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娜扎重回十六岁 换上同款毛绒眉减龄无压力

2018年01月16日 07:32 新浪时尚
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　　导读：颜霸娜扎最近又美美亮相啦，虽然前段时间的分手新闻吵得轰轰烈烈，但是丝毫没有影响娜扎的超高颜值哦，而且娜扎最新换上的毛绒眉更是让美扎看起来只有十六岁！其实相比超精修后的眉型，这样让眉毛任意生长的毛绒眉更有可爱的妆效哦，赶紧来get一下！（来源：瑞丽网）

　　毛绒眉最大的特点就是眉毛形状整体形状都比较“豪放“，比如看娜扎的眉尾就知道，并没有尖尖的尾端，而且眉毛边缘线条也比较模糊。其次就是整体毛量比较丰富，让眉妆有毛绒绒的感觉。这样的眉妆效果非常自然，而且看起来比较有元气少女的感觉，所以想要减龄的女生一定要试试这样的毛绒眉哦。

　　不过毛绒眉并不是说完全让眉毛自由生长，想要有不违和的效果，还是需要控制一下眉毛的轮廓的。毛绒眉整体比较粗，同时眉峰也会比较低一些，不会有刻意精修过的挑高感。同时眉头的毛发会刻意剪短以便让眉头的眉毛翘起来，可以在视觉上让眉毛看起来更加丰盈，同时颜色也比较淡，以打造晕染般的眉妆妆效为目标。

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　　满足眉妆新手的需求，更能精准描绘眉形

　　同时毛绒眉的形状也可以根据场合或者着装需要进行改变。比如上一张的娜扎看起来英气总攻范十足，就是因为眉毛形状比较平直。而这版眉毛又有比较明显的弯曲弧度，可以让整体妆容看起来柔美。这也是平时不要过度修眉的好处之一，想要改变形状还是颜色都有足够的毛量让你发挥哦。

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　　使用防麻瓜眉粉，打造丰盈、柔和、自然的眉毛。采用丝滑柔和配方，涂在毛发&皮肤上，非常服帖，稀疏的眉毛一下变得丰盈立体。由浅到深的色调模仿自然眉毛的渐变色彩，眉形盘容易上手。。。没有僵硬的线条！

　　除了娜扎，娱乐圈中也有很多高颜值的小姐姐在用毛绒眉哦，甜心崔雪莉就是代表之一。因为雪莉整体肤色非常雪白，所以为了不让毛绒眉看起来太突兀就选择了比较淡的棕灰色。但是眉毛毛量还是一样丰盈哦。如果你是少毛星人的话就一定要多用带有纤维的眉胶刷刷眉毛。

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　　帮你打造自然干净，像是没有经过化妆修饰的天然眉毛效果。

　　欧阳娜娜的眉妆相比起娜扎和雪莉要更多了一分精致感，眉妆的整体轮廓更加清晰。其实这样的精致度也是需要小仙女们根据自己的五官情况来调整的，如果双眼比较浮肿，就需要轮廓清晰的眉毛来强调一下五官，而如果本身五官就比较深遂，那么就可以适当让眉毛野蛮生长一下啦。

　　如果大家还不相信毛绒眉的魔力，那么最后看两个反面教材就明白啦。娄艺潇的眉妆看起来太过僵硬，主要原因就是眉妆的边缘太干净，同时弧度也太过锋利，整体眉毛形状看起来非常不自然，加上使用了盖不过眉毛原本颜色的棕黄色眉笔，两条眉毛真的很像贴上去的哦。

　　跟娄艺潇相反，蔡依林绝对是放任眉毛生长的最好代言人。但是毛绒眉也不能破坏合适的眉毛形状，蔡依林的眉尾部分就有一些太过下垂，不利于调整五官比例，所以如果你也是眉毛毛量超丰富的小仙女，还是要记得顶起修理眉尾眉头生长的太疯狂的毛发哦！

标签: 毛绒同款娜扎减龄

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