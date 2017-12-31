周冬雨、倪妮两大“谋女郎”同台飚戏 戏外珠宝选择大不同

导语：电影《奇门遁甲》原本定档12月15日，突然提档到前一天下午6点，不知道有没有影迷看过了没。两大“谋女郎”同台飚戏，这个噱头已经很足了。原本以为老谋子挑“实力派”的眼光很毒，没想到这两位花旦不仅在圈中风格自成一派，就连时尚品位也赛高。

周冬雨为某时尚杂志拍摄大片

倪妮为某时尚杂志拍摄时尚大片

两个小花为了电影《奇门遁甲》的宣传，曾经为某时尚杂志拍摄大片，倪妮展现了一贯的“高级感”，红唇香肩示范复古魅力。而周冬雨颠覆以往的“灵气”，在摄影师的镜头中展现大气妖娆之姿，一个眼神足以成就一部戏。

周冬雨

电影《七月与安生》剧照

2016年9月16日，电影《七月与安生》上映，并为马思纯和周冬雨赢得了金马奖最佳女主角，对两个努力、极具天赋的女孩在演技上做出肯定。

周冬雨被官方宣布为Burberry形象大使

周冬雨在减去一头长发之后瞬间脱离“土丽”行列，在时尚圈如鱼得水。今年九月前往伦敦时装周Burberry秀场，回国之后立刻被官方宣布为Burberry形象大使。

周冬雨登上台湾版《Marie Claire》十月刊封面、登上《Nylon》十月刊封面

“金九银十”是现在的小花“兵家必争之地”，成为Burberry形象大使的周冬雨十月份战绩卓著，不论是时尚一线刊物、准一线还是新兴刊封面，都能够看出周冬雨对时尚感十足的把控能力。

周冬雨时尚大片

也许有些女星都觉得剪了短发就可以走“攻”路线，但是周冬雨本身身材比较娇小，即便是剪了短发，取而代之的不是“攻气十足”，而是一种娱乐圈所缺少的精灵气质。这种精灵感可不是光凭外表就可以实现的，所佩戴的珠宝“助攻”效果显著！

用独特几何图案营造精灵感+减龄

周冬雨出席活动佩戴Burberry 9月系列半雏菊造型吊坠耳环与耳钉

V Jewellery Willa耳饰，玫瑰合金，银，紫罗兰长方形法式切割方晶锆石，两颗绿色石英石

大面积耳饰用来营造朋克感是很多潮人的选择，周冬雨虽然也选择了大面积耳饰，但是雏菊图案又在不经意间流露出少女般的清新。即便是小耳饰，也能在细节上取胜。单纯的独特几何设计可能看起来略微偏向性冷淡，但是彩色宝石却可以将设计变活泼，尤其是颜色浓度较低的淡紫色、淡粉色等，都很有减龄的效果。

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Marc Jacobs 金色钥匙吊坠长款项链，黄铜，水晶 售价：RMB4，707

红毯：端庄中不失灵气

电影《奇门遁甲》首映发布会，佩戴Boucheron 宝诗龙动物系列Hathi大象白金戒指，Boucheron宝诗龙动物系列Cypris天鹅白金镶钻耳钉

周冬雨佩戴Boucheron宝诗龙珠宝出席金马奖颁奖典礼，Boucheron宝诗龙Soleil Radiant灿烂千阳系列耳坠

周冬雨佩戴Chopard萧邦珠宝出席北京国际电影节，Chopard萧邦Green Carpet系列戒指、高级珠宝系列耳环、萧邦高级珠宝系列戒指

在红毯造型中，周冬雨会比较偏爱能够展现肩部以及背部线条的款式，在这种比较正式的场合中，她所选择的珠宝端庄中也极具设计感，用多种切割宝石来展现多变性，抑或是以动物来营造灵动劲，也十分吸睛！

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Boucheron宝诗龙动物系列PEGASE手镯，白金，钻石，蓝宝石

Cartier卡地亚LES OISEAUX LIBéRéS项链，18K玫瑰金，灰色珍珠母贝，沙弗莱石榴石，深橙色石榴石，白色、黄色、橙色和棕色钻石，售价：RMB 1，590，000

