许魏洲成Coach代言人 当红艺人为何纷纷被品牌瓜分

导语：演员兼创作歌手许魏洲作为Coach首位男士产品全系列中国区代言人演绎2018春季系列广告形象大片。

Coach首位男士产品全系列中国区代言人

Coach宣布许魏洲成为首位男士产品全系列中国区代言人，在演绎大片中将纽约这座城市的坚韧与柔情完美融合。许魏洲坐卧在纽约一间阁楼的窗台上，以经典的复古防火梯和标志性的帝国大厦作为背景。定格的时刻以及画面仿佛具有魔力，无一不在传达着在纽约这座不夜城中具有的无限可能性。“于我而言，每次来纽约，我都深深地感受到这座城市的文化包容性和街头充盈着的活力。在Coach的发源地纽约与执行创意总监Stuart Vevers合作进行拍摄，能够见证Coach 2018春夏系列产品的设计理念在拍摄过程中尽情表达是一次十分特别的体验！” 许魏洲说道。

2017年15个品牌宣布中国大使或代言人

15个品牌宣布中国大使或代言人

这是2017年时尚品牌最早公布的代言人，延续这股热潮在刚刚过去的2017年爆发了一大批奢侈品牌的中国大使或代言人。根据统计这一年至少有20个品牌宣布了20多个大使或者是代言人，这不难看出奢侈品对于中国市场的重视。近日，意大利奢侈品联合会发布市场调研报告称，2017年，全球奢侈品销售额上涨了5%，营业额创下了1.2万亿欧元的新高；欧洲奢侈品销售额上涨了6%，营业额达到了870亿欧元。其中，华人市场销售额在国际奢侈品市场上占据了1/3，而这些大使们顾名思义就是中国市场带货的招牌，于是2017年奢侈品瓜分中国明星就成了产业现场。

中国大使

2017年12月21日，瑞士高级腕表品牌宝珀Blancpain隆重宣布品牌挚友吴秀波新晋品牌风格大使。

2017年11月28日，Valentino宣布张艺兴成为中国区品牌大使。

2017年11月16日，浪琴宣布赵丽颖成为全新优雅大使。

2017年10月26日，欧米茄宣布刘诗诗加入欧米茄名人大使大家庭。

女神驾到！欧米茄携手刘诗诗发布星座系列

2017年10月12日，Burberry正式宣布中国女演员周冬雨出任最新品牌形象大使。

2017年9月5日，法国著名奢侈品牌Dior迪奥宣布赵丽颖成为中国区品牌大使。

2017年9月22日，意大利奢侈品牌ETRO欣然宣布中国著名内地女演员姚晨正式成为ETRO大中华区品牌大使。

2017年9月20日，意大利罗马奢侈品牌FENDI宣布签约中国当红女演员娜扎成为中国区品牌大使。

MICHAEL KORS 杨幂

2017 年9 月12日，美国著名轻奢品牌MICHAEL KORS正式宣布杨幂成为MICHAEL KORS全球首位品牌代言人。

2017年9月1日，演员余文乐先生将首次作为亚洲地区品牌大使，出任TOMMY HILFIGER中国的男装品牌代言人。

2017年8月31日，万宝龙在上海宣布杨洋为最新的品牌代言人。

2017年8月28日，TOD’S正式宣布著名演员刘诗诗成为全新品牌大使，双方将携手开启全新意式旅程。

2017年8月18日，HOGAN品牌正式宣布：当红艺人张天爱及蒋劲夫共同担任HOGAN中国区品牌大使。

2017年7月13日，Armani在官方微博宣布李易峰成为阿玛尼旗下ArmaniExchange全新形象代言人。

刘雯

2017年7月3日，Chanel宣布刘雯成为品牌香水与美容品形象大使。

2017 年6 月29日，中国著名影星唐嫣出任Bally首位亚太区品牌代言人。

2017年5月14日，宣布刘涛正式成为Chopard萧邦中国区品牌挚友。

2017年5月5日，法国著名奢侈品牌Dior宣布黄轩成为中国区品牌大使。

2017年4月28日，著名女星angelababy正式成为Dior中国区品牌大使。

杨洋 YSL

2017年4月18日，Saint Laurent荣幸地宣布杨洋成为其亚太区眼镜形象大使。

2017年4月14日，刘诗诗成为Chanel中国彩妆形象大使。

2017年3月8日，Chanel在官方微博上宣布了三位中国腕表形象大使，分别是刘雯、白百何和陈伟霆。

2017年3月2日，腕表品牌沛纳海（Panerai宣布霍建华成为大中华区品牌大使。

2017年1月13日，Giorgio Armani欣然宣布胡歌出任Emporio Armani大中华区及亚太区全新形象代言人。

2017年1月11日，意大利奢侈品牌GUCCI正式宣布倪妮成为其新任亚洲区眼镜形象大使。