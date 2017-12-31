2017热门劳力士排名

导语：事不宜迟，直入正题。每到年底，很多手表杂志、手表网站，甚至时尚媒体，都会做一些排行榜，总结一年下来值得买的手表。这种榜单不论国内还是国外都有很多，各家评出来的手表都不一样。这种年度手表排行榜中容易出现的一个小小的问题是，跟实际市场脱节。比如，评出的手表，其实根本买不到，有的压根连店面都没有，因为做榜单的编辑人员可能也不太了解市场上到底流通什么表，什么表火，什么表不火。所以我想把今年各种榜单里手表和今年市场的实际情况结合一下，同样对2017年做一个小小的总结。（来源：腕表之家 炎弹平）

当然，我要以各位兄弟都喜欢的劳力士作为开始。

其实大家也都知道，劳力士很多表都是热门表，特别是运动劳。有人会说，劳力士既然都是热门表，怎么能排出123？我下面将根据今年各个型号劳力士的行情、供求情况为依据，用倒数的顺序，列出今年最热门的几只劳力士。下面我们开始。

第五名 劳力士DATE JUST 41 型号126334

劳力士126334

各位都知道，劳力士新款41毫米的DJ主要有3个型号。黄金间金的126333、白金间金的126334、全钢的126300。这三个型号里，今年需求量更大、热度更高的是白金间金的126334。今年126334比其他DJ更火也是有原因的。主要的3种DJ里，黄金间金的126333最贵，因为黄金间金版的表圈、表冠、表链中段都是黄金的（白金间金的126334只是白金圈），本身公价就高。加上新款DATE JUST 41都是使用3235机芯的新一代DJ，是最新的款式，虽然DJ的供货情况比较好，属于想买就能买的表。但即使是这样，在汇率、折扣等因素下，价格还是比较高，而且因为是新款，进入二手市场的表也很少，所以导致126333价格整体就高。

劳力士126334

和价格最高的126333相对的，是价格最低的126300。126300因为是全钢的型号，手表上没有一点儿金，所以公价就低很多。在汇率、折扣的因素下，实际价格甚至只有126333的一半多些。便宜本来是好事啊，但是劳力士的安排很巧妙，126300全钢的型号是磨光圈的，没有狗牙圈，没有劳力士最经典的特征，直接和间金的DJ 41形成了区别。虽然126300价格低，但没有狗牙，一些人会觉得“缺了些什么”。

劳力士126334

白金间金的126334正好处在一个中间位置。既是间金表，但比黄金间金的126333便宜不少；同时有狗牙圈，比全钢的126300更“劳力士”一些。所以今年很多人买126334，打听126334，纠结126334，搞得126334经常断货，所以我把126334放在第5名。

第四名 劳力士间金天行者 型号326933/326934

劳力士326933天行者

有兄弟肯定会问，天行者怎么火了？觉得天行者一点儿也不火呀？的确，天行者是所有劳力士表里比较特殊的一个，它是目前最复杂的劳。我们平时见到火的劳力士里面没有这个表，也很少见到会有人戴这个表，但今年间金天行者的实际情况是，间金天行者一度超了公价。

劳力士326934天行者

劳力士之前只有DD全都是金表，后来出了天行者，刚开始天行者也都是金表，加上天行者是两地时年历表，是劳力士最复杂的表，我当时还想，难道天行者要替代DD旗舰的位置？结果劳力士就出了间金的天行者，真相大白，DD依然是旗舰，而间金天行者的价钱一下就降下来了。之前金壳天行者的公价在30万以上，现在间金天行者的公价降到了10万出头，10万级的价格买得起的人就多了，需求就大了，间金天行者在今年的一段时间里就超公价了。比如，白金间金天行者的公价是109900，现在全新全套市场实际价格是12万多。

劳力士326934天行者

因为天行者本身公价比水鬼、GMT、探一探二那些常规劳力士要高不少，加上认识这个表的人相对少，所以给人造成一种市场冷淡的感觉。但天行者的实际表现还是很火的，毕竟现在依然能超公价的劳还有几个？所以我把它放在第4位。

