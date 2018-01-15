神秘又浩瀚的宇宙 NASA公布年度最受欢迎Ins照片

导语：不少“年度榜单”在本周被陆续公布，其中不乏有科技、电影、游戏等行业的榜单。而在近日，NASA（美国国家航空航天局）在 YouTube 上统计并发布了一则在 Instagram 中被点“赞”最多的 10 张照片合集视频。（来源：爱范儿）

今年，NASA 在 Instagram 上共发布了超过 360 张照片，而这些照片分别有通过天文望远镜、空间站的观察以及艺术家对观察报告制作的绘制图，每一幅照片都让人感觉到浩瀚宇宙的神秘和深邃。下面为我们就结合事件来看看这 10 张“最受欢迎”照片背后的故事。（文章配图均来自 NASA 的 Instagram）

黑洞碰撞（点赞数：83W 人）

今年科学家们对“引力波”的讨论不少于“如何保护环境”，这张“照片”是根据天文学家们对黑洞相撞的概念而设计的一张情境图。那么当两个黑洞相遇碰撞时会发生什么？

目前有两个答案，第一是两个黑洞互相吸引，最终形成一个合二为一形成一个更大的“双黑洞”，并从而在宇宙中产生引力波；第二个结果则是取决于两个黑洞的运动速度、质量和角度不同，运动速度和质量相对更大的黑洞会将较小的黑洞弹开。

穹顶舱看到的意大利（点赞数：84W 人）

这是一张在国际太空站的穹顶仓观察地球的实拍照片，被拍摄的位置为意大利南部和西西里岛。意大利的地理版图被誉为是一个“高跟鞋踢石子”的国家，从这张实拍照片看，确实如此。

黑洞星期五（点赞数：91W 人）

黑洞星期五这个说法来自于“黑色星期五”，我们都知道，黑洞引力非常大，甚至连光和气体也不能避免被黑洞所吸入。在 NASA 分享的这张关于黑洞的概念图中，位于黑洞附近的恒星气体被黑洞旋涡所吸入，而部分气体则被黑洞所吹开。

仙后座 A（点赞数：94W 人）

仙后座 A 是目前银河系中已知最年轻的超新星遗迹，距离地球约 11000 光年，同时它也是除太阳系外的最强射电源（无线电波发射源）。

木星上的漩涡云（点赞数：99W 人）

由气体和液体构成的木星是太阳系中最大的行星，这颗行星并没有固体表面，并长期处于 360Km/h 的急流风速。而在 NASA 公布的这张照片中我们能看到，木星的云层被飓风吹成了各种旋涡状，呈现出壮观的景色，在蓝色背景的衬托下，让我们想起了梵高的《星夜》等画作。

（文森特·梵高作品《星夜》）

星际访客 Oumuamua（点赞数：110W 人）

“Oumuamua” （奥陌陌）这个名字看上去古怪但又有点萌，但对于科学家来讲它有着重大意义，因为它是太阳系首位“外星访客”。

这位长条形的“外星访客”在进入太阳系时的运动轨迹十分奇特，它以几乎垂直的方式进入太阳系后，再用一个“急转弯”离开。而他的形状也与宇宙中的其他物质不同，为暗红色、约 400 米长，有科学家称其为“铅笔”。

（“奥陌陌”的运动轨迹）

Oumuamua 这个名字的来源是因为天文学家在美国夏威夷的泛星巡天望远镜上发现到这个星际天体，故使用了夏威夷当地的方言 Oumuamua（第一位远方而来的使者）来命名。而它也有一个比较可爱的中文名，叫做“奥陌陌”。

空间站凌月（点赞数：103W 人）

NASA 分享的这一张照片是国际空间站在经过月球时凌月的画面。尽管国际空间站的体积足有一个足球场的大小，但由于国际空间站本身并不会发出光芒，所以在地球方向看过去，空间站只是一个用肉眼几乎看不见的点而已。

不过，由于一年中凌月的机会不多，而且空间站凌月的速度约 7 公里 1 秒 ，所以每一张凌月的照片都十分珍贵。（图为空间站凌月的轨迹）

空间上拍摄的地球夜景（点赞数：104W 人）

NASA 公布的这张照片可谓是十分壮观，大地在城市和城市之间的灯光衬托下，脉络清晰可见，甚至我们还能通过灯光来看到城市之间的建设密集度对比。

日偏食（点赞数：114W 人）

2017 年 8 月，我们迎来了年度一次的日食，NASA 公布的这张照片拍摄于美国当地时间 8 月 21 日。此前，这场日食被称为是“美国大日食”，因为它足足横扫了整个美国。

北瀑布国家公园罗斯湖的日全食 （点赞数：147W 人）

北瀑布国家公园位于美国华盛顿州，这个国家公园以优美山景和湖泊著称。这张日全食的照片同样拍摄于“美国大日食”期间，摄影师在优美的北瀑布国家公园罗斯湖岸上用延时的拍摄的手法将整个日食过程和轨迹记录了下来。

最后，这张照片在 Instagram 上获得了 147 万人的点赞，成为了 NASA 在今年的最受欢迎照片。