。

世界上最大的国家：

俄罗斯是世界上面积最大的国家，从北冰洋到北太平洋，绵延的海岸线上涵盖了丰富多彩的的地理环境。朱可夫雕像、特列季雅科夫画廊、莫斯科地铁，这里可以瞥见欧洲的艺术精华；狮身人面像、彼得堡罗要塞、夏宫宫殿，这里还有经典的古老建筑；另外，晶莹剔透的鱼子酱和香浓的俄罗斯炖肉，你还可以享受一顿饕餮盛宴。

但是来俄罗斯，衣服要尽量备点厚的，连7月中旬的圣彼得堡还有10度的时候呢。

冬宫The Hermitage Museum：

冬宫原为俄国沙皇的皇宫，十月革命后成为圣彼得堡国立艾尔米塔奇博物馆的一部分。走进世界四大博物馆之一的冬宫，在经典的巴洛克式建筑里感受艺术和历史的魅力。

克里姆林宫Moscow Kremlin：

享有“世界第八奇景”美誉的克里姆林宫，宫内建筑金碧辉煌，气势磅礴，是俄罗斯的象征。

谢尔盖耶夫镇Sergius Lavra：

建成于14世纪的谢尔盖耶夫是莫斯科的卫星城市之一，镇上至今仍保持着俄罗斯乡村的传统特色。

新西兰

签证好消息：

自新西兰政府将中国访客的多次往返签证改为5年后， 2017年11月17日开始，新西兰海关正式对中国公民开放自助通关服务（eGate），带有电子芯片的中国护照只需要10秒钟就可以出入境新西兰。

位于太平洋西南部的新西兰由南岛、北岛和斯图尔特岛、坎贝尔岛等几十个小岛组成。北岛的主要城市为奥克兰、罗托鲁瓦以及首都惠灵顿；南岛的基督城、皇后镇是最热门的旅游城市。

虽然新西兰历史较短，文化古迹较少，但壮阔雄美的自然风光特色却无法被取代。延绵辽阔的沙滩和湖泊、丛林田园和深谷峻岭，新西兰的色调总是天蓝和碧绿的。10月底到11月在新西兰的春天，可以看到特卡波湖畔五彩缤纷的鲁冰花；隔年的3 、4月是新西兰的秋天，满眼金黄的瓦纳卡美不胜收。

皇后镇Queenstown：

作为新西兰最热门的旅游目的地之一，皇后镇是户外运动的发源地，跳伞、滑翔伞、滑雪、攀岩、攀冰、溪降，无论你是初次尝试还是追求惊险刺激，都能在这里找到适合的体验。

爱歌顿农场Agrodome：

在这里不但可以亲手喂食羊驼、鸵鸟、红鹿、绵羊等动物，农场里每天还有剪羊毛、挤牛奶等充满乐趣的互动表演。

霍比特人村Hobbiton：

在这里可以亲临中土世界，参观指环王电影中的矮人洞穴、比尔博的房子、绿龙酒馆和磨坊。

阿联酋

签证好消息：

自2018年1月16日起，阿联酋成为第11个与中国互免普通护照签证的国家。由于此前阿联酋已经对中国持普通护照人员开放免签，这次修订意味着中国同样给予了阿联酋公民免签待遇。看来两国的旅行热又要开始了呢。

以迪拜为代表的阿联酋是一个过境地和购物狂欢地，你可以在朱美拉海滩上享受日光浴与鸡尾酒，也可以夜晚在阿布扎比一望无际的沙漠里仰望星空。

但是，在穆斯林国家旅游，饮食上都为清真食品，没有酒精类饮品；男性不能和穿有阿拉伯女性传统黑袍的阿拉伯女性交谈和拍照；男女朋友甚至夫妻走在街上不能有牵手亲吻等亲密行为。

哈利法塔Burj Khalifa：

曾出现在电影《碟中谍4》的哈利法塔，是迪拜闻名世界的第一地标，在这里你可以感受到全世界最快的电梯和最高的楼。

阿拉伯塔Burj Al Arab：

全球第一家七星级酒店阿拉伯塔，因为形似帆船，人称帆船酒店。

迪拜 Mall Dubai Mall：

阿利法塔下，有着全球最大的百货商场——迪拜 Mall。从便宜好穿到奢华雅致，逛一整天都不腻。里面还有值得一去的水族馆和水下动物园！

波黑

签证好消息：

11月中国波黑两国外长签署的协定生效后，波黑将成为第二个对中国实行全面免签的欧洲国家。第一个对中国实行全面免签的欧洲国家是塞尔维亚。

说起波黑你可能不熟悉，但提到萨拉热窝，你一定知道。经历了1991-1995年残酷内战后独立的波黑首都萨拉热窝，向有“欧洲的耶路撒冷”美称，以宗教多元性享誉欧陆，千百年来回教、东正教、天主教、犹太教在此留下了许多珍贵的宗教性建筑。

来波黑，在战争留下的伤痛和彷徨中，感受历史的沧桑。波黑说波斯尼亚语或塞尔维亚语，英语在这里可能行不通。

莫斯塔尔Mostar：

莫斯塔尔是波黑的城市之一，富有情调的老城非常值得一逛。狭窄的石板路两边，是各种工艺品店和古董店，流动在这斑驳古城中的万千风情让人十分陶醉。

克拉维斯瀑布 Kravica：

因为地层陷落导致Trebizat河流的支流在这里形成了一个瀑布和小湖泊，因为水源是从高山流出的，所以瀑布的水一年四季都是冰凉的。

萨拉热窝Sarajevo：

波黑的首都萨拉热窝在波黑战后形成了浓厚的伊斯兰教氛围，城区内满是天主教堂、东正教堂与尖顶林立的伊斯兰清真寺，被誉为欧洲的耶路撒冷。