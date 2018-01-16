学何穗唐嫣用一条百褶裙 让你秋冬搭配时髦到飞起来

导语：要是搁以前，百褶裙和零度天气一直是“向来缘浅”。然而自从裙装的藏秋裤潜能被发掘出来后，它在凌冽寒风中的战斗力就一路飙升。何穗唐嫣她们更是带着一条百褶裙一件毛衣在时尚界指点江山，降温了想要继续保持风度就得这么穿！（内容来源：ELLE中文网）

毛衣套百褶裙

秋冬最新“岁寒三友”出炉，毛衣，百褶裙，厚打底。百褶细腻，毛衣软糯，不管是室内单穿还是披上外套都柔和而温暖。担心毛衣直接套百褶裙不显腰身？有即使套了三层裤袜还是全身上下最细的小腿衬托着，顾虑什么的完全不存在。

何仙姑一向有颜有腿有衣品，这次继续不出意外地把两条番茄炒蛋色百褶裙穿出了高级感。柠檬黄搭配藏蓝色刺绣毛衣，俏皮而不腻；红色搭配卡其色长毛衣，热烈却简约。还在纠结配色的你是不是茅塞顿开了呢？

长毛衣套百褶裙的组合只要不是裙长拖地，都能在视觉上显高显瘦。

短裙则回到了学生时代的无拘无束。百褶藏在条纹毛衣底下，褪去规规矩矩的学院派青涩，蹬上一双高跟短靴随时演绎独立和自信。

在毛衣尚有余地的情况下可以学唐嫣那样叠穿。当忧郁色深灰碰上慢热的酒红百褶裙，两个颜色一个赛一个低调实难令人眼前一亮。而白色衬衫打底就能一键衬出灰色的大气和酒红的热情，时髦不说，连层次感和丰富感都附送了。

毛衣塞百褶裙

薄薄的毛衣塞在百褶裙里无疑是最优雅最少女的搭法，轻而易举穿出A字型。因为有修身毛衣的保驾护航，各种图案花纹剪裁设计的百褶裙都不在话下，一简一繁混合双拼，时髦感说有就有。

不规则大胆设计的百褶裙，有了中性色修身毛衣就更加胜券在握。不必担心用力过猛，也不用顾虑杂乱无章，例如时尚博主这样搭，行走间一动一静，充满艺术感。

秀智这一身DAKS毛衣半身裙是“乖乖女”们的必备单品。皮粉色婉约端庄，格子裙百年经典，穿这一身文文静静，去任何场合都出不了错。

徐娇这一身米白色长袖宽松毛衣和咖色金丝绒百褶半身裙也是淑女穿搭的典范，配一顶贝雷帽和裸色麂皮平底踝靴，少女感哪还需要装？