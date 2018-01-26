英女王不离口的英式松饼 不用打飞的也能吃得到

导语：素来对吃十分讲究的英女王对于英式松饼那是相当的偏爱，几乎每天都会吃上一次，可见它的味道有多么的令人着迷了吧！然而，身为吃货的你还不知道英式松饼长什么样？好吧…这就来给你种草涨姿势。（来源：YOKA时尚网）
（原标题：《英女王天天不离口的英式松饼 不用打飞的也能吃得到》）
当当当当~这就是英式松饼本尊哦！看上去张的特别像汉堡包的外皮，模样也不好看，然而，如此普通的东西怎么就博得了英女王的喜爱呢？
原因很简单，因为英式松饼是下午茶当中必不可少的固定搭配！
众所周知，英女王对于下午茶的钟爱程度几乎无人能及，在电影《女王》当中曾出现过一个镜头：当女王跟菲利普亲王正在悠闲的享受下午茶的时候，戴安娜王妃去世的消息使得英国皇室备受牵连，舆论的压力也是空前巨大，而此时菲利普亲王的一句：亲爱的，你的茶都凉了！揭示出女王大人对喝下午茶是多么的看重。
而传统的英式下午茶当中，除了精致的三明治和其他糕点之外，新鲜出炉的英式松饼配上奶油和果酱同样也是标配之一。
不过在此要说明，虽然英式松饼备受英女王的偏爱，但是它可并不是英国人发明的。
起初英式松饼来源自美国，名字当中“Muffin”（玛芬蛋糕）则指的是“小蛋糕”的意思。在维多利亚时期，这款玛芬蛋糕蛋糕非常的流行。
后来到了1874 年，英国的面点师Samuel Bath Thomas从英国来到了美国，在这里一次偶然的机会他发明了这种多孔而有弹性的松饼，因为跟维多利亚时期的玛芬蛋糕很像，但又为了区分彼此间的区别，所以将它取名为“English Muffin”。
后来，这种英式松饼逐渐在欧美国家流传开来。因为其百搭的口感和味道，所以有些人将它搭配一些食材制作成咸口的美食，也有人将其搭配一些水果或是果酱制作成甜点。
现如今，英式松饼可不再是单一的口味了，种类也比较繁多，有蓝莓松饼、肉桂松饼、全麦松饼等，能够满足任何人的味蕾需求。
另外，千万不要小看“样貌普通”的英式松饼，它的营养价值可是很高的！其中含有丰富的维生素B和人体需要的微量元素，所以对人体健康也是有好处的。
一般比较注重饮食健康的人，会把英式松饼当做不错的早餐来食用。通常会搭配一些新鲜的蔬菜以及鸡蛋，又或是肉类和水果，食物的整体热量大约在150卡路里左右，4-6 克的蛋白质以及 1 克的脂肪，减肥期间的人也可以吃哦！
好了，说了这么多英式松饼的美味和好处，是不是有点迫不及待想要一饱口福了呢？那么话不多说，这就手把手教你制作一款地道的英式松饼，让你省下打飞的去英国的麻烦吧！
[原味英式松饼]
先取来面粉、水和酵母粉混合在一起，不停的揉搓直到面团表面光滑即可。
将面团放在一旁发酵，大概12个小时左右，面团的表面会冒出气泡，此时差不多面团发酵的差不多了。
取来一个碗，将牛奶倒入其中，再放入酵母，充分的搅拌均匀，直到表面有气泡产生。
将充分搅拌均匀的牛奶倒入到发酵后的面团当中，充分的揉搓让牛奶完全进入到面团当中。
如果家里有搅拌器可以使用，如果没有那么就用手反复的揉搓，直到面团如同口香糖般粘稠，而表面非常光滑。
将面团放入容器内，上面用保鲜膜封好，放置到冰箱内隔夜后才能使用。
取出面团，将其分割成形状大小均匀的小面块。
用手分别将小面快揉搓成球形，放置一旁待用。
随后，将其放入到烤箱盘中，用模具框好，轻轻按压面团使其填满模具，并且在顶部撒上些玉米粉。
将其送入到烤箱内烤制，在烤制的过程中用铲子轻轻按压面团使其成为饼状。
大概烤制20分钟即可出锅，这样一份原味的英式松饼就做好了！
制作完成后你可以搭配着黄油或者是果酱来吃，味道很地道哟~