Boucheron宝诗龙POMPON系列耳环POMPON耳环，18颗总重1.55克拉方钻，32颗总重0.82克拉正方形钻石，274颗10.38克拉圆钻

Dior迪奥ARCHI DIOR系列“COCOTTE”手链，白金和钻石

倪妮

《金陵十三钗》倪妮剧照

不知道这个时候说看过《金陵十三钗》算不算暴露年龄，穿上旗袍，配上复古妆容和卷发的倪妮的确风情万种，“玉墨”这个形象也是倪妮的经典荧幕形象之一。

拍摄的第一部古装电视剧：《凰权·弈天下》杀青

拍摄的第一部古装电视剧：《凰权·弈天下》也已经杀青，陈坤、倪妮作为剧中的男女主角，阵容极具看点，不知道这次转战小荧屏是否能为倪妮赢得更高的人气，甚至是国民度。

井柏然、倪妮为某刊拍摄杂志大片

现在的倪妮爱情事业两得意，与井柏然的感情稳定不说，两个人都具备时尚好品味，资源好到飞起，就连平时的街拍形象可以出个情侣街拍示范了。

倪妮街拍

像倪妮这种肤白貌美气质佳的女星日常街拍都是随手一拍都是大片质感。身为Gucci古驰亚洲区眼镜形象大使，其品牌元素随处可见。

Tiffany & Co。蒂芙尼铂金镶嵌梨形切割沙弗莱石和钻石耳坠、Art Deco装饰艺术风格手链、铂金镶嵌圆形切割和长棍型切割钻石戒指

2016年9月，倪妮成为蒂芙尼中国区品牌代言人，今年的11月份底也出席了蒂芙尼位于上海淮海路香港广场店铺的点灯仪式。

红毯：端庄大气又温柔

Tiffany & Co。 蒂芙尼黄钻系列雏菊耳环，铂金，18K黄金，白钻和黄钻

倪妮在红毯中的造型以华丽长裙为主，但是丝毫不带有“小公主”般的甜腻，反而仙气十足，这也许是“高级脸”带来的优势。

在珠宝的选择上，倪妮会尽量选择和礼服色调一致的珠宝，图案简单却不失存在感。

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Tiffany & Co。蒂芙尼Tiffany & Co。蒂芙尼华彩高级珠宝系列沙弗莱石与钻石耳环

Piaget伯爵LIMELIGHT系列戒指，18K白金，单颗约19.63克拉枕形切割绿色碧玺、单颗约1.16克拉黄水晶、98颗总重约0.83克拉明亮式切割美钻、白玉髓，1颗总重0.03克拉黄色蓝宝石

Cartier卡地亚PANTHèRE DE CARTIER高级珠宝手镯，18K白金，橄榄石，缟玛瑙，祖母绿，钻石

日常：造型多变，可帅气，也可清新

倪妮佩戴Tiffany & Co。蒂芙尼Tiffany & Co。蒂芙尼Paloma‘s Graffiti系列Love戒指、Tiffany & Co。蒂芙尼Paloma’s Graffiti系列Love单只耳钉出席活动

Tiffany & Co。蒂芙尼Fleur de Lis系列耳环、Tiffany & Co。蒂芙尼Fleur de Lis系列线圈手镯、Tiffany & Co。蒂芙尼Fleur de Lis系列戒指（两款）

在日常的风格中，倪妮追求简单不失亮点的设计，精致、利落的剪裁和细节上的独特设计，最终形成倪妮经典日常Style，喜欢的女孩学起来可以说是非常容易！在珠宝的选择上，不论是“Love”字样还是花朵图案，简单当中多了一些女性的温柔意味。

Dior迪奥“J‘ADIOR”镀钯复古金属项链，Gucci古驰时尚首饰系列虎头耳环，Gucci古驰银饰Gucci Ghost戒指

原本以为倪妮的五官比较寡淡，不会适合华丽而又前卫的造型，没想到其实她在驾驭起看似繁琐的复古风格来毫无违和感。Choker多么火爆Miss J+相比不用多说，Gucci与涂鸦艺术家的合作款Gucci Ghost系列一经推出，就被刷爆ins圈。

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Gucci 古驰Ghost纯银项链，纯银，粉色珐琅，售价：RMB 2，100

CHAUMET尚美巴黎Jeux de Liens 欢·缘系列耳钉，18K玫瑰金，明亮式切割钻石

这两个女孩虽然都是“谋女郎”，但是彼此的风格各不相同，不论在戏剧、时尚或者是自己的人生当中有自己的态度，这种态度也使得二人在圈中独树一帜。不论是电影也好，品位也好，Miss J+都希望两个小花都能越走越远，为中国影视圈和时尚界注入一种崭新的力量。（图/文 珠宝之家 Olivia）