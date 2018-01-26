收好，这份各国解酒食物清单

导语：正值年会聚会密集时段，饮酒适量的同时，抱着猎奇心态来了解一下世界各地的解酒偏方。（来源：界面 作者：丁晓蕾 ）

醉酒之后的难受症状，仅仅想到就让人不舒服：胀气、疲惫无力、恶心、头疼、想吐、持续散发的酒气……如何迅速摆脱这种感觉？让我们从最爱喝、也最能喝的国家那里学点当地的解酒偏方吧。

英国 | 全套英式早餐

英国人人都知道，也都照办的戒酒良方——一份包括了油油的培根和香肠、蛋、血布丁、茄汁焗豆和烤吐司的全套英式传统早餐。当地人认为油脂能“吸收”胃里的酒精。

秘鲁：Leche de Tigre 鱼汤

其实就是秘鲁名菜 Ceviche （海鲜鸡尾酒）里面的汤汁，意思直接翻译过来是“老虎的奶”。通常口味酸而鲜咸，除了海鲜和鱼以外，还含有柠檬汁、各种香料、辣椒、大蒜、洋葱以及盐和胡椒。一剂猛药。

德国：Katerfrühstück 解酒早餐

德国人相信，酒后吃一点腌制类的食物有利于酒精代谢。他们有一种专门的醒酒早餐“Katerfrühstück”，“Kater”指的是醉酒后的不良反应，而 Frühstück 指的是早餐。实际上就是用盐渍过的鯡魚卷上腌黄瓜。

波兰：腌黄瓜的汁

你大概可以看出一点规律了，有一种流派的解酒思路，就是吃一些刺激开胃的食物——特别是经过腌制的，酸酸鲜鲜辣辣的那种。到了波兰以及周边国家，这种食物变成了腌黄瓜的汁。醋、盐和水是其主要成分，可以让人迅速补充电解质和水分。从整个东欧地区的居民都很会腌制食物，把夏天盛产的各类生鲜经过腌制，保存到冬天再吃——比如腌西瓜，也是一道当地名菜。

墨西哥：Menudo 牛肚汤

墨西哥牛肚汤，放上辣椒和各式香料炖煮而来，本来就是一道本地传统美食，用做解酒，是因为当地人相信它可以开胃醒脑。其实可能就是想吃点好吃的。

意大利：Espresso

令人意外的，意大利人在醒酒这件事上非常简洁直接——一杯 expresso。不够的话就两杯。两杯不够就……直到够了为止。意大利人的理论是，咖啡因可以让血管扩张，血流加速，从而更快的摆脱宿醉引起的头痛。

加拿大：肉汁奶酪薯条 Poutine

Poutine，重音在第二个音节，来自魁北克地区的食物，就是在薯条上加奶酪和“红烧肉”。再豪华一点的版本，就是把各种人们喜欢的“浇头”浇上去，可以是鱼，也可以是培根或者香肠。从魁北克走出，畅销整个北美，也作为一种简单（粗暴）好吃的快餐，通过商业连锁（或者模仿）出现在了中国、日本等一些亚洲国家的商场里。

厄瓜多尔：牛至茶

厄瓜多尔的食物有很多烧烤和油炸的部分，但解酒食物却很清淡：用牛至叶来泡水。他们相信这样可以让胃舒服一点。

日本：梅干

日本人的居家必备——梅干，解酒的原理跟腌黄瓜很像，都是通过强烈的味道刺激味觉，缓解恶心，也同时补充盐分。梅干的酸度和盐分都很高，放在便当里可以延缓食物变质，跟白饭也很配。

克罗地亚：Burek 馅饼

填满了肉，白干酪，菠菜等馅料的 Burek，在当地是一种普遍的解酒食物，其实就是又油又大的一块饼，本地人认为这样可以吸收胃里残留的酒精。

韩国：豆芽汤

熟悉韩剧的人对这种食物也不陌生，如果感情线发展得顺利，主人公大喝一顿真露后吐露真情后，第二天早上，就会有人奉上一碗豆芽做的解酒汤。不同地区配方不一样，在首尔，解酒汤是牛骨头汤做底，放上豆芽、白菜干、牛血等熬成，更简易的版本是只放豆芽就行了，比较清淡。

但因为韩国人太爱喝酒了，所以出现了很多更便捷的解酒产品，有很多以“解酒”为卖点的功能性饮料，后来还出现了零食、冰淇淋等等，名目繁多，随处可见。

印尼：咖椰酱土司

咖椰酱其实在整个东南亚地区都流行，是“娘惹菜”里流传最广的一种甜品酱料，最主要的成分是糖和蛋黄，视地区和个人喜好不同又加入班兰叶、椰浆等配料。咖椰酱抹吐司，是东南亚人随时随地都可以来一块的全天候食物，被当成解酒良方也是顺理成章。

最后，值得注意的是，很多时候，身体的不适症状不一定只是喝太多酒造成的，伴随着酒精吃下的那些太油、太咸、太辣、太甜的食物，也会让你的肠胃翻江倒海。时值年底，大吃大喝的场合和机会应接不暇，了解自己的胃口和酒量，合理饮食。

图片来源：theurbanlist，cocina，serious eats，visitsingapore，jptimes，sfgate