疯狂刷屏的HIIT练习法 让你不节食也能瘦

导语：刷爆朋友圈的HIIT练习法 让你不节食也能瘦！睡前十分钟时间认真做，快速燃脂全靠它啦！（来源：时尚COSMO）

刷爆朋友圈的HIIT练习法 让你不节食也能瘦！

成天抱怨没时间锻炼的你，不知道有没有听说过HIIT练习？对，就是那个被刷屏的疯狂燃脂训练！整套动作的十几分钟新手肯定坚持不下来！于是贴心的小编为你整理出最适合新手的九个动作，每天睡前十分钟时间认真做，快速燃脂全靠它啦！

动作1

1、站立，双腿打开与肩同宽，双手抱耳。抬腿转动腰部，使膝盖与另一侧肘部相碰。

动作2

2、双腿打开与肩同宽，双手向上伸直。曲腿向内侧踢，同时胳膊下放知道手部与另一侧腿部踝关节相碰。

动作3

3、双腿打开比肩部略宽，双手握拳曲臂抬起，转动臀部。注意下半身不动哦！

动作4

4、双手握拳曲臂放置在胸前做拳击状，向上踢腿。

动作5

5、站直，双臂自然放置身侧，抬起一侧腿向前踢然后摆动至后侧。

动作6

6、开合跳，虽然听起来简单，但是注意动作幅度必须要大哦！以及，一定做满一分钟哦！

动作7

7、深蹲踢腿。注意膝盖不要超过脚尖，否则深蹲是伤害膝盖的哦！

动作8

8、俯卧撑。比一般的女士俯卧撑多了左右移动的动作，更能锻炼到肌肉。

动作9

9、加强版卷腹，在普通卷腹动作中加入抬腿和摆动腹部的动作，让燃脂效果更明显。

只要能够按照以上的动作认真练习，一个月后你就会发现全身的肌肉变得紧实了！记住千万不要节食减肥哦！