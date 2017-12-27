今年有意思的几只计时表 你更喜欢哪一款

导语：在手表中，计时可能是除了日期和时间指示之外，最常见的复杂功能了，当然也是因为计时本身具有一定的把玩性和实用性，每年，各个品牌都会推出一些计时表，但真正有意思的并不会太多，因为大多数都是已经成熟的计时表，不会有什么变动，不过今年还是有一些比较有意思的计时表，并且价格不算太高，一起来看看。（来源：腕表之家 王涛）

Zenith真力时DEFY系列95.9000.9004/78.R582

Zenith真力时DEFY系列95.9000.9004/78.R582

产品型号：95.9000.9004/78.R582

国内公价：￥81900

腕表直径：44毫米

表壳厚度：14.5毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：El Primero 星速 9004 自动上链机芯

表壳材质：钛金属

防水深度：100米

腕表点评：首先是Zenith真力时Defy计时表，这款表的爆点在于，拥有50HZ的超高计时振频，这意味它可以精确到1/100秒，以及5HZ的走时振频，这款表拥有两套擒纵机制，并且是独立的，当计时关闭时，负责计时系统的擒纵机制也是停止的。尽管泰格豪雅在很早之前就开始在概念计时表中使用双擒纵机制，不过真力时使用的是不同的机制，因而并非系出同宗。更重要的是，这款表售价为8.19万，比迪通拿、万国自产计时价格都要低。

雅典表航海系列1553-155-3/43

雅典表航海系列1553-155-3/43

产品型号：1553-155-3/43

腕表点评：￥127200

腕表直径：44毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：UN-155

表壳材质：不锈钢

防水深度：100米

腕表点评：其次是雅典表的航海系列Regatta，这个系列由雅典表专为帆船赛而设计，采用了雅典表独特的计时结构，能够进行双向计时——当帆船进入预定起始点之前，会进行10分钟以内的预航行，因此雅典表可以设定10分钟倒计时，并由中央计时秒针逆时针运转，进行倒计时。而当预定的倒计时结束后，中央大秒针将在12点位瞬间切换为顺时针计时，而这个过程中，不需要额外操作，自动完成。因此，雅典表Regatta广受赞誉。

宝齐莱马利龙系列00.10919.08.93.01

宝齐莱马利龙系列00.10919.08.93.01

产品型号：00.10919.08.93.01

国内公价：￥69800

腕表直径：43毫米

表壳厚度：14.45毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：CFB 1970

表壳材质：精钢

防水深度：30米

腕表点评：第三枚是宝齐莱的马利龙系列计时码表，宝齐莱在国内的名气不算太高，很多人并不知道这个牌子，但即便如此，年初推出的马利龙系列计时码表还是圈了不少粉。今年宝齐莱大玩色彩，以品牌发源地瑞士琉森的湖光山色为灵感，将其中的自然景致通过颜色的方式，呈现在腕表之中，的确非常漂亮，尤其是这款蓝灰色的表款，耐人寻味。同时，机芯为宝齐莱CFB 1970自动上链飞返计时机芯，经典的双副盘结构，为宝齐莱高改的7750机芯，按键则运用非常传统的圆形钮，韵味非凡。

帝舵表启承系列M79350-0001

帝舵表启承系列M79350-0001

产品型号：M79350-0001

国内公价：USD 5050

腕表直径：41毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：帝舵表制造机芯MT5813

表壳材质：不锈钢，不锈钢固定外圈，镌刻黑色测速计刻度

防水深度：200米

腕表点评：帝舵表今年推出了品牌首枚自产的计时表——启承碧湾系列计时表，帝舵从前两年开始推出自产的基础自动机芯，所以紧接着推出自产的计时表，也是很自然的事情。当然，这枚机芯并非完全帝舵自主，而是帝舵和百年灵合作的产物，不过对于帝舵来说，相对于以往搭载7750机芯的计时表，它的确算是一枚自制计时。这款表推出后，当然是一表难求，在国内专柜很少能看到它的身影，由于使用的是百年灵B01的机芯架构，所以性能上当然是出色的，外形设计上帝舵也用了一些复古的元素，比如铆钉连接的表链。作为目前帝舵首枚自制机芯的计时表，它成为了今年的话题表款。

总结：机械表计时结构的开发，已经非常成熟，想要再次创新，需要打破常规，因而这几款腕表，因为自己的一些特点，或技术革新，或特别意义，而成为今年的热款，那么你喜欢哪一款呢？