高级表展里这些亲民腕表 势必成为2018最热销的款式

导语：大家有目共睹，过去10年奢侈腕表行业经历了波澜起伏，金融危机、经济增长和消费习惯的改变都对行业造成了影响。尽管高级钟表业或许难以恢复往昔繁荣，但无疑全球的腕表制造商们都为了保住往日辉煌做出了巨大的改变。（来源：YOKA男士网）

SIHH 2018，图片来源于SIHH。

腕表制造者们面临的挑战之一就是如何吸引新一代年轻买家。让千禧一代用三个月的薪水购买一块手工打造的计时器，在这个“注重体验、而非物件”的时代并非易事。

在今年的日内瓦国际高级钟表沙龙上，这个面向高端制表业的展会为全球最顶级的腕表品牌和独立制表师们提供了舞台，让他们展示自己面对挑战的姿态。

SIHH 2018现场，图片来源于SIHH。

不少品牌推出了性价比更高的表款，意图吸引新买家的关注。这些新表加载了那些以往仅出现在更高级的腕表款式上的功能，让制表师们费尽心思，并且鼓励消费者更多地了解他们的钱花在了哪儿。

名士表

名士新款Clifton Baumatic腕表，图片来源于名士。

比如SIHH展中相对亲民的Baume & Mercier名士表，今年的旗舰新款Clifton Baumatic腕表乍看上去只是一个有着1960年代复古外观、带日期显示功能的三针表，但这块表的自动机芯搭载了长达5天的动力储存功能。这意味着你周五晚上摘下表，到了周一早上它依然走时精准。

名士新款Clifton Baumatic腕表机芯，图片来源于名士。

此外，Baumatic机芯将硅质摆轮游丝和高性能擒纵机构结合在一起，提升了腕表的精确性和性能，让这块Clifton Baumatic腕表看上去更像价值1万美元（约6.42万人民币）以上的高档表，而非仅售2790美元（约1.8万人民币），后者也将是它9月份上市时的售价。

名士新款Clifton Baumatic腕表机芯拆解，图片来源于名士。

同时，不少品牌把以往使用的贵金属材质替换成更平价的精钢材质，这样一来，买家的花费就体现在了制表工艺本身而非贵金属上，同时也买到了略为轻度的产品。

江诗丹顿

江诗丹顿FIFTYSIX伍陆之型系列腕表，图片来源于江诗丹顿。

诞生于日内瓦的江诗丹顿以复杂设计和贵金属材质著称，此次在SIHH推出FIFTYSIX伍陆之型系列腕表，采用复古的现代设计风格。全系列从基础功能到月相复杂功能档次分明，同时提供玫瑰金和精钢两种材质选择。

江诗丹顿FIFTYSIX伍陆之型系列腕表，图片来源于江诗丹顿。

该系列售价11，700美元（约7.5万人民币）起，这个价格几乎是以往江诗丹顿入门级腕表售价的一半。该系列的推出为品牌吸引全新消费者创造了可能，让那些更年轻的购买者有机会成为江诗丹顿的拥有者。

积家

井柏然佩戴积家腕表，图片来源于积家微博。

走价格路线的不只江诗丹顿一家。积家推出Polaris北宸系列，首发五款腕表，灵感来源于品牌历史上非常重要的一款潜水表，成为品牌优雅的大师系列之外更为偏向运动风格的腕表系列。

积家Polaris北宸系列，图片来源于积家。

积家Polaris北宸系列，图片来源于积家。

积家Polaris北宸系列，图片来源于积家。

卡地亚

卡地亚，图片来源于卡地亚官网。

与之类似，卡地亚推出全新Drive de Cartier超薄腕表，在去年玫瑰金和白金表壳版本的基础上改为精钢材质表壳，售价5600美元（约3.6万人民币）。

IWC万国

陈柏霖佩戴IWC腕表，图片来源于IWC微博。

为了庆祝品牌150周年，IWC万国发布Jubilee系列，包含了定价4700美元（约3万人民币）的计时腕表和24.9万美元（约160万人民币）的陀飞轮版本。

IWC万国发布Jubilee系列，图片来源于IWC。

这种趋势最好的一点就是它可能根本称不上是“趋势”。归功于博主、论坛和社交媒体的兴起，消费者们的被教育程度提高了，要求也比以往更高，透过今年的SIHH，可以看出制表界终于开始意识到这点了。

IWC万国发布Jubilee系列，图片来源于IWC。

钟表制造者们必须全力以赴吸引21世纪的消费者，让腕表仍能成为千禧一代会为之兴奋的物件。看起来，腕表品牌们已经准备好接招了。