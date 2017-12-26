导语：万众期待的元旦终于要来啦！很多MM们都想要在这一天美美的去约会，但是不知道各位菇凉们姑娘们有没有备好时髦的单品呢~还没有？好吧，来给你支招，挑选一件“和尚系”的单品保证时髦又优雅。

万众期待的元旦终于要来啦！很多MM们都想要在这一天美美的去约会，但是不知道各位菇凉们有没有备好时髦的单品呢~还没有？好吧，那就让嘉姐来给你支招，挑选一件“和尚系”的单品保证时髦又优雅。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

据说今年秋冬流行的颜色的是“和尚系”，那么到底什么是“和尚系”呢？大家不要误解了哦，所谓的“和尚系”并非是和尚服，而是几种因其颜色和这种服装相像而得名的色彩系列。所以这种“和尚系”的色彩就是由甜腻的焦糖色、优雅摩登的深棕色和各种深浅不一的驼色组成的，纵观今年的时尚圈，我们不仅能从各大明星和时尚达人的身上看到它们的身影，而且活跃在秋冬秀场上的它同样带来了一场甜蜜温暖的视觉盛宴。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

Max Mara2017 秋冬成衣系列

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

Herm è s 2017 秋冬成衣系列

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

Nicholas K2017 秋冬成衣系列

冬季放弃一众的黑色LOOK，换上“和尚系”的焦糖色、驼色以及深棕色服装，简直不要太好看！今天嘉姐就来传授它们在搭配上的一些小技巧吧~

同色搭配简单时髦

对于懒人来说，同色搭配法简单又不会出错，而这种整齐划一的风格也很显层次感和时髦度，所以这种造型的穿搭法深受时尚达人们的喜爱。尤其是“和尚系”的颜色在同色的搭配下辨识度非常高，走在街头吸晴又能赚取路人回头率。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

马苏

马苏机场街拍，她戴黑色墨镜，身穿驼色呢子大衣，内搭驼色高领毛衣，肩背Gabrielle de Chanel深蓝色字母印花链条包，下穿黑色紧身铅笔裤，脚踩黑色珍珠镶嵌平底短靴，展现优雅贵妇范儿 。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

姜潮

姜潮的同色搭配LOOK就是很时髦的表现，他戴黑色渔夫帽和黑色口罩，身穿驼色毛衣，下穿浅驼色毛呢休闲裤，脚踩Balenciaga黑色老爹鞋，潮范十足。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

吴涟序

吴涟序身穿Max Mara驼色系带呢子大衣，内搭驼色高领针织衫，脚踩黑色尖头高跟鞋，柔美丽人。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

Irene

作为“时髦精”的Irene出席活动时身穿Max Mara驼色呢子大衣，内搭Max Mara驼色系带无袖大衣，脚踩透明一字带高跟凉鞋，优雅时髦 。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

孙娜恩

孙娜恩身穿Max Mara驼色天鹅绒西装，内搭棕色高领针织衫，下穿深棕色天鹅绒高腰裤，干练霸气。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

奥利维亚?巴勒莫（Olivia Palermo）

展现优雅名媛风的奥利维亚·巴勒莫（Olivia Palermo）戴黑色墨镜，身穿驼色毛呢无袖西装，内搭驼色高领毛衣，下穿驼色九分阔腿裤，脚踩孔雀绿系踝V口尖头高跟鞋。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

奥利维亚·库尔普（Olivia Culpo ）街拍。她身穿驼色针织套装，肩背白色风琴包，脚踩白色尖头高跟鞋，针织套装温婉优雅。

彰显干练霸气风？靠它们就够了

当黑色的沉稳干练遇上优雅大气的“和尚系”将会产生强大的气场，尤其是身形高挑的女生穿上它们立显干练霸气的风范儿。在瑟瑟的冬季里上演优雅干练的“总裁范儿”，而且这种造型尤其适合职场的妹子们，时髦又彰显气场的它一定是你最好的选择。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

袁姗姗

袁姗姗穿驼色大衣戴针织帽大走摩登范儿，黑超遮面的她现身机场时造型时髦又有型。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

迪丽热巴

女王范儿十足的迪丽热巴戴墨镜，身穿卡其色廓形双排扣毛呢大衣，内搭Balenciaga高领打底，脚踩Alexander Wang马丁靴，肩背链条挎包。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

