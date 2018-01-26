英女王不离口的英式松饼 不用打飞的也能吃得到

导语：素来对吃十分讲究的英女王对于英式松饼那是相当的偏爱，几乎每天都会吃上一次，可见它的味道有多么的令人着迷了吧！然而，身为吃货的你还不知道英式松饼长什么样？好吧…这就来给你种草涨姿势。（来源：YOKA时尚网）

（原标题：《英女王天天不离口的英式松饼 不用打飞的也能吃得到》）

英式松饼 图片来源自Alex @ Gluten Free Mom.com

当当当当~这就是英式松饼本尊哦！看上去张的特别像汉堡包的外皮，模样也不好看，然而，如此普通的东西怎么就博得了英女王的喜爱呢？

英式下午茶 图片来源自Perth Product Photography

原因很简单，因为英式松饼是下午茶当中必不可少的固定搭配！

英女王偏爱下午茶 图片来源自SheKnows

众所周知，英女王对于下午茶的钟爱程度几乎无人能及，在电影《女王》当中曾出现过一个镜头：当女王跟菲利普亲王正在悠闲的享受下午茶的时候，戴安娜王妃去世的消息使得英国皇室备受牵连，舆论的压力也是空前巨大，而此时菲利普亲王的一句：亲爱的，你的茶都凉了！揭示出女王大人对喝下午茶是多么的看重。

英式松饼配奶油果酱 图片来源自Culinary Ginger

而传统的英式下午茶当中，除了精致的三明治和其他糕点之外，新鲜出炉的英式松饼配上奶油和果酱同样也是标配之一。

不过在此要说明，虽然英式松饼备受英女王的偏爱，但是它可并不是英国人发明的。

玛芬蛋糕 图片来源自Fork Knife Swoon

起初英式松饼来源自美国，名字当中“Muffin”（玛芬蛋糕）则指的是“小蛋糕”的意思。在维多利亚时期，这款玛芬蛋糕蛋糕非常的流行。

面点师Samuel Bath Thomas 图片来源自Thomas‘ Breakfast

后来到了1874 年，英国的面点师Samuel Bath Thomas从英国来到了美国，在这里一次偶然的机会他发明了这种多孔而有弹性的松饼，因为跟维多利亚时期的玛芬蛋糕很像，但又为了区分彼此间的区别，所以将它取名为“English Muffin”。

鸡蛋英式松饼 图片来源自Just a Taste | Kelly Senyei

后来，这种英式松饼逐渐在欧美国家流传开来。因为其百搭的口感和味道，所以有些人将它搭配一些食材制作成咸口的美食，也有人将其搭配一些水果或是果酱制作成甜点。

多种口味英式松饼 图片来源自The BakerMama | Maegan Brown

现如今，英式松饼可不再是单一的口味了，种类也比较繁多，有蓝莓松饼、肉桂松饼、全麦松饼等，能够满足任何人的味蕾需求。

英式松饼营养丰富 图片来源自Culinary Ginger

另外，千万不要小看“样貌普通”的英式松饼，它的营养价值可是很高的！其中含有丰富的维生素B和人体需要的微量元素，所以对人体健康也是有好处的。

英式松饼早餐 图片来源自noritz.co.jp

一般比较注重饮食健康的人，会把英式松饼当做不错的早餐来食用。通常会搭配一些新鲜的蔬菜以及鸡蛋，又或是肉类和水果，食物的整体热量大约在150卡路里左右，4-6 克的蛋白质以及 1 克的脂肪，减肥期间的人也可以吃哦！

好了，说了这么多英式松饼的美味和好处，是不是有点迫不及待想要一饱口福了呢？那么话不多说，这就手把手教你制作一款地道的英式松饼，让你省下打飞的去英国的麻烦吧！

[原味英式松饼]

原味英式松饼 图片来源自thekitchn

先取来面粉、水和酵母粉混合在一起，不停的揉搓直到面团表面光滑即可。

原味英式松饼 图片来源自thekitchn

将面团放在一旁发酵，大概12个小时左右，面团的表面会冒出气泡，此时差不多面团发酵的差不多了。

原味英式松饼 图片来源自thekitchn

取来一个碗，将牛奶倒入其中，再放入酵母，充分的搅拌均匀，直到表面有气泡产生。

原味英式松饼 图片来源自thekitchn

将充分搅拌均匀的牛奶倒入到发酵后的面团当中，充分的揉搓让牛奶完全进入到面团当中。

原味英式松饼 图片来源自thekitchn

如果家里有搅拌器可以使用，如果没有那么就用手反复的揉搓，直到面团如同口香糖般粘稠，而表面非常光滑。

原味英式松饼 图片来源自thekitchn

将面团放入容器内，上面用保鲜膜封好，放置到冰箱内隔夜后才能使用。

原味英式松饼 图片来源自thekitchn

取出面团，将其分割成形状大小均匀的小面块。

原味英式松饼 图片来源自thekitchn

用手分别将小面快揉搓成球形，放置一旁待用。

原味英式松饼 图片来源自thekitchn

随后，将其放入到烤箱盘中，用模具框好，轻轻按压面团使其填满模具，并且在顶部撒上些玉米粉。

原味英式松饼 图片来源自thekitchn

将其送入到烤箱内烤制，在烤制的过程中用铲子轻轻按压面团使其成为饼状。

原味英式松饼 图片来源自thekitchn

大概烤制20分钟即可出锅，这样一份原味的英式松饼就做好了！

黄油搭配英式松饼 图片来源自WordPress.com

制作完成后你可以搭配着黄油或者是果酱来吃，味道很地道哟~