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跟佟丽娅学穿气质灰 时刻美成小仙女

2017年12月31日 00:09 新浪时尚
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　　导语：冬天穿什么颜色好看？被焦糖色刷屏之后，是否想回归一些比较简单的颜色呢？小编首推气质灰！从来都不会过时的它，怎么穿的都是好看的呢，而下面5种搭配方法更是时髦首选！

　　2017年真的是颜色丰富的一年，先是被原谅绿刷屏，之后又被焦糖色承包，在年末的最后几天，还是跟小编一起来看看气质灰吧，作为每年秋冬的经典色之一，气质灰从来就没有过时过！显高级感还显气质，想要穿法却不容易。

佟丽娅佟丽娅

　　女星佟丽娅最新街拍造型曝光，剪短发之后的她被评价美的像个小仙女，连衣品也跟着提升了不少，最新造型穿灰色大衣超显气质。

长款束腰设计版型简单大方，内搭黑色更是时髦养眼。

　　长款束腰设计版型简单大方，内搭黑色更是时髦养眼。

　　这个秋冬你可能跟她一样入手了一件灰色单品，那灰色怎么穿好看呢？灰色大衣搭什么颜色好看？灰色配什么颜色才是最经典的，一组图片告诉你：

　　1、灰+黑

　　黑、白、灰，这三大基础色随便怎么搭都不错，冬天主流色调的黑色在搭配中更是不能少，灰色大衣搭配黑色的裤子、包包和鞋子是最安全的，也是一种很帅气和干练的搭配。

　　2、灰+白

　　与灰黑配的利落感相比，灰白配给人一种更明亮的感觉，内搭白色显白显瘦也更好一点，提亮肤色不说还能提升大衣的质感，白色的衬衫、打底衫、毛衣，这些都是穿长款大衣时的必备品，搭配起来秒变高级感的性冷淡风。

　　3、灰+驼

　　灰色和大地色系中代表性的驼色也是很般配的，做内搭给人一种温柔治愈的感觉，用在围巾鞋子之类的单品上更是点睛之笔，驼色单品让性冷风也变得温暖起来。

　　4、灰+蓝

　　灰色搭什么颜色好看？在颜色搭配中蓝色绝对也是首推色了，治愈系的蓝色和灰色一起组成很美的莫兰迪色系，静谧美好显气质。除了那种灰蓝色的搭配，牛仔的丹宁蓝也是首选呢，和灰色大衣搭配更减龄。

5、灰+红

　　5、灰+红

　　自古红蓝出CP，都有灰色了，怎么能没有红色呢，红色的毛衣、针织等内搭配灰色也很显高级感，显白不说还更显活力。当红色用在鞋子上面的时候，搭配大衣也很好看呢，像乐福鞋、短靴等这些都是冬季搭配大衣的首选，红蓝灰组合在一起更是亮眼。

标签: 佟丽娅气质焦糖色小仙女

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