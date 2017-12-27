5种独特婚纱混搭 另类搭配打造个性新娘

导语：时尚新娘最怕的就是和别人撞衫！与其和别人相似，穿出千篇一律的美丽，倒不如选择一件独特的婚纱，装点出最独特的自己！下面教大家5种婚纱的另类搭配，无论是拍婚纱照还是举行婚礼，你定能分分钟惊艳全场！（转载自ELLE中文网）

婚纱+choker

婚纱+choker

你还觉得choker像狗带？它可是近两年最火的时尚配饰之一！作为潮流热款的choker，新娘在婚礼上戴效果又是怎样的呢？在刚刚落下帷幕的2017春夏纽约婚纱周，Houghton、Sachin等品牌在新娘造型中搭配choker，一点不觉得突兀，相反能够凸显新娘与众不同的气质。

婚纱+choker

婚纱+choker

裤装婚纱+可拆卸裙摆

裤装婚纱+可拆卸裙摆

裤装婚纱，大都认为它适合那些气质干练，洒脱的姑娘。其实如今的裤装婚纱越来越趋于柔美雅致，将裤装与宽大的薄纱or绸缎裙摆搭配，这样的装扮可以尽显时尚大气女人味哦！

裤装婚纱+可拆卸裙摆

婚纱+牛仔

婚纱+牛仔

如果你更喜欢简单休闲风，婚纱搭配牛仔也是个不错的选择哦！没有传统的婚纱那么正式，也告别了条条框框的束缚，让你的婚礼更加自由轻松，这套搭配特别适合在户外举办婚礼的时候穿，也有许多新娘喜欢这种自由休闲的搭配方式来拍摄生活类婚纱照。

婚纱+牛仔

婚纱+斗篷

婚纱+斗篷

婚纱搭配斗篷，会给你增加一层神秘感。胸前微微敞开，会十分性感！爱酱看到这，差点要流鼻血啦。及地斗篷，女王的强大气场，你敢驾驭吗？

婚纱+斗篷

婚纱+斗篷

婚纱+靴子

婚纱+靴子

婚纱与靴子的搭配也成为一种流行趋势，婚礼上如果穿对了一双出彩的鞋子，会为你的整体气质加分哦！