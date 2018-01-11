大卫·贝克汉姆创立全新男士理容品牌HOUSE 99

大卫·贝克汉姆揭晓了由他所主理的全新男士理容品牌——HOUSE 99。该品牌目前包含了21款创新的男士理容产品，来满足不同风格的造型需求。该品牌由大卫·贝克汉姆和欧莱雅集团联合创立，作为品牌主理人，大卫·贝克汉姆高度参与到品牌的创立过程，致力于为潮流男士不断尝试造型、展现独特个性提供完善的理容产品。HOUSE 99拥有完整的理容产品线，并将英式理发店风格与发型、护肤、剃须和纹身相结合，建立潮流男士的归属地，助力他们在这里找到下一个自己。该品牌将于2018年2月1日在英国上市。

HOUSE 99，大卫·贝克汉姆主理。

大卫·贝克汉姆作为世界上最著名的潮流先锋之一，一直在挑战人们对于“男人味”的定义。这位出生在伦敦的足球运动员不断以自己颠覆的造型尝试而引领潮流，并且让更多男士开始关注自己造型、勇于改变风格。他点燃了一代人的灵感并重新定义了英国乃至全世界的“男性文化”。为了彻底改变社会对男士理容的态度，HOUSE 99应运而生。

“我非常激动终于可以将HOUSE 99分享给全世界的每一个人！对我来说，理容并不只是它让你看起来怎样，还有它所带给你的感受。这是一个让你放松舒适的过程，是一个让你尝试新事物的过程，也是打造新造型的过程。我之所以创立HOUSE 99，是为了给男士们提供造型灵感以及合适的理容产品，去轻松地尝试不同的造型。HOUSE 99的诞生就是为了帮助男士们，给予他们理容所需的工具，去打造任何他们喜爱的造型。欢迎你们加入HOUSE 99。”

--大卫·贝克汉姆，HOUSE 99主理人

为了创立这样一个全新的品牌，HOUSE 99的产品线经过了2年的精心设计，并融合了大卫·贝克汉姆在潮流造型方面的经验、英式理发店文化以及欧莱雅集团高端化妆品部实验室的专业技术，旨在让全球的潮流男士在这里找到下一个自己。

HOUSE 99，全球男士的理容艺术。

为了提升当代男士造型过程的每一步，从简单的日常理容到复杂的风格变化，HOUSE 99为不同发质和肤质提供了专业且多样的解决方案，并经过了贝克汉姆本人的尝试、检验和认可。

HOUSE 99就像主理人贝克汉姆一样，兼具型格与男人味。其产品分类的灵感更是来源于他的经典造型。HOUSE 99希望为男士们提供贝克汉姆日常所使用的理容产品，从而达到焕然一新的理容效果。

对于贝克汉姆来说打造每日的风格造型就需要注意造型的各个方面——发型、胡须、皮肤和身体。因此HOUSE 99目前的21款产品之中也包括了理容的各个方面：护肤产品、头发造型产品、头发护理产品、剃须产品、身体护理产品等等。

具有促进健康功效的藜麦和螺旋藻是HOUSE 99产品配方的核心，而它们正是由曾是专业运动员的贝克汉姆所精心挑选出来的成分。这些天然的、富含蛋白质的活性物中包含有头发和皮肤所必需的，而人体却无法自主生成的成分，从而达到强韧发质、激活机体、焕亮神采的功效。

HOUSE 99，潮流男士社群。

HOUSE 99不仅仅是一个品牌，它的名称包含两个组成成分：“HOUSE”反映了贝克汉姆的目标是建立一个潮流男士社群，邀请热爱尝试、追逐潮流的男士加入进来，分享理容理念，碰撞造型灵感。数字“99”是他手上的一个纹身，标志着他个人生活和职业生涯中极其重要的一年，1999年。那一年，他与维多利亚结婚，大儿子布鲁克林出生，并代表曼联赢得三连冠。

从品牌诞生伊始，大卫·贝克汉姆就积极参与到品牌的各项工作中。他在欧莱雅集团高端化妆品部实验室测试产品，为产品取名，选择香型并设计品牌徽标。除了确定该品牌下所有产品的细节之外，贝克汉姆还亲自邀请全球理容行业中最知名的人物加入HOUSE 99，包括大师级发型师Fabio Marquez（来自葡萄牙里斯本的Figaro理发店），为品牌的数字平台提供专业指导并创作内容。

关于HOUSE 99

HOUSE 99是一个全新的全球男士理容和护肤品牌，创始人及主理人为大卫·贝克汉姆。通过与欧莱雅集团高端化妆品部门合作，该品牌志在解析男士理容需求，并鼓励男士展示自我和尝试不同风格。HOUSE 99共包含21款产品，覆盖皮肤护理、头发造型产品、头发护理产品、剃须产品和身体护理产品，为不同男性肤质和发质提供完整多样的理容方案。从产品配方到产品名、设计和包装，该品牌各个方面都经由大卫·贝克汉姆创造、检验和认可，目的是投射贝克汉姆自身的造型习惯，打造出出众的理容产品与体验。