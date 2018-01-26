宽宽松松的保暖法则 让唐嫣江疏影穿再多都不显胖

导语：都说冬天是一个温暖和窈窕身姿难以两全的季节，一层一层的保暖内衣让人臃肿得没眼看镜子里的自己。其实那些越想显瘦的单品就越无法达到想要的效果，反而宽宽松松的法则，穿再多都不显胖。（内容来源：ELLE中文网）

时尚圈早就不再提倡勒紧到窒息的美，宽松、舒适、随意才是近年来的时髦关键词，越来越多的明星选择穿着宽松出门，但神奇的是丝毫没有影响她们显瘦的效果。

唐嫣身穿No.21 2016秋冬系列驼色翻领毛呢大衣，内搭Céline红色高领毛衣，下身黑色阔腿裤配Céline铆钉平底鞋，手拿“City Trunk”系列箱包出现在机场，显得贵气十足。

江疏影身穿Devil Beauty白色高领宽松毛衣，下着藏蓝色阔腿牛仔裤，脚踩白色Onitsuka Tiger系带运动鞋，清新简单好舒服。

景甜用超大廓形的卫衣和毛边牛仔裤塑造街头运动风，脚下Yeezy把黑炮气息带至顶峰。

总是靠oversize毛衣+超大廓形裤美出新高度的董洁也是机场舒适党女性中的杠把子，Céline拼色宽肩带手袋，Golden Goose“小脏鞋”都给悠然气息添砖加瓦。

汤唯头身穿黑色Joyrich棒球夹克外套，下穿水洗白宽松毛边阔腿裤牛仔裤，脚穿白色系带Adidas Yeezy休闲鞋，金属圆环耳饰和胸前金丝绒卡通印花的呼应是亮点！

上松下松法则的精髓当然就是一个“松”字，回看近两年的流行单品，阔腿裤、校服裤、萝卜裤，都以宽松为基础，大冬天里面藏多少条秋裤都不会被发现！

吴昕身穿黑色口袋短款外套，下穿黑色阔腿裤，脚踩同色高跟鞋，内搭白色高领针织衫打破沉闷，看起来18年衣品仍旧要不停开挂。

杨蓉倾情演绎套装叠外套，丝绒、一条刚运动裤，时髦关键词一个也不拉。

蔡依林一身Puma x Fenty Rihanna串标拼色V字形高领运动外套，下身穿绿色带边阔腿运动裤，内搭的croptop白色底衫让虽娇小的她看上去比例超赞，MCM棕色老化化妆箱做装饰也和puma配一脸。

贝拉·哈迪德Oversize衬衫，肩背白色单肩包，腰间系黑色腰包，下穿灰色格纹阔腿裤，脚踩Dr. Martens黑色粗跟系带短靴，相比一贯的艳丽造型如此中性打扮倒也和她非常合拍。

而上松就意味着Oversize，比如Oversize毛衣和卫衣，与阔腿裤成为冬日内搭绝配。

江疏影头戴黑色八角帽，身穿黑色高领卫衣+黑色阔腿裤，嗯....白球鞋+口罩简直是女性们上松下松出街的标配。

还有我们无数次安利的阔腿裤+大衣，有大衣加持，松加松的法则更添一分优雅气场。

想必大家已经非常熟悉，搭配小白鞋是基本套路，毫不费力的时髦。

王珞丹身穿藏蓝色层叠系带大衣，肩背Dior Lady黑色格纹手袋，下穿蓝色毛边阔腿牛仔裤，脚踩白色休闲鞋，一条蓝色碎花围巾成为点睛之笔。