美宝莲纽约×唐人街探案2 嗨翻纽约

2017年1月，勇于创新的纽约高街彩妆品牌美宝莲纽约在北京举办了一场充满悬疑色彩的沉浸式美妆主题发布会，解密全新上市的20色美宝莲绝色持久唇膏——金属色系列。当晚，实力青年演员刘昊然更作为这款金属唇膏的代言人空降现场，带领众多媒体、美妆博主及消费者一起，复刻《唐人街探案2》扑朔迷离的探案现场，探寻美宝莲纽约跨界大片《消失的62号》背后的精彩故事，一览2018年最新的金属妆感潮流趋势，GET自带招财技能的62号发财色，潮酷变身，华丽度过这个时髦的冬季。

神探“秦风”实力加盟 玩转金属潮流

出生于1997年的阳光少年刘昊然倾情加盟美宝莲纽约，担任金属唇膏的独家代言人。作为时下最炙手可热的青年演员之一，刘昊然身上特有的时尚、自信与活力，与品牌的个性与特质十分契合，也很好地代表了当下年轻人对美的追求和态度。对于与美宝莲的合作，刘昊然也感到十分兴奋，“美宝莲纽约在我的印象中就是一个很潮很酷的品牌，这次代言的金属唇膏的概念也非常大胆，有20款丰富的颜色，很适合这个秋冬的节日季，也希望和彩妆品牌的跨界能为我的粉丝们多多谋些福利。”

唐人街探案2×美宝莲纽约 跨界大片震撼发布

2018年大年初一，由陈思诚导演的喜剧探案系列电影《唐人街探案2》将于全国上映，此次，电影将故事背景搬到了美国纽约，敢于尝试、同样也是来自纽约的彩妆品牌美宝莲与电影方一拍即合，远赴纽约，特邀电影主演刘昊然出演美宝莲纽约特别篇《消失的62号》，以金属唇膏主打色62号发财色为本篇主要线索。繁华夜色的纽约街头，千万钻石被盗，神探“秦风”和他的搭档遭遇全新挑战，可否仅凭一个神秘的金属唇印，揭破这桩难解的盗窃案，找出偷金大盗。刘昊然能否保住神探称号？美宝莲带你层层揭秘，一起拭目以待！

悬疑主题沉浸式话剧 揭秘《消失的62号》

走进美宝莲《消失的62号》发布会现场，整个场馆充满着神秘色彩，品牌精心打造兼具时尚感与金属感的主题拍照区、以及纽约大片的探案现场重现吸引到场观众纷纷合影留念。正式活动中，美宝莲更独具匠心地邀请话剧演员重现犯罪现场，上演了一场精彩纷呈的穿插式沉浸式表演，主角刘昊然带领全场观众一起，身临其境追踪线索，解开重重谜团，寻找消失的62号。除了现场实时破案，神探刘昊然也在现场和大家分享了当侦探的必备条件，以及在纽约拍摄电影及美宝莲大片的幕后故事。活动结尾，贴心的刘昊然还为到场的粉丝亲自挑选适合的金属唇膏颜色并涂上，实力展现暖男魅力。他也表示，希望和美宝莲一起，将美丽和自信传达给更多年轻消费者。

62号发财色 鎏金水红 点唇成金

金属色系的时尚风潮持续火热，如果你还没有跟上潮流入手一件金属单品，不如从选择一支金属唇膏开始，大胆打破常规！敢于尝试的美宝莲纽约全新推出美宝莲绝色持久唇膏——金属色系列，20款全系丰富色彩，千变万化的金属光泽，让你在美妆界也能玩转金属风，华丽变身潮酷GIRL。这个秋冬季还不立即入手一支62号发财色！心机带闪的鎏金红色，一抹即现金属鎏金感，让唇妆更加饱满立体，颠覆常规日常妆容，惹火双唇令你瞬间变身人群中最闪亮的一个，如鎏金般星点闪耀，令人移不开视线。