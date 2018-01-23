在与爸妈的旅途中 找寻春节真正的意义

导语：2018年就这样悄然来到了我们的身边，刚刚度过新一年的元旦佳节，传统的农历新年也距离我们不远了。你是不是已经为即将到来的春节开始发愁？又到了挤破头抢一张春运车票的时候，还要开始盘算着怎样才能成功躲避七大姑八大姨的连环问话，不知道从何时起，过年和家人的团聚，却总是带着一些距离感。（来源：YOKA时尚网）

春节旅行 图片来源自海洛

这个春节，不如带着爸妈开启一段异国的新年之旅。用当地独特的风情来挖掘农历新年的别样玩法。在旅途中，你可以再次感受与他们的亲密陪伴，一起在异国他乡做一顿口味丰富的年夜饭，带他们享受一下日式生活美学的慢时光，聊一聊一年没有说出的心里话。你或许会发现，一次旅行，竟然能够让彼此了解更多，这不才是农历新年的真正意义？

曼谷

住进泰餐大厨的家，品尝一顿融合年夜饭

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即使身在异乡度过春节，一顿传统年夜饭当然也必不可少。不如住进这栋古色古香的民宿，这里还配有设备齐全的大厨房，你可以跟着房东大厨Pariya一起去到当地市场挑选最新鲜的食材，然后把它们制作成馅，和爸妈一起包一次最具有泰国特色的饺子。

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或是干脆来一场厨艺比拼，大家一起做一顿中泰融合的年夜饭，也是个不错的选择。

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价格：432元

和爸妈住进世外桃源，回到儿时的温馨时光

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对爸妈说，今年春节带着他们去热带雨林里过年吧！飞去东南亚过一个树林中的温暖新年，甚至还能住进与自然融为一体的玻璃屋。

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大量热带植物把这里包围，你可以在这片犹如世外桃源的世界里和爸妈一起回到自己儿时玩捉迷藏的温馨时光，你会发现此时的他们也变得比平日里更加可爱。

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价格：3646元

贺岁鲜花添好运，热带水果装点香甜新年

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曼谷有着24小时营业的露天花市，爱彼迎体验达人会带着你和爸妈来到这最具特色的花卉市场，了解这里独特的花卉文化，在原本寒冷的春节假期里感受鲜花带来的活力。

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或是坐着突突车到当地市场挑选最新鲜的蔬果，来向体验达人学习如何制作泰国传统的水果雕刻，不如在水果上面加点中国传统元素，刻出一个“福”字送给爸妈，还可以与当地人交流中国春节的传统和习俗。

东京

穿越回流淌的慢时光，年初一品一杯日式新茶

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房东Aya和她的先生用从世界各地淘回来的古董，打造出了这个“与世隔绝”的安宁角落。踏着屋内的原木台阶，伴着十分有设计感的昏黄灯光，仿佛时光都静止了。房东或许会换上一身和服，用现磨抹茶来欢迎你和家人的到来。

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一切带着浓郁的仪式感，又仿佛回到宁静的慢时光，在大年初一用这样的一杯暖茶来开启新的一年，相信爸妈也会喜欢这样别具一格的当地特色。

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价格：2694元

住进日式古董小屋，感受田园风情的精致与惬意

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这里，是室内设计师Rintaro的家，房间的每个角落都带着田园的氛围，让人一走进去就能够抛开一切嘈杂，只想静静放松。这不正是一家人春节相聚最好的方式？这间小屋就位于颇具当地文艺风格的街区，不同于商圈的繁华与喧嚣，这附近有着各式各样的咖啡馆、当地餐厅和文艺小店，让一家人可以过一过都市中小村庄的惬意生活。

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价格：479元

动手打造传统新衣，开启万象更新的一年

春节旅行 图片来源自airbnb

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来到东京，带着妈妈近距离感受和服的时尚与魅力。在体验达人的指导下，可以和妈妈一起动手通过简单的改良，重新设计出一款自己喜欢的和服。这个春节，不如让她穿上一件别有异国风情的新衣裳。你还可以带着爸爸去品尝来自日本不同地区的100种清酒，跟着体验达人学习如何鉴别品尝。不知和中国的白酒相比，爸爸会不会更喜欢这个新口味？