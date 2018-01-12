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这样一杯“文青范儿”奶茶 冬季你值得拥有

2018年01月12日 07:28 新浪时尚
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　　导语：你在南方的寒夜里大雪纷飞，我在北方四季如春。。。 然而，如今南北方共同拥有的只有“寒冷”而已。在这样的冬季，唯有一杯热饮能够温暖你，然而，喝热饮可不能随意！这样一杯“文青范儿”的奶茶，足够与你相媲美了吧！（来源：YOKA时尚网）

热饮 图片来源自favim.com热饮 图片来源自favim.com

　　冬季所需要的放松感其实很简单，只需要一杯暖暖的热饮，一部好剧，窝在沙发里就可以待上一整天。然而，如何将这种舒适感升级？那么就从拥有一杯“高颜值”的热饮开始吧！

　　制作方法很简单：

“文青范儿”奶茶 图片来源自acozykitchen“文青范儿”奶茶 图片来源自acozykitchen

　　先要准备一些所需的材料：抹茶粉、筛子、茶筅、牛奶、蜂蜜等。先将抹茶粉用筛子筛过后放在杯子当中。

“文青范儿”奶茶 图片来源自acozykitchen“文青范儿”奶茶 图片来源自acozykitchen

　　随后再在其中加入热水，尽可能的让抹茶粉完全冲开。

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　　之后，再用茶筅将抹茶粉清洗下，这样才能让抹茶喝上去更加的细腻。

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　　再次在其中加入热水，让抹茶充分的融入到热水当中。

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　　随后再在其中加入奶，并且充分的搅拌均匀，让奶和抹茶尽可能的融合在一起。

“文青范儿”奶茶 图片来源自acozykitchen“文青范儿”奶茶 图片来源自acozykitchen

　　最后搅拌均匀后，再在其中加入蜂蜜，再次充分搅拌，这样一杯高颜值的“文青范儿”奶茶就做好咯！

　　不妨今晚就试试如何？！

标签: 热饮奶茶文青

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