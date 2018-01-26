记录银装素裹的冰雪世界 拍摄雪景的五大技巧

导语：下过大雪后银装素裹的冬季是外出拍摄的好时候，一片冰清玉洁的世界让我们眼前一亮，一切似乎都是耳目一新的，激发着我们的拍摄欲望，可是拍的人多，抓人眼球的作品却很少。（来源：蜂鸟网）

其实雪天拍摄和普通的风光摄影是大同小异的，掌握好以下几个要领能让自己的作品出色不少。

要领一：器材

在野外，雪天里的场景往往很宏大，基本上是白茫茫一片，因此在镜头的使用上可以选择长焦与广角镜头。长焦镜头用来拍摄远处让人心动的角色，而广角甚至是超广角镜头用来增加形式感，使场景更宏大。当然如果是拍摄冬天人像，依然还要带着那些定焦大光圈镜头。

长焦镜头用于捕捉远处风景。

广角镜头扩大视野，让画面更有冲击力。

要领二：光线

光线的选择根据拍摄对象的不同会有所变化，如果是拍摄风光，那么逆光摄影是个不错的选择，因为这样做会有很多优势：

1。 造成明暗对比，不会让雪变成白茫茫的一片，使你的作品更有层次感，大多数时候阴影总是很重要；

2。 凸显雪的晶莹质感，同时也能彰显雪地的轮廓。

当然，具体情况具体分析，可以多试几次，很多时候明暗两者细节不可兼得，这就要在后期下功夫了，另外，为了得到更好的效果，你也可以进行多次曝光，最后后期合成，这时候三脚架就得派上用场了。

而利用散射光拍摄的场景也会有另外一种气质——宁静悠远，还带着一种孤独神秘。

要领三：白平衡

常规的“自动白平衡”在雪天里基本上算是废了，你在这种模式下所得到的图片会变蓝！

色调偏冷，那么就应该调整色温，适当提高色温，试试将照相机的白平衡调整到8000K-10000K ，或者可以直接选择“雪景/阴天”的自动白平衡模式；最笨的方法就是自己根据场景进行几次尝试，调整白平衡。

要领四：道具的使用

雪天里拍摄，使用一些道具会为自己的作品增色不少，通常可以用雨伞，水果，各种灯笼，烟火等等，不一而足，当然围巾手套也可以被看做是道具来使用，这样会显得自然清新，因为环境的原因，不发亮道具的颜色要鲜艳，这样才能造成视觉重点。

发光的道具可以在暗色的环境下立刻成为视觉中心，摆脱平淡，让自己的作品更具吸引力。

红色的雨伞是使用比较多的道具，很自然却很有张力。

要领五：制造纵深感

好的雪景照片，差不多都有一个共同点，那就是制造纵深感，它们绝不是白茫茫的一片，而是有层次有明暗的展现。具体方法与平常风光摄影也没有太大区别：

1、设置并突出前景，前景的设置能立马让画面丰富起来。

2、 建立视觉引导线以突出透视效果。这种场景大多用广角超广角镜头，这样能强烈扩大空间感。

3。 处理远中近各个景致的安排，其实这也是大同小异，近处与远处的视觉元素的对比可以强化透视感。

4。 用朦胧雾气营造透视感，呼应与对比，让由远及近的物体产生视觉互动，渲染了层次与空间感。

有些爱好者觉得没阳光拍不了照片，其实雾气对于拍摄雪景来说是非常有力的工具，近景清晰，远景模糊，致使画面强调了空气透视而产生错觉的强烈纵深感，同时如上所述，散射光让整个场景变得宁静神秘。

总结：各种天气情况下都可以拍出有特点的优秀作品，雪天更是如此，你可以结合实际场景拍出不同风格的优秀作品，只要做好保护措施和详细的规划，选择合理的器材，剩下的就只有多加练习了。