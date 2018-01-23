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世界最大冰屋酒店 建成后5个月就融化

2018年01月23日 14:56 新浪时尚
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　　导语：冬天旅游，很多人都会向往阳光直射的温暖热带避寒，但偏偏也有人喜欢“雪上加霜”，去瑞典 Jukkasjarvi 以冰雪打造的冰屋酒店 Ice Hotel“遇寒”。Ice Hotel不只是世界上第一间冰屋酒店，同时也是世界上最大的冰屋酒店。去年11月，Ice Hotel更从全球17个国家和地区的艺术家中精选出36位，邀请他们打造特色主题空间，一个个完全由冰雪构成的房间就如一件件艺术品。

Ice Hotel酒店房间Ice Hotel酒店房间

　　Ice Hotel每年11月都会邀请艺术家新盖房间，等到春天时又会慢慢融化回到河里，仿佛不曾出现，所以酒店仅在12月至明年4月开放。今年，36位跨国艺术家一共打造了15座冰屋，每一间都其特定的名字和主题，天马行空，绝对能带给你独一无二的奇异感受。

Carl Wellander & Ulrika Tallving——“Ground Rules”Carl Wellander & Ulrika Tallving——“Ground Rules”
Emilie Steele & Sebastian ——“Queen of the North”Emilie Steele & Sebastian ——“Queen of the North”
Anna Sofia M??g & Niklas Byman ——“Follow the White Rabbit ”Anna Sofia M??g & Niklas Byman ——“Follow the White Rabbit ”
Annakatrin Kraus & Hans Aescht ——“Cumulus”Annakatrin Kraus & Hans Aescht ——“Cumulus”
Lkhagvadorj Dorjsuren ——“King Kong”Lkhagvadorj Dorjsuren ——“King Kong”
Marjolein Vonk & Maurizio Perron ——“Hang In There”Marjolein Vonk & Maurizio Perron ——“Hang In There”
Nina Kauppi & Johan Kauppi ——“Monstera”Nina Kauppi & Johan Kauppi ——“Monstera”
Adrian Bois & Pablo Lopez ——“Space Room”Adrian Bois & Pablo Lopez ——“Space Room”
Timsam Harding & Fabién Jacquet Casado ——“White Desert”Timsam Harding & Fabién Jacquet Casado ——“White Desert”

　　如果你在12月—4月没时间去瑞典感受在零下睡眠的急冻快感，别担心，Ice Hotel同样也不甘于一年只在冬天出现几个月。新推出的Ice Hotel 365 项目可以利用太阳能能源技术，使室内恒定为零下五度，让你无论四季时候去，都能入住不融化的冰屋，比如说下面这些……

Nina Hedman & Lena Kristrom ——“The Invisible Invicible”Nina Hedman & Lena Kristrom ——“The Invisible Invicible”
Luca Roncoroni & Dave Ruane ——“34 meters”Luca Roncoroni & Dave Ruane ——“34 meters”
Franziska Agrawal ——“Danger Thin Ice”Franziska Agrawal ——“Danger Thin Ice”

　　白天，旅馆的房间会被腾空，用作艺术场所供游客参观。

Ice Hotel内的冰雕艺术品Ice Hotel内的冰雕艺术品
Ice Hotel内的冰雕艺术品Ice Hotel内的冰雕艺术品
Ice Hotel内的冰雕艺术品Ice Hotel内的冰雕艺术品

　　虽然零下五度的温度听起来有些可怕，怕一觉起来都冻成冰棍了。其实大可放心，酒店在客人入住时会为每一位入住的贵宾提供全套冬装，不会有被冻伤的担忧。不过呢，或许保留一点寒意也是有必要的，因为在这样一个唯美的冰屋，与爱人相拥而睡，浪漫气氛十足！

Ice Hotel内的冰雕艺术品Ice Hotel内的冰雕艺术品

　　不止如此，如果你们认定彼此，还可以在附属于Ice Hotel的冰教堂举行结婚典礼。教堂12月25日开幕，每年举行大约150场婚礼。世界各地的情侣们都可以到此宣誓对彼此的忠诚，天寒地冻之下立下的誓约，似乎比较诚恳。

在Ice Hotel举行的结婚典礼在Ice Hotel举行的结婚典礼
在Ice Hotel举行的结婚典礼在Ice Hotel举行的结婚典礼
在Ice Hotel举行的结婚典礼在Ice Hotel举行的结婚典礼
在Ice Hotel举行的结婚典礼在Ice Hotel举行的结婚典礼
在Ice Hotel举行的结婚典礼在Ice Hotel举行的结婚典礼
在Ice Hotel举行的结婚典礼在Ice Hotel举行的结婚典礼

　　除了全新艺术套房外，酒店还推出了一系列户外活动，比如北极瑜伽（听起来就很冷）、滑雪和极地运动等等。

极地运动极地运动
极地运动极地运动
极地运动极地运动

　　饿了的话，可以在米其林奖获得者 Alexander Meier 掌厨的餐厅中品尝美味佳肴。

Ice Hotel内的美食Ice Hotel内的美食
Ice Hotel内的美食Ice Hotel内的美食
Ice Hotel内的美食Ice Hotel内的美食

　　如果你实在是低温过敏者，没关系，Ice Hotel也贴心提供正常的房间。情侣套间、家庭套间等等可供选择。

正常房间正常房间
正常房间正常房间
正常房间正常房间
正常房间正常房间
正常房间正常房间
正常房间正常房间

　　如果你愿意，来一次冰火两重天也是不错的，住完正常的房间再去住冰屋，一定很爽。今年Ice Hotel将营业到4月15日，酒店价格约1800元起订，快趁冰融化前去体验看看吧！

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  这是一个用心安利好物的神秘组织，

记得“花前阅下”。    

标签: 冰屋旅游酒店Ice Hotel

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