情商不够有人品凑 气质不够谁来凑

导语：“情商”这个词近年来被讨论的尤其多，有一次跟朋友聊起这件事，朋友说“情商不够，人品来凑”，我自行补了下半句“运气不够，努力来凑”，这么说来，好像什么东西都是可以弥补的，那么问题来了，气质不够谁来弥补呢？我想，还是一块吸睛的手表比较合适。（来源：腕表之家 李丽）

积家翻转腕表系列326858J

积家翻转腕表系列326858J

产品型号：326858J

国内公价：￥38000

腕表直径：32.5 X 16.3毫米

机芯类型：石英

机芯型号：657

表壳材质：精钢

防水深度：30米

腕表点评：积家自1833年成立以来，便成为制表史上举足轻重的钟表品牌，不仅将精确计时技术和精湛艺术天赋进行糅合统一，对整个制表业的发展也做出卓越的贡献。积家设计翻转系列腕表的初衷是解决马球比赛中如何保护表盘不受碰撞这个难题，所以，一经问世就成为经典之作。这款女装丝链翻转腕表以深蓝色调为主，线条简约流畅，令人一见难忘。表盘搭配太妃式指针和精致圆润的阿拉伯数字时标，精雕细琢的表壳与手腕巧妙契合，链带与手腕巧妙贴合，尽显卓越的优雅气质。

浪琴优雅系列L5.255.8.87.0

浪琴优雅系列L5.255.8.87.0

产品型号：L5.255.8.87.0

国内公价：￥32400

腕表直径：20.50 X 32.00毫米

机芯类型：石英

机芯型号： L178

表壳材质：18K玫瑰金

防水深度：30米

腕表点评：浪琴系列的腕表向来以优雅著称，黛绰维纳系列腕表自面世以来，一直向全世界展现浪琴表的现代优雅制表美学，这款表表壳采用18K玫瑰金材质，珍珠母贝表盘搭配玫瑰金指针和钻石时标彰显出优雅气质，12点钟位置有浪琴标志及LOGO，6点钟位置设有小秒盘。黑色鳄鱼皮表带佩戴更为舒适。这个系列的表设计为方形表盘，更体现出一种个性，散发出女性独有的魅力。

欧米茄碟飞系列424.23.33.20.09.001

欧米茄碟飞系列424.23.33.20.09.001

产品型号：424.23.33.20.09.001

国内公价：￥36500

腕表直径：32.7毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：2500

表壳材质：精钢/18k红金

防水深度：30米

腕表点评： 欧米茄碟飞典雅系列以其经典优雅的设计，吸引了众多忠实的支持者。这款表风格简约，外观雅致华美，红金表壳和灰褐色皮表带的搭配彰显女性的柔美气质。此表采用的抛光罗马数字时标和凸圆形宝石的闪烁亮漆象牙米色表盘，又有一种低调在其中。6点钟位置设日期窗口，读时一目了然。

总结：颜值可以低，气质决不能输，佩戴这样一款腕表，分分钟让你时尚前卫又超显气质。