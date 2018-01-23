世界最大冰屋酒店 建成后5个月就融化

导语：冬天旅游，很多人都会向往阳光直射的温暖热带避寒，但偏偏也有人喜欢“雪上加霜”，去瑞典 Jukkasjarvi 以冰雪打造的冰屋酒店 Ice Hotel“遇寒”。Ice Hotel不只是世界上第一间冰屋酒店，同时也是世界上最大的冰屋酒店。去年11月，Ice Hotel更从全球17个国家和地区的艺术家中精选出36位，邀请他们打造特色主题空间，一个个完全由冰雪构成的房间就如一件件艺术品。
Ice Hotel每年11月都会邀请艺术家新盖房间，等到春天时又会慢慢融化回到河里，仿佛不曾出现，所以酒店仅在12月至明年4月开放。今年，36位跨国艺术家一共打造了15座冰屋，每一间都其特定的名字和主题，天马行空，绝对能带给你独一无二的奇异感受。
如果你在12月—4月没时间去瑞典感受在零下睡眠的急冻快感，别担心，Ice Hotel同样也不甘于一年只在冬天出现几个月。新推出的Ice Hotel 365 项目可以利用太阳能能源技术，使室内恒定为零下五度，让你无论四季时候去，都能入住不融化的冰屋，比如说下面这些……
白天，旅馆的房间会被腾空，用作艺术场所供游客参观。
虽然零下五度的温度听起来有些可怕，怕一觉起来都冻成冰棍了。其实大可放心，酒店在客人入住时会为每一位入住的贵宾提供全套冬装，不会有被冻伤的担忧。不过呢，或许保留一点寒意也是有必要的，因为在这样一个唯美的冰屋，与爱人相拥而睡，浪漫气氛十足！
不止如此，如果你们认定彼此，还可以在附属于Ice Hotel的冰教堂举行结婚典礼。教堂12月25日开幕，每年举行大约150场婚礼。世界各地的情侣们都可以到此宣誓对彼此的忠诚，天寒地冻之下立下的誓约，似乎比较诚恳。
除了全新艺术套房外，酒店还推出了一系列户外活动，比如北极瑜伽（听起来就很冷）、滑雪和极地运动等等。
饿了的话，可以在米其林奖获得者 Alexander Meier 掌厨的餐厅中品尝美味佳肴。
如果你实在是低温过敏者，没关系，Ice Hotel也贴心提供正常的房间。情侣套间、家庭套间等等可供选择。
如果你愿意，来一次冰火两重天也是不错的，住完正常的房间再去住冰屋，一定很爽。今年Ice Hotel将营业到4月15日，酒店价格约1800元起订，快趁冰融化前去体验看看吧！
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这是一个用心安利好物的神秘组织，
记得“花前阅下”。