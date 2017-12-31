连杨幂都在穿！彩色条纹毛衣怎么搭好看

导语：杨幂最新私服照曝光，这次悄咪咪宠幸了条纹，穿gucci条纹毛衣搭运动鞋休闲帅气，连杨幂都在穿了，今年冬天你是不是也应该跟上这股条纹的热潮呢？想知道条纹单品怎么穿好看就往下看吧。

杨幂最新私服

12月27日，杨幂最新私服曝光，继圣诞的红色一字肩上衣之后，杨幂又穿上了一件某宝上的爆款——条纹毛衣，不过不同的是，别人的是大牌，我们的是山寨……

杨幂的这款条纹毛衣，看胸前的蜜蜂logo大家就应该知道，是Gucci的款，红黑撞色的条纹，加上经典蜜蜂logo很抢镜呢，虽然是冬装，但杨幂选了阿迪达斯的椰子鞋搭配，运动风元素感觉上很春天呢。

头顶白色毛线帽更是可爱俏皮呢。

杨幂这次的私照，一样坚持是不露全脸的原则，和旁边的经纪人相比，穿的真是太清爽了。

Chloe条纹毛衣

杨幂之前的街拍中也曾穿过一款条纹毛衣，宽松款型内搭短裤巧妙秀腿，当然杨幂页并没有完全把毛衣放下来，扎一半的穿法不仅时髦也是本季显腿长的秘技呢。

今年不仅是杨幂，很多明星的机场造型中也出现了条纹毛衣的身影，那条纹毛衣怎么搭好看呢？像黑色小脚裤可能是很多人的首选，那除了这样的搭配，还有哪些搭配方案可供参考呢？

你还觉得条纹之后细的才好看吗？今年的流行趋势是宽条纹也时髦呢，特别是毛衣，这种宽条纹+拼色设计可是甜美又潮呢，在大牌秀场和韩剧中都出现了很多同款色，彩虹色配色更是养眼。

那条纹毛衣怎么穿好看呢？今年比较流行的是搭丝绒的半身裙或运动风的校服裤，短裙搭条纹毛衣甜美少女，而运动裤搭条纹毛衣就给人一种很年轻休闲的感觉，加上侧面的黄色条纹更是抢眼，很嘻哈的穿搭呢。

第二种，条纹毛衣可以直接搭紧身牛仔裤穿，或是只长款的半身裙，加长版的中长款配上短款条纹上衣，超级显腿长，御姐们这样穿更是秒变超模气场呢，因为条纹是横向比例的，下装延长纵向视觉感才不会显胖。

当然，如果你觉得你够潮，还可以试试这样的条纹套装款，裤子宽松一点也没关系，选择条纹中已有的颜色，搭配起来就不会很眼花缭乱了，天鹅绒和宝蓝色结合更是好看又高级。