第三名 劳力士红字海使 型号126600

劳力士126600

红字海使是今年劳力士最火的表之一，我想没人会否认吧。当然，我只把红字海使放在第3位也是有原因的。今年劳力士推出全新的海使126600，从内到外，颠覆了之前的老海使116600，变化那是相当大。新海使把尺寸扩大到43毫米，加上了放大镜，盘面变成了红字，而且还用了新一代的3235机芯，一切都是新的。所以红字海使一推出，想都不用想，肯定立马被炒起来。当时有人质疑，说这个表肯定不行，结果红字一出现在市面上，直接价格就破了10万，到了12万左右，要知道红字海使的公价只有8万8。

劳力士126600

当然，我之所以把红字海使放在第3位而不是更靠前的位置，就是因为红字海使没有像陶瓷圈钢迪那样一直保持坚挺。其实我想大家也都清楚，运动劳里面综合实力最强的还是水鬼，样式、性能、尺寸、价钱都达到了平衡。虽然红字海使配置很高、机芯很牛，但是尺寸、厚度各方面还是有短板。大部分买表的人其实也不关心你是第几代机芯，有多少多少“高科技”。这就导致了红字海使在冲上“高峰”后，就开始回落，慢慢就回落到了超过公价一些的行情上（接近公价），不再大幅度超公价了。所以我把红字海使放在第3名。

第二名 劳力士迪通拿 型号116500/116508

劳力士116500

我有时候真觉得，劳力士绝对是“故意”的，把陶瓷圈迪通拿这种表控制在一个很低的产量水平上。要么怎么这几年过去了，116500行情还是一点儿没降呢？我以前想过一个问题，所有劳力士里，谁是最牛的劳。后来我一想还是“迪通拿”。古董迪通拿保罗纽曼是价值最高的劳，在售陶瓷圈钢迪是劳力士现在新款中坚挺时间最长的表，就连停产的钢圈迪通拿，现在照样维持原本身价，我真的也是挺服的。陶瓷圈钢迪的公价是9万5，全新全套的行情大概12万多（白的贵些、黑的便宜些）。而且迪通拿还一个比较牛的是，不光陶瓷圈钢迪坚挺，就连金迪的行情也开始跟着涨涨涨。

劳力士116508

绿面金迪116508是今年另一个最火的迪通拿。金壳、绿面很好看，喜欢的人很多。从今年下半年开始，绿面金迪的行情就开始涨。最开始行情还在18万，过了没多长时间，就涨到了19万多，而且很不好拿，需要等。有兄弟想买116508，左等右等，等不来表，这都是正常情况。但是好在116508现在已经有一些二手出现，这就降低了这只表的入手难度。但是各位，不要觉得二手就会便宜。这就是迪通拿。所以我把116500和116508放在第二名的位置上。

第一名 劳力士绿鬼 型号116610LV

劳力士116610LV

前两天，我问我老婆，全新的绿鬼这两天什么行情。她告诉我说，现在7万1算便宜的了。说实话，我真是不知道绿鬼到底是怎么了，从今年夏天开始，行情就一路上涨。想想前几年，绿鬼在我心里感觉就是5万多的表，结果今年全新的绿鬼价钱从6万，7万，超公价，甚至有人开出8万、9万的价钱（当然，这个就是瞎标价了）。绿鬼和我这个榜单里的其他劳不同啊。各位看一看，其他劳都是新款，都是这两年出的新表，贵在新款上也是合情合理。唯独绿鬼，是一只“老表”，已经出了多年，现在依然能让人们为之“疯狂”实在令人惊讶。讲真，我也不知道为什么绿鬼今年能这么火，我总听有人念叨，绿鬼要停产。难道人们真的是因为认为绿鬼要停产，所以产生了“恐慌”导致人们都去买绿鬼？

劳力士116610LV

很多玩家都知道，劳力士这两年在逐步换机芯，用新一代的3235机芯替代3135机芯。根据劳力士现在的进程，估计马上就要换到水鬼了。可能明年就轮到水鬼了。在这种明知道要更新换代的时期，本来应该是大家都慢慢不买老款了，都等着买新款，老款慢慢降温了。结果绿鬼，包括黑鬼，行情反而都是一路涨（黑鬼的行情虽然又涨了一些，但好歹还算正常），这我真是不懂了。不懂归不懂，但事实情况我是看得见的，所以我决定把绿鬼放在2017热门劳力士排名的第一位。