韩雪

韩雪机场街拍，她身穿驼色高领条纹针织衫，肩背棕色印花链条包，下穿黑色高腰九分吸烟裤，脚踩蓝紫色高跟短靴，优雅干练。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

吴磊

男生穿上黑色和驼色的造型也是潮范满满，看现身机场的吴磊身穿驼色大衣+黑卫衣，轻松get最潮穿搭，星味难挡！

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

申敏儿

申敏儿戴金色金属圆形大耳环，身穿卡其色翻领毛呢大衣，内搭黑色高领连衣裙，脚踩祖母绿丝绒圆头鞋，优雅大气 。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

罗西?汉丁顿-惠特莉（Rosie Huntington-Whiteley ）

罗西·汉丁顿-惠特莉（Rosie Huntington-Whiteley ）时尚街拍，她戴墨镜，身穿驼色毛绒长款大衣，下穿黑色皮裤，脚踩印花黑色麂皮高跟短靴，手拿黑色包袋，造型简约时尚。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

艾米?罗森（Emmy Rossum）

艾米·罗森（Emmy Rossum）复古圆形茶色太阳镜遮面，身穿驼色翻领收腰毛呢大衣，内胆黑色T恤，手拿购物袋，下穿黑色紧身裤，脚穿灰色毛毛镶边平底皮靴，时髦摩登。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

米歇尔?道克瑞（Michelle Dockery ）

米歇尔·道克瑞（Michelle Dockery ）街拍，她戴深棕色墨镜，身穿驼色大衣，内搭黑色高领打底衫，肩背羊羔毛拼接手袋，下穿黑色紧身铅笔裤，脚踩豹纹印花系带休闲鞋，气场十足。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

阿什莉?辛普森（Ashlee Simpson）

阿什莉·辛普森（Ashlee Simpson）时尚街拍，她戴猫眼墨镜，身穿驼色大衣，内搭黑色羊羔毛卫衣，下穿黑色Legging，脚踩酒红色球鞋，肩背Gucci黑色Marmont双肩包。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

琳娜?戈麦斯（Selena Gomez ）

琳娜·戈麦斯（Selena Gomez ）时尚街拍，她戴香槟色墨镜和金色圆形耳环，身穿卡其色短款皮衣，内搭黑色针织衫，下身穿紧身牛仔裤，脚踩厚底乐福鞋，手拿Coach白色手提包，时髦度满格！

“和尚系”×热辣红，今年冬天不再寂寞！

虽然“和尚系”经典又百搭，但是很多人还是不敢将它与热情火辣的红色搭配起来，因为大跨度的调色如果掌握不好就会显得土气又不协调。实际上只要使用其中一色点缀另一色可以使整身装扮不再平凡。不甘寂寞清冷造型的你，这个冬天穿上 “和尚系”×热辣红的撞色搭配，让你惊艳又意外！

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

迪丽热巴

丽热巴头戴黑色棒球帽，黑色太阳镜+口罩遮面，身穿驼色毛呢修身大衣叠穿红色翻领皮夹克，内搭白色T恤，手拎黑色包袋，下穿黑色九分牛仔紧身裤，脚穿白色系带运动鞋，时髦有型。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

陈法拉

陈法拉身穿卡其色花朵装饰双面呢大衣，内搭红色蕾丝裙，手拿Kate Spade 红黑条纹拼色帆布手提包，尽显端庄名媛范儿。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

曾之乔

曾之乔身穿红白条纹爱心印花露肩上衣，下身穿卡其色高腰裙，手拿Coach红色手提包，脚踩漆皮粗跟玛丽珍鞋，造型高冷又吸晴。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

凯特-博斯沃茨（Kate Bosworth ）

凯特-博斯沃茨（Kate Bosworth ）现身街头，她身穿大红裙外披驼色大衣， 优雅的她尽显高贵气质。

听说“和尚系”席卷时尚圈？时髦的MM赶紧入手一件

时尚博主Anano Dolaberidze

时尚博主Anano Dolaberidze 现身街头，她身穿驼色毛呢大衣内搭红色高领毛衣，下穿灰色西装裤，脚踩红色高跟鞋，手拎黑色包包，魅力满分。

换掉沉闷的深色系，这个冬季和时髦精们学穿“和尚系”温柔又大气，想要速成时尚达人的你，赶紧get这些穿搭精髓吧！