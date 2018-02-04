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下雪的寒冬 这件时髦高领打底衫根本就不想脱

2018年02月04日 01:14 新浪时尚
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　　导语：连南方都下起了鹅毛大雪，可想而知最近的气候有多恶劣！这个时候恨不得把牙齿都裹起来，保暖又时髦的高领打底衫更是可以一次来七件，每天不重样！（转自：ELLE）

　　印象中似乎最不怕冷的明星都对高领衫爱不释手，还不是因为这夹杂着雪花的寒风直往脖子里钻，搁谁都受不了！

　　看起来就特别暖和系列

　　已李宇春和刘芸为代表的保暖养生组合，李宇春穿格纹羊羔毛外套和Chris by Christopher Bu橘色飘带银色亮面羽绒服时，都不约而同地选择黑色高领针织作为内搭。

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　　刘芸长及脚踝的Oversize羽绒服，内搭了一件白色高领针织，清新简单。

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　　如果说臃肿的厚外套是寒冬的保命神器，那么薄薄的高领针织就是缩小体积，减轻厚重感的助攻。大外套里一件贴身的高领针织，实力阻挡寒风，更有显瘦效果。

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　　她们都是叠穿高手

　　衣品一直在好评榜的几个小花，都玩得一手好叠穿。周冬雨身穿Dsquared2姜黄色褶皱连帽冲锋衣，内搭THE NORTH FACE Urban Exploration x mastermind WORLD 黑色迷彩印花拼接拉链立领夹克，Edition10黑色高领打底衫，层次分明，重点突出又不繁复，可以说是叠穿典范了。

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　　古力娜扎和景甜更喜欢今年特别流行的衬衫和高领叠穿，表面赶时髦，背地里偷偷保暖。

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　　还有卫衣也是常见的叠穿单品，单独穿卫衣总有点空荡荡的，内搭一件高领针织，就很有安全感了！

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　　叠穿到底有多时髦，针织、卫衣、衬衫、裙子，想怎么组合就怎么组合，穿过一次就想有第二次！

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　　经典大衣派

　　冬天怎么少得了大衣的身影，虽说天公不作美，但女孩子可以自己美，不过大衣保暖性相比于羽绒服还是有差距的，内搭高领可以选择羊绒等保暖性较好的材质。

　　李宇春的刺绣灰色大衣还有刘诗诗的Chanel拼色粗呢大衣，都搭配了黑色高领打底，可谓是轻松达到高级不做作的境界。

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　　看到这儿不知你们有没有一种感觉，黑色高领的出镜率是最高的。还不是因为黑色高领是最百搭也最容易穿出高级感的！比如黑色和牛仔裤的经典组合就十分受用。

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　　高领针织的下装搭配几乎没有太多限制，比如人尽皆知的显瘦必备阔腿裤，殊不知一件修身高领针织才是另阔腿裤显瘦效果事半功倍的好帮手。

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　　为了打造好比例习惯把针织塞进高腰裤里，高领针织另身形更加修长。

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　　保暖又时髦的高领针织现在穿刚刚好！你的衣橱备好了吗？

标签: 高领打底衫时髦

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