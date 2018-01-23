导语：普普通通的牛仔裤已经满足不了大家的需求了，各种细节上的设计感才更吸引眼球。而且再复杂的设计碰到牛仔面料也会归于低调，不必有过于夸张的忧虑。2018虽然才开了个头，但牛仔单品的流行趋势已经浮出水面了，穿哪款才够潮，来告诉你！（转自：时尚COSMO）

准备好迎接新年潮流了吗 这6件牛仔单品可不能少

1。侧边条纹牛仔裤

去年侧边条纹运动裤，也就是我们俗称的“校服裤”火了个半边天，随后也出现了侧边条纹牛仔裤。别说，侧边条纹这歌元素真的是人见人爱，毕竟能低调的装饰，还能拉长腿部线条，今年侧条纹元素还能持续火爆也是毫不意外。

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这款侧边条纹的牛仔裤成为爆款，百搭好穿功不可没。即使只搭配纯色单品，它也能让搭配丰富有看点。

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搭配碎花上衣呢，又能让造型不花哨夸张，很好的发挥了牛仔裤的百搭性能。

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国内设计师潮牌SMFK的新款牛仔裤也采用了侧边条纹的设计，配合星星图案以及两面穿着的独特设计，既好搭又新颖。

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2.Cuffed Jeans（卷边牛仔裤）

几年前穿牛仔裤卷裤腿就要更时髦一点，今年这一造型观念被发扬光大了，不仅要卷起裤腿，而且卷的越高越时髦。

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何穗

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刘诗诗

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也正是这么一卷，让即使颜色款式都很普通的牛仔裤看起来也相当时髦，搭配的单品再简单也盖不住卷边牛仔裤率性的风格。

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有些款式并不是实实在在的卷起了裤脚，只是裤腿部位用不同颜色拼接也能打造这种休闲不刻意的时髦感。

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卷边牛仔裤多为宽松直筒的款式，所以在藏肉显瘦这一方面也是相当厉害，百搭就更不用提了，能用卷边牛仔裤搭出来额风格千变万化。搭配高跟鞋和衬衫可以职业感满满，搭配随意的西装平底鞋也能很街头。

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或者像奚梦瑶这样选择一条卷边有图案装饰的款式，与上衣胸前的图案呼应，把牛仔裤也穿出精致感。

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3。装饰牛仔单品

风靡了整个春夏的刺绣装饰依旧势头强劲，图案能丰富牛仔单品的细节，很多设计师选择将图案刺绣在背后，转身才是重头戏。

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刺绣装饰下的牛仔单品多了一点“娘”气，但是又不至于太过华丽，喜欢细节装饰的姑娘们不容错过。

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Bella Hadid身着刺绣牛仔套装

除开刺绣元素，印花和珠片装饰也相当抢眼且个性十足，装饰性的元素能让简单的牛仔单品独一无二，再也不用担心撞衫啦。

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4。不对称牛仔单品

不管你能不能发现不对称设计中的美感，但时尚就是要打破一板一眼的穿法，让普通的单品穿出不普通的感觉。不对称构造的牛仔夹克去年已经在街拍中频繁出现。Balenciaga领跑的不对称设计已有大火的苗头。像肯豆这样穿一身牛仔也未尝不可。

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搭配阔腿裤潇洒飘逸，一件衣服就能让你的一身搭配远离“枯燥”，满满的设计感相当吸引眼球。

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不只是牛仔夹克单品，牛仔裙也是一大采分点，一件单品就能让你时髦一大步。

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5。解构主义牛仔单品

解构主义提倡“打破”与“重组”，通俗的说，解构主义在服装设计方面的体现之一就是它让两件衣服的面貌被设计在一件单品上。但大街上如果看到穿这条裤子的人COCO可能很想帮他提提裤子。

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有这么一件单品上身，怕是不显眼都不行，所以搭配简单的单品即可。喜欢前卫设计的姑娘不妨入手一件来穿一穿。

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6。牛仔连体裤

连体裤是绝对的懒人福音，一件就能搞定一身。今年牛仔这股风也吹到了连体裤上。牛仔连体裤有工装裤的中性风格，不挑人不挑身材，只需要一件内搭就能时髦感满满。

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但在选择款式时要多加小心，毕竟没有明星光环加持，这种纯色款很容易穿出工服的感觉，不过倒是很帅气的那一种。

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紧身的款式再搭配一条宽腰带相当有复古范，优雅干练，超有格调。

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与牛仔外套搭配穿一身All Denim，一身牛仔不仅不会单调，反而能把牛仔穿出不一样的高级质感。

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