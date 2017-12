选刘亦菲做大女主 但迪士尼元素珠宝更值得你选择

导语:前一阵,Miss J+可以说是被“刘亦菲成为花木兰角色人选”刷了屏,大号都在分析到底刘亦菲为什么能成为Disney迪士尼经典人物形象饰演人员。也许在个别观众的心目中认为迪士尼不过是凭借动画和漫威英雄发迹的公司而已,怎么就引起了这么大的争议?其实Disney的商业版图可并不仅仅在影视圈,不论是你背过的书包、用过的文具、穿过的服装,就连珠宝圈都忍不住要插上一脚!

迪士尼动画

其实说到Disney的创始人Walt Disney(沃尔特·迪士尼)的创业史十分励志了。20岁刚出头的Walt家徒四壁,空有才华和理想,最好的伙伴就是一群小老鼠。没想到这些小老鼠成了日后的大明星——Mickey米奇老鼠的原型(1928年制作并推出)。Walt对这些小老鼠细致入微的观察被制作成动画而大受好评。对当下的年轻人来说可以说是教科书级别的经验了。

截止到2017年,已经推出了11位迪士尼公主

如果说米奇是迪士尼的标志性角色,那么迪士尼公主们也是“巾帼不让须眉”。截止到目前为止,迪士尼已经推出了11位迪士尼公主。这些公主们多以动画的形式呈现,每次根据动画拍摄的真人电影都会受到全世界的关注。去年由“屈臣氏”小姐Emma Watson和“大表哥”Dan Stevens主演的《Beauty and the beast(美女与野兽)》受到了全世界范围内的好评。

真人版电影《花木兰》女主刘亦菲

据说,迪士尼对于真人版电影《花木兰》的选角已经很久了,网上也是说得神乎其神:穿越五大洋,考虑1000人,最后官方盖章为咱们国家的女演员刘亦菲。但你要知道,迪士尼所考虑的人选中还有模特刘雯、主持人朱珠的时候,就知道所谓的“1000人”的水分有多大,刘亦菲凭借自身优越的条件和丰富的演艺经验能够胜任也实属必然。不过Miss J +还是庆幸的是,这次迪士尼没有尿性到继续“白化”或者任用亚洲其他国家的演员,那样才是真·sad!

刘亦菲与花木兰

网上也许会有很多争议的声音,这张由网友制作的图片,相信会使很多人改观,期待刘天仙能为我们展现一个最真实的花木兰。而且迪士尼的造星功力毋庸置疑,不论是综艺明星还是电影明星,都在短时间内达到蹿红。

动画电影《寻梦环游记》

动画电影《寻梦环游记》现在还在上映中,Miss J+和自己的闺蜜在影院里哭成狗。豆瓣拿下了高达9.1分的卓越战绩。

迪士尼1991年与Pixar皮克斯合作,2004年底结束合约,直到2006年将Pixar收购,动画产业如虎添翼。其画面制作精美而又细腻,不仅仅是剧情上带来的丰沛的审美享受,色彩美学也被艺术从事者所推崇。而动画中的一个个经典形象也被它捧火了!究竟火到什么程度?

迪士尼 与服装

Coach蔻驰与Disney迪士尼合作包款广告图

轻奢品牌也爱它!Coach寇驰的市场近年来趋向低龄化,越来越多的千禧一代可以对同等级轻奢单品进行消费。去年Coach与迪士尼合作,联合推出多款以Mickey为主要设计图案的背包、手袋、服饰等。

Disney迪士尼与Gap合作款

快时尚品牌也十分青睐Disney元素,每一年的新品种都会有相应的Disney主题。今年Gap则是以Star War(星际战争)为主要设计灵感来源,这已经是Gap与迪士尼的第四次合作,多数推出的产品为童装,也有少部分成人服饰。

迪士尼与Chopard萧邦

Chopard萧邦与Disney迪士尼合作款迪士尼公主系列

2012年11月, Chopard萧邦和Disney合作推出迪士尼公主系列,推出时间:2012年11月。一直以来萧邦和电影届联系极为密切,也是许多女性征战电影节红毯的绝佳利器,每年的戛纳电影节期间,萧邦都会推出Red Carpet系列新品。灰姑娘,白雪公主,花木兰这些具有Disney标志性的公主角色都成为萧邦迪士尼公主系列的设计原形。

迪士尼与PANDORA潘多拉

Disney迪士尼与Pandora潘多拉推出迪士尼系列

自从2016年起,潘多拉就与Disney进行多次合作,并推出了迪士尼系列。今年7月,珠宝之家曾经应邀出席潘多拉秋冬新品预展,其中的流动吊坠盒系列当中就充斥着许许多多可爱的Disney元素。事实上,每一次潘多拉推出新品,都会有这些卡通人物形象的存在,除却米奇、米妮,小鹿斑比、史迪仔、Disney公主们也是重要的设计灵感来源呢!

