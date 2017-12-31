导语：要说最近最火的电影，《芳华》首当其冲。电影里文工团少女们翩翩起舞，虽然衣着朴素，却带我们回到了那个充满怀旧气息的零整容年代。几位女主角性格不一，命途也截然不同，但电影结束大家都不约而同地粉起了这几张“新鲜面孔”。在你眼中，哪个更有星味呢？（转自：ELLE）

《芳华》贡献出的新女神 到底哪个星味更足

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看《芳华》的剧照，即使是排排站的军装扮相也掩盖不住那份“纯天然无添加”的青春气息，在泳池边嬉戏打闹更是满屏的阳光和纯真。大荧幕上一言不合就劈叉的身段和满满的胶原蛋白没有看够？来看看戏外的她们！

钟楚曦

日常人设：百变旅拍达人

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多少人表示被萧穗子的这一幕洗眼了？板报、军装、铁饭盒、西红柿，不经意地擦擦嘴，少女心原地爆炸。

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而“小穗子”的扮演者钟楚曦在现实生活中是一枚不折不扣的旅拍小公举。93年出生的她不仅颜美身材好，还天生带有一种“高级感”。翻翻她的微博，走到哪儿拍到哪儿，把天朝新生代的“芳华”带去了全世界。

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“穗子”版风景照中，衣品、动作、神态基本不重复。钟楚曦尤其擅长让衣裙和风景对话，例如用碎花裙呼应背景的欧式建筑和花坛，浪漫感油然而生。而日式的传统木质建筑无疑和淡橙色的连衣裙最合拍，随手抓拍一张，笑容满分。

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而这一张更是能作为色彩搭配的教学材料。钟楚曦聪明地挑了一件“背景缩影版”沙滩裙，孔雀蓝和铁锈红隔空呼应背后的大海与灯塔，木栅栏与海岸线又呈现出多线条和距离感，让人忍不住想设成屏保。

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而日常住宅区也可以是她的街拍佳地。只要衣着多些都市感，制造出例如摘眼镜撩头发这些不经意的“小帅气”，就能照出精品。

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不会利用道具的麻豆不是合格的旅拍达人。钟楚曦在“情景交融”方面也有自己的一套。贩卖机、石像、椰子水都可以作为拍照搭子，或自信或调皮或搞怪随时切换。

苗苗

日常人设：爱运动的甜心女孩

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而故事中的另一位主人公何小萍，她在剧中外柔内刚，孤独却坚强的性格也给观众们留下了深刻的印象。两条麻花辫，可爱的笑容，认真的军礼，饰演者苗苗也因此收获了大批粉丝。

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苗苗六岁起就学习舞蹈，现实生活中的形象是一个爱运动爱舞蹈的甜心女孩。参加ELLE风尚大典时，一顶贝雷帽和薄纱长裙古典又优雅，十分动人。

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虽说电影中的何小萍漂若浮萍，现实中的苗苗却大胆尝试着各种风格。红唇丸子头靓丽又精巧，而黑色吊带裙半幅绣花，吸取了丝绒的高贵，黑天鹅的姿色和星空的浩瀚，要的就是这种无可复制的美。

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苗苗经常晒出自己参加各种运动或是练舞的照片，通常一个简单随性的马尾就冲锋上阵。除了甜美乖巧，她充满活力的笑容也总让人联想到少女时代“踮起脚尖提起裙边”的梦想， 瞬间好感度飙升。

杨采钰

日常人设：茶馆里的恬静少女

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还记得那首“是他是他就是他”的童年金曲吗？没错，原唱在这里！林丁丁的扮演者杨采钰在11岁时就演唱了这首红遍大江南北的《少年英雄小哪吒》。而时隔14年，杨采钰凭借《芳华》获得了塞班国际电影节最佳女配，这位“文工团一枝花”，在现实中是如何的呢？

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杨采钰的气质美丽知性，虽说曾赴美读书，她对“茶文化”似乎情有独钟。不论是修身养性还是看书读剧本，许多照片都有茶壶茶馆一起出镜。这也使她独有的中西合璧之美更有韵味。

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《芳华》中，林丁丁的拜金和自私让许多人不满，但微博相册中的杨采钰恬静又大方，不论是春夏一身挂脖连衣裙还是秋冬一件冰岛风毛衣，在她的身上总显得十分干净自然。加上花花草草的陪衬，更具亲和力。

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杨采钰的旅拍照也是以恬静优雅的气质圈粉，哪怕是在米兰大教堂前喂鸽子都能保持很好的风度。

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小时候演唱金曲，长大了成为能歌善舞的演员，不得不说杨采钰的“才女”星路也是有着人生赢家的潜台词。

三位“芳华”女神各有千秋，你觉得哪个星味更足呢？快来说说吧，可以多（dou）选哟~