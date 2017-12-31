元旦跨年着装指南 大红大绿怎么穿最洋气

导语：各位小伙伴们，辛苦了一年，马上又要到元旦了，是时候要开开心心的去跨年了！至于跨年装备，还是要提前准备起来的，今天就为大家奉上我们的元旦跨年着装指南！

大红大绿怎么穿不俗？

说到过年着装的dress code，我们第一想到还是要穿的红红绿绿，象征着来年事业生活红红火火。但红绿可不是那么容易穿好看的，今天我们在这就一起说说，红色和绿色怎么穿才不俗。

红配绿怎么穿

我们可以借鉴西班牙王妃这组街拍，算的上是红色的最佳穿搭指南了！

西班牙王妃街拍

想要大面积的穿好红色，相比橘红色，还是尽量选择沉稳一些的暗红色系，使整个人比较耐看，不会过于夸张吸引眼球。比如杨幂和谢娜这组街拍就显而易见，不同程度的红色也能穿出不同的效果。

谢娜，杨幂

除此之外，如果想大面积的穿红色，不妨试试红色格纹，更加时髦也同样更有元旦新年的气氛。

女明星街拍穿条纹红色大衣

杨幂，江疏影穿红色格纹大衣

不单单是女生，男生穿上红色格纹，也一秒变时髦的乖孩子。

易烊千玺穿红色格纹装

而说到局部穿红色，那就更简单了，只要保证配色不过于跳色，但想要更加知性优雅，过的了家里人这一关，不妨试试红色的毛衣或是短裙。

唐嫣的红色系单品街拍

杨幂穿红裙

或是学江疏影，穿上火红色的高靴，顺便秀一会自己的大长腿。

江疏影穿红色高靴

接下来我们再来看看同样很有过年气氛的绿色系，如何穿出喜庆又不失时髦感的穿搭。首先我们最常穿的莫过于军绿色系，既百搭又时髦。

刘雯

江疏影

但这种军绿色的颜色可能不容易穿出过年的气氛，所以想要更加活泼俏皮不妨试试周冬雨的这种绿色格纹款，洋溢着活泼喜庆。

周冬雨穿军绿色格纹街拍

杨子姗穿灰绿色格纹大衣

但说到底，最后过年气氛的当属于红配绿，但大多数人是不敢这么穿的，一旦没有掌握好这个度，就很容易穿的又土又俗气。所以想要玩好撞色，就一定要做小面积的点缀。

绿色外衣配红色包包

娜扎的绿色长裙配红色包包

小面积点缀红色的绿色毛衣

而男孩子如果想穿好红配绿就一定要把明度降低，或是像吴磊这样搭配格纹，会显得更有学院风，也不会过于跳戏。

吴磊的喜庆红裤子

过节不怕穿红配绿，只要get几点穿搭指南，红绿也能很好看！