吃水果等于吃糖？ 揭秘11条最坑人的减肥谣言

导语：一些古老又古怪的减肥告诫，听上去好像是前人总结的经验，就像是大家约定俗成的习俗一样。然而，不少曾经或目前在减肥的人却会告诉你，这些话不可信！下面我们一起来看看那些言过其实的减肥谎言都有些什么吧！（来源：爱美女性网）

蛋白质

1、蛋白是减肥餐的王者？

想要减肥的人大多热衷于脱脂餐 ，所以煎蛋卷只吃蛋白不要蛋黄。营养师Anne Mauney指出蛋黄含有丰富的营养，对于一整个鸡蛋来说，蛋黄含有40%以上的蛋白质和90%以上的钙、铁和维生素B。另外，她还补充到，只有吃整个鸡蛋的时候，我们才能补充到所有健康的脂溶性维生素A、D、E、K。

麦片酸奶

2、麦片酸奶是早餐明智之选？

Mauney说“很多时候，麦片和酸奶只是伪装了的甜点，因为商家在里面放了很多糖。”所以平时的话，要喝一些不含糖的希腊酸奶用来补充蛋白质。麦片的话 ，一份不要超过10克糖。吃点坚果来补充健康的脂肪，这才更像顿营养早餐，而不是吃那“冰淇淋圣代”。

保持饮食平衡

3、吃得少就会重得少？

美国健身营养杂志《Nutshell Nutrition》的创办者，著名营养师Robyn Coale说，限制热量的摄入，体重一样会增加，因为吃太少会的话身体的应激激素会增加，所以要保持饮食平衡。

碳水化合物

4、碳水化合物晚上不能消化？

减肥也不是说要完全不吃淀粉类的食物。Coale说，重要的不是你吃不吃碳水化合物，而是你吃哪种。糙米、红薯、 藜麦之类的粗粮含有丰富的食物纤维和复合碳水化合物，晚餐或者任意一餐吃些粗粮，有利于补充身体所需纤维和营养。每天吃三种谷物能有效的降低患心脏病的可能，不过要尽量避免糖、加工谷物、白面包之类的白色碳水化合物。

吃，但不多吃

5、吃水果等于吃糖？

是的，水果是含有一定糖分，但是它含有更多的营养和纤维。据美国《College of Nutrition》杂志报道，富含维他命C的水果，就像橘子、猕猴桃、草莓、木瓜、菠萝，可以加快脂肪代谢。Coale就超级喜欢有机水果，健身前总是要吃上一些。她还建议不要喝果汁，如果可以的话要连果皮一起吃。所以说水果要吃，但是不能多吃！

站姿最好

6、性是最好的运动？

一次充满激情的“床上运动”所消耗的热量大致等于一次短的慢走，因为你采取的姿势不是躺着就是坐着，几乎没有什么肌肉会被运动到。要是想将“健身效果”最大化，最佳的办法是采用站姿，多多地使用你的腿和臀部的肌肉来支撑身体，不过，这毕竟不是专门健身时间，是不是有点本末倒置？

肚子最明显

7、减肥先减胸？

因为这句话，许多女孩子都在担心身体其它部分还没什么变化的时候，胸部倒先变小了。说一个让你心花怒放的好消息吧：不用担心胸部的尺寸，在减脂运动中最先得到变化的，是你的小肚子！

腹部脂肪对荷尔蒙和酶的变化最为敏感，在运动中，身体会自动先将腹部的脂肪作为能量的来源。为什么下半身总是最后才看到效果呢？那是因为囤积在臀部和大腿的脂肪，存在的目就是为了给人体能量缺乏的时候应急用，其功能就像骆驼身上的驼峰一样，所以从生理构造上来说下身脂肪是最难减掉的，有点耐心哦！

超重

8、超重的人，新陈代谢速度慢，减肥当然也就慢？

让数字说服你吧：超重者中只有不到10%的人有新陈代谢紊乱的毛病。而更让人高兴的是，在强度和运动时间相同的情况下，“体重超人”们反而会燃烧更多的卡路里。长胖了？不要责怪你的新陈代谢系统，好好检查一下你最近是不是嘴馋了或者偷懒了吧！

适应温度

9、在冬天锻炼会消耗更多的卡路里？

的确，在开始的几分钟里你会冷得哆嗦，身体也会多消耗一些热量，可随着运动的进行，身体在几分钟后就会逐渐适应气温，变得暖和起来，这时你就享受不到低气温带来的“福利”了。

不是这样哦

10、身体习惯某项运动后，就不会再消耗那么多的卡路里了？

除非你降低了运动强度或者缩短了运动时间，否则你今天消耗的热量和昨天和上个月和去年一样多，在你将新动作做了五六个回合以后，动作的确是平滑了，也少了很多不必要的动作，可这些动作所耗费的热量大概也就占到2%左右。

不要依赖显示器

11、热量器上所显示的热量消耗是精确的？

别那么信赖它。有人曾经给最新款的热量器进行过测试，70%的都不准。新型的热量计数器并没有经过长时间的考验，科学技术人员需要不断提高它的质量，相反，老一点的热量计算器，比如单车和踏步器现在已经发展得比较成熟了，尤其是你把年龄和体重等因素放进去了以后。