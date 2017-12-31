这么冷的天 就该去点杯最好喝的热巧克力！

导语：冬日里最暖人心，莫过于一杯热巧克力。（来源：企鹅吃喝指南）

年初，我们做过一次上海热巧克力测评。将近一年过去，沪上巧克力江湖发生不少变化，Amedei关店，Neuhaus退出，而曾经推荐过的店，水准听说也有浮动……寒潮来袭，又值跨年之际，是时候再喝一波热巧（长一波肉）了！

热巧克力

这次选择的店，照旧是以热巧克力作为主要产品，不包括把热巧克力作为鸡肋附属饮料的咖啡馆们。不过，在风口浪尖上的星爸爸烘焙工坊和皮爷Peet‘s Coffee，我们也顺带去尝了尝。

至于上次给过差评的连锁品牌Godiva和Awfully Chocolate，依然没有什么长进，不列入测评范围，想看评价的可以直接戳测评旧文。

榜单

（同一级别内排名不分先后，按字母顺序排列）

1 推荐

Angelina | C‘est ZhaZha

HOF | Pierre Marcolini

Whisk by Steiff

2 难以决定

Venchi

3 不推荐

Blondel | Choc Choco巧克巧蔻

CHO-COLLECTOR 食荳集市

Teuscher | Slitti丝丽缇

番外

Peet‘s Coffe皮爷咖啡| 星巴克烘焙工坊

1 推荐

Angelina

热巧克力

一年过去，Angelina照样是沪上热巧克力界头牌。选用尼日尔Niger，加纳Ghana和科特迪瓦C?te d‘Ivoire三个非洲产地的可可豆，专为Angelina拼配而成，风味独特。

质地均匀浓稠，可以用小勺舀着喝，但又不似加淀粉的意式热巧那样厚重，是罪恶又丰腴的口感。不过甜度较高，一个人喝完整杯怕是容易齁。

热巧克力

冰巧其实更加惊艳，甜度更低，风味醇正又不腻。去的时候蒙布朗已经估清，尝试了柠檬塔，酸度很高，是典型法式风格，除了酥皮略硬以外一切都好。

价格：传统巧克力热饮/传统冰巧克力68元

地址：淮海中路93-99号大上海时代广场2层（连卡佛内）

C‘est Zha Zha 巧克力小酒馆

热巧克力

热巧克力是主打产品，有多种法芙娜的单源巧克力选择。点单后在小壶里融化搅拌巧克力和牛奶，再另外加入少量牛奶，蒸汽棒加热而成，质地均匀，泡沫绵密。比起Whisk的法芙娜热巧克力，牛奶比例较高，喝起来更温柔一些，可以根据自己喜欢的可可含量和风味选择。

热巧克力

至于他们的70%经典原味黑巧，虽然用的只是可可百利，但浓度和口感都合适，35元一杯，对于巧克力没有很高要求的话，偶尔喝喝也不错。

香料辣味热巧克力就别点了，辣味刺激呛鼻，并没有锦上添花的效果，反而毁了好好一杯热巧。

价格：经典原味黑巧克力35元，法芙娜各种巧克力40-42元

地址：复兴中路soho复兴广场1层（新天地地铁站旁4号口出来50米）

HOF

热巧克力

上次去探店时，出品水准有些不稳定。不过这次点了三款，都还不错。老板Brain对于巧克力有非常深入的见解，店里会出现各种产地、各种风味的巧克力，譬如72%的加勒比单一产地热巧克力和85%的Michel Cluizel热巧克力，都能尝出各自的独特风味。

热巧克力

意式热巧克力这次调得质地均匀，浓稠度恰当，在我们尝试过的几家意式巧克力中，属于比较值得一试的产品。

价格：加勒比单一产地热巧克力35元，米歇尔热巧克力40元，意式特厚热巧克力40元

地址：思南路30-1号

Pierre Marcolini

比起其它几家国际巧克力品牌，Pierre Marcolini进入中国后似乎适应得不错。

热巧克力

开在K11楼下，开放式吧台非常Fancy，热巧克力摆盘精致，用高脚杯盛装，配上一枚巧克力和费南雪/马卡龙。年初来测评时，他们用的是可可含量40%左右的巧克力。但据店员说，现在用98%的可可液块，加入牛奶和香草籽调和之后冷藏。客人点单后，摇匀倒出，并用意式机的蒸汽棒加热。店员手势利落，泡沫打得厚实，不过细腻度稍欠。

热巧克力

虽然按他们的说法，制作中并没有额外加糖，但也许是因为热牛奶的甜度，初入口还是有明显甜感（以至于稍有些腻）。放置10分钟左右至口腔温度之后，甜度减弱，苦度和巧克力风味凸显出来，反而更对黑巧爱好者的胃口。不过考虑到价格，性价比低了些。

