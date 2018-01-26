学时装精在袖子上加点小动作 让搭配更有层次感

导语：冬天总要穿很多？层层叠叠让你看起来很臃肿？原本宽松的衣服因为加了内搭而变得很“膨胀”？这一切的一切都是因为你忽略了视觉上的层次感，只需轻轻把袖子从外套里拉一下出来，你就还是那个轻盈的小仙女。（内容来源：时尚Cosmo）

俗话说“腊七腊八，冻掉下巴”，腊八刚过，寒冬天气里你一定会把自己裹得严严实实的，这时候袖子上的小变化就成了最御寒的时髦心机，不仅可以像时尚博主一样，做到可以一年四季凹造型，也可以用袖子保护好娇嫩的小手。

1、衬衫袖子叠搭让你修长又有型

衬衫配毛衣是经典穿法，有时衬衫袖子被你塞在毛衣袖子里，显得有些臃肿，快把它露出来吧！这么好看又有型的白色袖口，千万不要藏着掖着。

红色毛衣内搭的白衬衫很能显出知性气质。

浅色搭浅色看起来知性极了，袖子叠搭轻松显出层次感。

衬衫搭配风衣的时候，也可以把风衣袖子稍稍卷起，露出一节衬衫袖口。博主身穿的这件荷叶袖衬衫很有女人味，袖口的设计有优雅的感觉，和风衣叠搭则更加潇洒了。

也可以尝试这种同色系的衬衫和风衣叠搭，这件的袖口更大，可以说是非常适合翻出来叠搭了！

像这种大面积暗红色的西装在冬天容易显得沉闷，但叠搭的白色袖口就使这身搭配变得更亮、更轻盈。

这种大袖口的白衬衫，和朋克的机车夹克也很好搭，黑和白的搭配，袖口的露出丰富了颜色的变化，避免了乏味，学会这招你也可以轻松搭出时尚博主同款。

2、毛衣称霸冬天，它的袖口也很好搭

毛衣和牛仔这种人人都会搭单品，博主们让它变得出众的秘诀还是“袖子叠搭”，还是那句话，被拽出来的那段袖口能让你的搭配更有层！次！感！

浅色毛衣搭机车外套显得更轻盈，记得重点是浅色毛衣哟。

既然浅色毛衣用来搭深色衣服，那深色毛衣当然可以搭浅色外套啦，而且二者的作用也是相对的：抻出浅色袖口能点亮整体造型，而深色毛衣则不会使你的浅色或彩色外套看起来太过张扬。

彩色毛衣也有一方天地可以发挥。这件橙色毛衣也露出了袖口，增加了上身橙色的面积，运动感十足。

鲜红色和暗绿色的搭配也丝毫不违和。

也是走黑白风的搭配，黄色毛衣成为亮点，你看，博主们真的都很喜欢通过“袖子叠搭大法”来增加造型的层次感。

3、卫衣当道，就要怎么舒服怎么穿

卫衣本身是非常有运动感的单品，用来搭配西装，使造型看起来更加休闲。

橙色卫衣也是怎么搭都有活力。

4、只要你敢想，什么“袖”都能叠搭

牛仔＋泰迪熊外套，还是一深一浅，材料和质感都很大不同，浅色的牛仔袖口看起来更潇洒有型。

绿色绸缎连衣裙+格纹毛呢夹克，质感很好的绿色连衣裙完全变成了一件装饰品，袖子和下摆都很特别，十分耐看。

5、秀场上和大片里也爱这么穿

（Gosha×Burberry联名系列，衬衫是经典的Burberry英伦风格。）

（Chanel 2018早秋系列）

（Victoria Beckham 2018早秋，看来贝嫂的品牌也爱这么搭。）

（Zara广告大片）6、明星们怎甘落后？

（左起：谭松韵 唐嫣 杨颖 陈瑶）

明星们都喜欢这么搭，看来是真的很简单好学，明天出门的时候还不试试？

（图片来源：视觉中国 Pinterest 新浪微博 品牌官网）