移动客户端

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

2018年01月23日 10:56 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：这个冬天，各路时尚达人一反往年的风格，纷纷开始追求“保暖”，除了五颜六色的羽绒服，他们可是连围巾都戴上了诶！而掀起这波热潮的，则是推出了印字围巾的各大品牌。印字围巾保暖又好搭，而且自带青春运动感。（转自：时尚COSMO）

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　其实这波印字围巾的热潮，早在2016年年初的时装周上就初见苗头了。来自俄罗斯的时尚圈当红炸子鸡Gosha Rubchinskiy，早早地将印字等元素融入进了其新款围巾之中。

　　这种设计被GR从2016延续到了2017，旗下品牌PACCBET，除了印字，还融入了一些具有东欧特色的元素，比如国旗、俄文等等。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　（2017巴黎秋冬时装周）

　　这一系列的撞色围巾被时尚达人们称为“足球纪念围巾”，灵感的来源其实就是足球赛上的“球迷围巾”。球迷围巾是球赛的一项传统，球迷们通常举着印字的定制围巾为运动员加油打call，不同的颜色代表了不同的球队，上面印有球队的名字、队徽和标语等，所以一开始这种围巾在赛场上的应用就有一种“撞色”的美感。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　除了打call，这种围巾在不同的季节还被用来保暖或擦汗，可以说是一件十分实用的运动周边了。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　Gosha Rubchinskiy的这条围巾在时尚圈反响热烈，一直火到了这一季。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　并且，无数品牌紧随其后，也推出了各种风格迥异的印字围巾。

　　A.P.C 2017秋冬系列，白底黑字母，加上黑色流苏，虽然符合A.P.C一贯的高冷，但这种字母设计的确运动感满满。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　Balenciaga这种爆款制造机怎甘落后？今年的广告大片，印有大logo的各色围巾十分抢镜。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　还有这种暖洋洋的羽绒围巾，橙红色和宝蓝色都非常亮眼，但明显不太适合日常出街。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离
你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　更日常的这款走黑白路线，logo也相对较小，正反两面都很好看。街拍中时尚博主Marina the Moss搭配了橙色西装和牛仔背带裤，超mini的背包也成了点睛之笔。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　Marina the Moss很会搭配各种围巾，这条很火的Off-White橙色条纹印字围巾，被她用来搭格纹大衣，原本有些乏味的大衣LOOK，因为这条围巾的加入，显得运动感十足，十分吸睛。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　和Off-White风格有点相似的FENTY x PUMA，在2017秋冬系列推出了带大slogan的围巾。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　运动品牌里还有Adidas，logo十分醒目，这条是经典的红黑配色。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　Sportmax也推出了印字围巾，只不过围巾和印字都比较小，显得很精致。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离
你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　Céline虽然赶了这波时髦，但它的配色和图案都不张扬，可也不平庸。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　时装周上，潮人已经迫不及待地将它披上身。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　品牌们这么卖力，各路时尚达人也不甘落后，纷纷将印字围巾戴上身。

　　最简单的方式就是——随意挎着。黄黑相间的印字围巾搭配休闲活力的牛仔套装，红色方形手袋是点睛之笔，红与黄呼应得很好。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　OL风格的套装也能搭配运动风的印字围巾！随意地搭在脖子上，就能提升时髦感。橙色和棕色属于同一色系，却比棕色活泼得多。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　时装周上越来越流行用风衣或大衣来搭，当风衣是彩色时，黑白的围巾就能使整体更显稳重，同时不会乏味，增加了层次感。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　搭配大衣，即使都是比较浅的颜色也不会突兀，而是更加有活力。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　你还可以把它系上，衣服就不会被遮挡太多，同样是亮色的围巾搭配深色系的运动装，十分和谐。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　“不好好穿衣大法”有时让你看起来很冷……但当你系上一条运动风的字母围巾，就会看起来又协调又保暖。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　如果觉得系不好围巾，你也可以这样单肩披着它，然后用腰带系住，超级独特、超级显腰细！

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　至于其他戴法，各位美少女可以自行发挥，但是如果实在是冷，就找一条厚厚的围巾当做披肩吧！

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　其实提到Balenciaga的印字大围巾，明星里也有它们的粉丝。杨幂一直是Balenciaga的忠实粉丝，他们家的印字围巾，无论是上节目还是去机场，大幂幂都要戴着它。

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离
你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　还有Rihanna，配上墨镜酷酷的，而且看起来很有钱的样子……

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　不同于明星和顶尖潮人们，我们需要更实用和接地气的款式，COCO找到一些，来看看推荐吧。

　　COSMO推荐

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　围巾来自A COLD WALL 现售价959人民币（原价1599人民币）

　　可从iteshop.com购买

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　围巾来自A.P.C。 售价67欧元

　　可从A.P.C。官网购买

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　围巾来自McQ ALEXANDER MCQUEEN 售价235英镑

　　可从官网购买

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　围巾来自OFF-WHITE 现售价545人民币（原价1090）

　　可从OFF-WHITE官网购买

你和时髦之间只差一条印字围巾的距离你和时髦之间只差一条印字围巾的距离

　　围巾来自BLOOD BROTHER 售价1289人民币

　　可从farfetch.cn购买

 

标签: 秋冬系列大围巾

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

2017意大利ImmagineItalia时尚睡衣秀，迷人得很啊！

[详细]
2018年01月15日 21:15
睡衣 时尚 意大利 迷人

别人拿玉拿首饰来鉴宝，这女子拿上来两个核桃，专家给的价可不低

[详细]
2018年01月11日 19:25
核桃 鉴宝 女子 首饰 专家

舞力秀18【👠妹纸们请聚焦……好身材先从驾驭一双高跟鞋开始】美国红房子 ...

美国红房子 & Playground LA美女导师Brinn Nicole最新编舞Cardi B - Bartier Cardi 你能看出来Brinn是个生过孩子的妈妈吗？ ​​​[详细]
2018年01月18日 09:50

女子穿连衣裙蹦极 刚跳下去衣服就没了

[详细]
2018年01月10日 11:02
连衣裙 女子 衣服

衣服腰带这样系，漂亮又显瘦，想学又不难，美女教会你 ，码住 ​

衣服腰带这样系，漂亮又显瘦，想学又不难，美女教会你 ，码住 ​[详细]
2018年01月19日 20:50
美女 衣服 教会 不难 腰带