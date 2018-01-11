Christian Dior回顾展爆棚 观众超70万

导语：上周日，法国著名奢侈品牌 Christian Dior 在巴黎举办为期六个月的回顾展 “Christian Dior， couturier du reve” 正式结束。据展览组织者介绍，有超过70万游客来参观了此次展览，平均每位游客的等待时间为4小时，这是巴黎装饰艺术博物馆（Museum of Decorative Arts）有史以来最受欢迎的展览。（转自：华丽志）

这场展览（2017年7月5日至2018年1月7日）是为了纪念 Christian Dior 品牌成立70周年而举办的，展出了自1947年以来近300件高级女装礼服，此外还有作坊画布、时装照片，以及数百种文件（插图、草图、纪实照片、信件和笔记，广告文件）以及时尚配饰（帽子、珠宝、手袋、鞋子和香水瓶）同时展出。博物馆馆长 David Cameo 表示，这场展览打破了博物馆112年以来单场展览参观人数的历史最高纪录。它还吸引了众多好莱坞明星和顶级模特前来参观，包括 Jennifer Lawrence、Robert Pattinson 和 Bella Hadid，其中一些也是 Christian Dior 的品牌大使。

但并不是每个人都对这场展览感到满意。法国杂志《Marianne》抨击了庄严的巴黎装饰艺术博物馆，称其出卖了自己，蜕变为下一个卢浮宫博物馆（Louvre museum）。

作家 Agnes Poirier 指责博物馆在艺术的掩护下成为商业品牌的商店橱窗，她还指出，这家博物馆早先与玩具制造商 Mattel（美泰）合作，举办了以芭比娃娃为主题的展览。

但 David Cameo 表示：“庞大的参观人数对博物馆的财政来说是有好处的，它填补了一大笔资金缺口，这将帮助我们重新装备并支付修复工作室的大修费用。”

2012年，美国时装设计师 Marc Jacobs 的作品回顾展吸引了超过20万的参观者，也是由公共机构资助的展览所创下的观展纪录。

今年3月，巴黎装饰艺术博物馆将举办另一场以时尚为主题的展览，追寻神秘的比利时设计师 Martin Margiela 那些年在爱马仕创造的作品。同时，还会有一场名为 “Margiela/Galliera 1989-2009” 的 Martin Margiela 作品回顾展在巴黎 Palais Galliera 展出。尽管打破了巴黎装饰艺术博物馆的纪录，但 Christian Dior 的展览还远未成为2017年最受欢迎的巴黎艺术展。由 Louis Vuitton Foundation 举办的 “Icons of Modern Art” 展览吸引了120万人参观。该展览囊括了收藏家 Sergei Shchukin 在布尔什维克革命之前收集的250幅油画，此前在俄罗斯以外的地方从未展示过。