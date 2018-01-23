导语：这个冬天，各路时尚达人一反往年的风格，纷纷开始追求“保暖”，除了五颜六色的羽绒服，他们可是连围巾都戴上了诶！而掀起这波热潮的，则是推出了印字围巾的各大品牌。印字围巾保暖又好搭，而且自带青春运动感。（转自：时尚COSMO）

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

其实这波印字围巾的热潮，早在2016年年初的时装周上就初见苗头了。来自俄罗斯的时尚圈当红炸子鸡Gosha Rubchinskiy，早早地将印字等元素融入进了其新款围巾之中。

这种设计被GR从2016延续到了2017，旗下品牌PACCBET，除了印字，还融入了一些具有东欧特色的元素，比如国旗、俄文等等。

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（2017巴黎秋冬时装周）

这一系列的撞色围巾被时尚达人们称为“足球纪念围巾”，灵感的来源其实就是足球赛上的“球迷围巾”。球迷围巾是球赛的一项传统，球迷们通常举着印字的定制围巾为运动员加油打call，不同的颜色代表了不同的球队，上面印有球队的名字、队徽和标语等，所以一开始这种围巾在赛场上的应用就有一种“撞色”的美感。

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除了打call，这种围巾在不同的季节还被用来保暖或擦汗，可以说是一件十分实用的运动周边了。

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Gosha Rubchinskiy的这条围巾在时尚圈反响热烈，一直火到了这一季。

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并且，无数品牌紧随其后，也推出了各种风格迥异的印字围巾。

A.P.C 2017秋冬系列，白底黑字母，加上黑色流苏，虽然符合A.P.C一贯的高冷，但这种字母设计的确运动感满满。

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Balenciaga这种爆款制造机怎甘落后？今年的广告大片，印有大logo的各色围巾十分抢镜。

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还有这种暖洋洋的羽绒围巾，橙红色和宝蓝色都非常亮眼，但明显不太适合日常出街。

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更日常的这款走黑白路线，logo也相对较小，正反两面都很好看。街拍中时尚博主Marina the Moss搭配了橙色西装和牛仔背带裤，超mini的背包也成了点睛之笔。

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Marina the Moss很会搭配各种围巾，这条很火的Off-White橙色条纹印字围巾，被她用来搭格纹大衣，原本有些乏味的大衣LOOK，因为这条围巾的加入，显得运动感十足，十分吸睛。

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和Off-White风格有点相似的FENTY x PUMA，在2017秋冬系列推出了带大slogan的围巾。

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运动品牌里还有Adidas，logo十分醒目，这条是经典的红黑配色。

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Sportmax也推出了印字围巾，只不过围巾和印字都比较小，显得很精致。

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Céline虽然赶了这波时髦，但它的配色和图案都不张扬，可也不平庸。

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时装周上，潮人已经迫不及待地将它披上身。

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品牌们这么卖力，各路时尚达人也不甘落后，纷纷将印字围巾戴上身。

最简单的方式就是——随意挎着。黄黑相间的印字围巾搭配休闲活力的牛仔套装，红色方形手袋是点睛之笔，红与黄呼应得很好。

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OL风格的套装也能搭配运动风的印字围巾！随意地搭在脖子上，就能提升时髦感。橙色和棕色属于同一色系，却比棕色活泼得多。

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时装周上越来越流行用风衣或大衣来搭，当风衣是彩色时，黑白的围巾就能使整体更显稳重，同时不会乏味，增加了层次感。

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搭配大衣，即使都是比较浅的颜色也不会突兀，而是更加有活力。

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你还可以把它系上，衣服就不会被遮挡太多，同样是亮色的围巾搭配深色系的运动装，十分和谐。

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“不好好穿衣大法”有时让你看起来很冷……但当你系上一条运动风的字母围巾，就会看起来又协调又保暖。

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如果觉得系不好围巾，你也可以这样单肩披着它，然后用腰带系住，超级独特、超级显腰细！

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至于其他戴法，各位美少女可以自行发挥，但是如果实在是冷，就找一条厚厚的围巾当做披肩吧！

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其实提到Balenciaga的印字大围巾，明星里也有它们的粉丝。杨幂一直是Balenciaga的忠实粉丝，他们家的印字围巾，无论是上节目还是去机场，大幂幂都要戴着它。

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还有Rihanna，配上墨镜酷酷的，而且看起来很有钱的样子……

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不同于明星和顶尖潮人们，我们需要更实用和接地气的款式，COCO找到一些，来看看推荐吧。

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