一个重磅消息:明天潘多拉将在天猫网站上首次推出Disney系列单品,许多Disney粉同时也是潘多拉粉丝的小伙伴要注意了!

迪士尼与Swarovski施华洛世奇

《美女与野兽》真人电影经典片段

《美女与野兽》一经上映便好评如潮,大部分观众都觉得Emma可以说是Bella本人了!

《美女与野兽》场景美轮美奂

场景很美轮美奂,其实真实情况下,你们的大表哥其实是这个状态下拍摄的“野兽”形象。

迪士尼真人电影《美女与野兽》剧照

而像Bella这种略带女权主义、追求自由的女性是不可以穿束胸、衬裙以及裙撑这种及其繁琐的上个世纪名媛礼服“标配”。来自英国的著名戏剧设计师Jacqueline Durran便用多层欧根纱来打造礼服裙摆的蓬松效果。整个礼服耗费将近12,000个小时,整体用黄色的欧根纱,花纹由精美的金银丝工艺打造,同时镶嵌了2,160颗施华洛世奇水晶。

凯拉·奈特莉在电影《安娜·卡列尼娜》的荧幕形象、英国戏剧服装设计师Jacqueline Durran

电影《傲慢与偏见》剧照

英国戏剧服装设计师Jacqueline Durran获奖无数,曾经凭借电影《Vera Drake》获得BAFTA(英国电影与电视艺术学院奖)。与凯拉·奈特莉的缘分很深,曾经为她所主演的两部电影《Pride and Prejudice(傲慢与偏见)》和《Anna Kerenina(安娜·卡列尼娜)》进行戏剧服装的统筹与设计,均有获奖记录。

《灰姑娘》剧照形象(左)、Swarovski施华洛世奇The Disney系列灰姑娘玻璃鞋挂饰

除了Bella,真人版灰姑娘辛德瑞拉也极具争议。但是团队在服装的制作上也极为考究。灰姑娘的人生巨大转折“水晶鞋”是必不可少的设计元素。

Swarovski施华洛世奇The Disney系列FROZEN套装,仿水晶

《冰雪奇缘》火到什么程度?连中文作文写不好的幼儿园小朋友大概能哼上一句“Let it go”。可爱的雪宝形象更是深入人心,施华洛世奇顺势在The Disney系列中加入了Frozen套装。

Swarovski施华洛世奇The Disney系列Star War装饰摆件

今年,Swarovski施华洛世奇主要推出的主题也是Star War(星际大战)中的形象,以多切割面水晶,设计了许多摆饰,十分可爱讨喜。

《Pirates of the Caribbean:On Stranger Tides》

《Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides》是《加勒比海盗》系列电影中的第四部作品,于2011年3月20日北美正式上映,由Walt Disney公司出品并推出,是Disney电影中的第一部3D电影。男主角依旧是Johnny Depp,女主角则是Penelope Cruz,施华洛世奇以其为灵感,推出了四个不同系列珠宝,分别是:Black Pearl系列、Angelica系列、High Sea系列、Skulls and Swords系列。

Black Pearl系列的设计灵感来自电影中杰克船长的船只,以黑珍珠为主石,暗黑系为基调。

施华洛世奇Angelica系列灵感来自剧中女主角的饰演者Penelope Cruz

施华洛世奇Angelica系列灵感来自剧中女主角的饰演者Penelope Cruz,珠宝作品多充斥着Penelope所使用的武器:剑、枪支、动物图腾等元素,并采用彩色水晶增添更多女性的野性魅力。

High Sea系列瞬间将所有人联想到航海中会使用的指南针、尖牙、漂流瓶这些元素

施华洛世奇Skulls and Swords系列极具男性阳刚魅力

迪士尼与Crow’s Nest

《Magnificent:Sleeping Beauty(沉睡魔咒)》剧照

虽然说这部真人电影《Magnificent:Sleeping Beauty》的故事原型就是动画《睡美人》,但是小公主艾莉·范宁所饰演的睡美人公主并不是主角,安吉丽娜·朱莉演绎的巫婆Magnificent也不是个大反派,这种颠覆预期的剧情反而为观众带来了更多的惊喜。

电影中的珠宝大多数出自英国珠宝品牌Crow’s Nest中的许多系列单品

而电影中的珠宝大多数出自英国珠宝品牌Crow’s Nest中的许多系列单品,包括:DREAM FEATHER系列、WHO NEEDS A ROSE?系列、JUNGLE FEVER系列等等等。该品牌的设计师来自俄罗斯,在英国创立品牌并成立工作室,以儿时接触的自然生物为设计灵感,多含有动物的羽毛、树叶、昆虫等图案元素。

在当下时代,品牌跨界联乘合作早就不是一件稀罕事。品牌出于自身的定位的考量去选择一个合适的合作对象无疑是促成双赢的绝佳手段。随着潮流的普及,受众是否会对“强强联合”继续买账?这也是品牌自身所要考虑的风险。(图/文 珠宝之家 Olivia)