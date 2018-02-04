导语：大而醒目的Slogan（标语）将各大时尚单品全覆盖，成为时尚招牌。想温暖穿搭又要别具一格，从局部到整体，衣橱里没有几件像样的logo单品那你绝对“old school”了！

大logo这件事，怎么流行到现在了

10分的颜值7分靠搭配，潮流升级，满大街的品牌logo单品看的让人眼花缭乱，怎么破？

这些slogan配饰别具一格

01 围巾

“围脖”大家都有，但是要把“围脖”戴出新花样就各凭本事了。试试大胆地把品牌logo放在围巾上，告诉大家：我今天就穿这个牌子！

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来条字母印花围脖，即使素面朝天的装扮也会让你立刻进入时髦风向标状态，保暖时髦一应俱全。抱着最“基础款”的围巾，只会让你戴出“恰同学少年”的老土感。

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大大的slogan会瞬间吸引对方的第一眼关注，粉色千鸟格印花呢子大衣系Balenciaga黑白拼色字母印花羊毛围巾率性又复古，时髦得hin！

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在穿搭偏冷或过于中性时，选择一条区分度较高、颜色较为饱和的围巾（如橙黄、橘色等暖色系），可以为冷冽的寒冬注入一丝活力。

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一条可爱的slogan围脖，更是迎面而来的俏皮气。

最经典≠最基础，简单的高级感并不等于一成不变的装饰。

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避开平整的边缘，选择有节奏律动的流苏会让整体变得灵动，非但不会沉闷反而更生机盎然，来一条撞色的大logo流苏边围脖让你时髦力max。

02 棒球帽

Slogan并不止围巾独有，棒球帽这种实用性造型性兼备的单品，也因为大大的字母而不再无趣，醒目而高级！

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不需要太过复杂的印花图案，简单的纯色logo印花设计，减龄又时尚。

这些Logo上衣复古摩登

02 大Logo连帽衫

非logo不时髦，将logo帽衫有格调的穿在身上，高级感一路狂飙。对于小个子女生来说“1短2高“必不可少，说白了就是：上衣要短、裤子要高（腰）、鞋子要高。当然穿的好，高跟就不是唯一的选择，下面几位的穿搭就是很好的典范。

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短款的衣服本身就具备拉伸整体身材比例的视觉效果，加上大logo本身的弧度与高腰的牛仔裤结合腰际线upupup。

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胸前的醒目品牌Logo不会让连帽衫显得单调，反而突出了一种时尚感，对自己的身材足够自信就可以选择与运动风的休闲裤穿搭，一方面可以展示自己的“人鱼线”，另一方面又可以展示出女人的小性感，健康又活力。

03 大Logo印花卫衣

让时尚圈欲罢不能的卫衣，也延续了大Logo这一复古风潮，在设计上多了“潮酷”元素。

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而这类单品可以说是短款连帽衫的放大版，但是两者最本质的区别在于连帽衫偏向于活力性感而它则更侧重于休闲舒适，不同类型的选择也会表现出不同的气质。

不想太过张扬？Ok，外搭一件中性化的外套把以加持，也是不错的，低调也时髦。

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不用刻意的去迎合，偏男性化的中性穿搭也更为吸睛。

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太单调？加入小面积的色彩也会带来意外惊喜。

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赶一波简约又高级的“logo潮”让自己复古一把，不要再藏着掖着，快大大方方的“秀”出你的logo单品溜街接受“注目礼”吧！