价格：热巧克力98元

地址：淮海中路300号K11购物艺术中心B1层

Whisk by Steiff

热巧克力

Whisk几乎是上海最早的一批“网红”店了，开业十年，经历易主更名，仍屹立不倒（虽然生意已经萧条很多），也算是个传奇。

热巧克力

64%经典热巧，杯子特别可爱。浓度适中，甜度友好，闻得出可可香气，是大部分人都能接受的口味。85%热巧用了法芙娜，端上来表面会结一层薄皮，色泽光亮，入口有明显酸度，非常醇厚浓郁。

另外，巧克力治疗蛋糕（Chocolate Therapy）依然是经典招牌，虽然摆盘粗糙了点，但下料够重，冲击力很强，适合巧克力爱好者。

价格：64%经典热巧克力48元，85%顶级黑巧58元

地址：淮海中路1250号（常熟路地铁站2号口对面）

2 难以决定

Venchi

热巧克力

一直无法理解Venchi的选址，上海唯一一家店开在浦东的佛罗伦萨小镇，从市区坐地铁过去，也就一个半小时吧。：）

上海店提供的，严格来说并不是热巧克力，而是热可可（两者区别看这里！），用常温牛奶冲的可可粉，里面加了足量淀粉，凝成极浓稠的质地，似一杯巧克力膏，要用小勺挖着吃——很有意大利cioccolata densa的风格。

热巧克力

浓郁醇苦，甜度很低，但毕竟是可可粉冲成，香气不如巧克力丰富，再加上淀粉带来的厚重口感，整杯吃下去略有些齁。

吉安杜佳巧克力只是原味再加榛子酱，有些甜腻，奶油打得粗糙，不加也罢。

企鹅君对此表示心情复杂，毕竟原料不差，只是口味未必人人都能接受，高度热巧爱好者路过可以一试，但不必为它特地从市区赶去。反倒是Gelato和手工巧克力，都比热巧更值得一尝。

价格：经典热巧克力40元，风味热巧克力（吉安杜佳or古巴朗姆酒）55元

地址：浦东新区卓耀路58弄佛罗伦萨小镇上海名品奥特莱斯A区1层1B号

3 不推荐

Blondel

热巧克力

开在新天地的高贵巧克力店，营销做得声势浩大——又是全球仅三家，又是奥黛丽赫本最爱，但盛名之下倒是有些让人失望。

热巧克力

热巧克力有55%和80%两种选择，用巧克力加艾美鲜奶，倒入雀巢电动奶泡机里自动加热搅拌而成，质地和温度还算合适，但80%的酸度过于尖锐，而缺乏可可香气，个人觉得不值55一杯的价钱。

Choc Choco 巧克巧蔻

热巧克力

说是巧克力专门店，品类琳琅满目，热巧也设置了好几个不同的浓度，但都苦而无香。店员操作也非常不熟练，有一杯热得烫口，另外两杯却都很温吞。

CHO-COLLECTOR 食荳集市

热巧克力

推广做得很猛的“网红店”，装修、餐具都是一派网红风格。用的是可可百利融化的巧克力酱，但就算是70%黑巧也调得非常稀，喝起来如同高乐高。

主推的脏脏包，起酥层次不清晰，口感僵硬，也不值得来吃。

Teuscher

年初测评中，Teuscher的水准非常不错，经过三热三冷的调温，口感和风味都很好。但到了夏天，他们一度将巧克力的可可含量调高至72%，牛奶比例也有变化，说是为了做出更清淡的风味，以防客人觉得过腻。

热巧克力

入冬之后，据店员说，原料（66%巧克力）和牛奶比例又调整回来了，口感的确还是很顺滑，但喝起来非常稀薄，可可香气很淡，不知道是哪里出了问题。

Slitti丝丽缇

热巧克力

复兴SOHO里一家昏暗的小店，最贵（42元）的魔法热巧，是给客人一杯热牛奶和一块巧克力自己搅……但根本无法搅匀，勉强融化之后一喝，满口巧克力渣。

番外

Peet‘s Coffee 皮爷咖啡

热巧克力

对于咖啡馆的热巧克力，一般不能要求太高。Peet‘s用66%法芙娜巧克力融化制作热巧，已算不错。泡沫细腻，甜度适中，但巧克力比例较低，风味清淡而大众化，重度热巧爱好者大概不能满足。

价格：特浓醇巧35元

地址：徐汇区东湖路9号

星巴克烘焙工坊

热巧克力

热巧基底跟普通门店一样，只不过有一款工坊特有的“绵云巧克力”，覆了极厚一层奶盖，但也不好喝，不必特地去试。如果想看我们对于烘焙工坊其它饮品的评价，戳这里！

价格：绵云巧克力38元

地址：南京西路789号兴业太古汇N110-N201

文| 穗穗

摄影| Min