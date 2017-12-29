倪妮出道6年 这头乌黑长发为啥时时给力

导语：12.11是我妮出道6周年的好日子，从一个青涩的小女生慢慢蜕变为白富美般的强势女王，眼见着穿衣风格的改变，然而这乌黑的长发却一直完美如初，要知道随着年龄的增长，我们的头发困扰可是逐日而增啊！什么发际线升高、落发、干枯……关于头发的问题真是一说一大把啊！就看我妮这秀发不仅浓密，发质柔顺的都开始为洗发水品牌站台了！（来源：瑞丽网）

倪妮一言不合就Show发，出道6年了，这头乌黑长发为啥时时给力？

为何明星秀发想怎么折腾都OK，时时给力随便Show呢？今天小编就来说说这些伤发又伤身的坏习惯，也许就是你的日常写照，不改小心秀发掉光光……

我妮的发质非常柔顺，长发飘飘只需静静的呆在那儿就能自带光环感！

即使被风吹过脸庞让秀发飞舞，也不会完全零乱，我妮在风中的秀发好像都有一种不起电的垂顺感脚！

不过说了这么多，我们应该如何保养秀发，实现倪妮一样的秀发美感呢？重点来了！每次洗过头发，你是吹干呢？还是湿着头发就上床啊？

小编第一个高高举手表示自己吹干头发的次数少之又少，一般都是洗过头发包着毛巾就睡觉啦（只因一个字：懒）！So，现在终于知道自己的头发为啥早起就有静电了……

下面小编就来科普一下湿发睡觉带给你的危害吧！不仅是发质上的伤害，更是身体上的摧残啊！

1带来发丝上的损伤

洗过头发后，在没有干透的情况下是非常脆弱的，如果这时你就倒在床上与枕头摩擦，会使你的发丝变得干枯毛躁，冬天的早晨还会起静电哦！

2伤害头皮

由于头发没有干透，会给发丝间的有害菌一个好的繁衍环境，使发丝产生菌变，滋生出许多有害菌哦（想想满头细菌，真的细思极恐啊）！

3头发脱落

如果发丝没有干透就睡觉，会影响大脑的血液供应，不仅影响你的睡眠，还会引起严重的脱发、落发。

4引起头痛

头发没有干透你就已经睡着了，会导致头皮湿气太重，不仅容易感冒还会引发头痛。

下面小编就来科普一下湿发睡觉带给你的危害吧！不仅是发质上的伤害，更是身体上的摧残啊！

1带来发丝上的损伤

洗过头发后，在没有干透的情况下是非常脆弱的，如果这时你就倒在床上与枕头摩擦，会使你的发丝变得干枯毛躁，冬天的早晨还会起静电哦！

2伤害头皮

由于头发没有干透，会给发丝间的有害菌一个好的繁衍环境，使发丝产生菌变，滋生出许多有害菌哦（想想满头细菌，真的细思极恐啊）！

3头发脱落

如果发丝没有干透就睡觉，会影响大脑的血液供应，不仅影响你的睡眠，还会引起严重的脱发、落发。

4引起头痛

头发没有干透你就已经睡着了，会导致头皮湿气太重，不仅容易感冒还会引发头痛。

其实洗头发是一项比较繁琐的事情啊！又要洗、又要吹，经常染烫头发对发质的伤害更是毁之又毁，为了让秀发更加健康，我们需要精心的呵护啊！每次洗过头发吹干时不妨先用护发精油打个底，增强秀发对吹风机高温的耐受性！接下来小编再给大家推荐五款冬日护发精油，让你在吹头发时、起静电时、头发毛躁时随时都能瞬间抚平秀发，实现如我妮一样的柔顺秀发之美哦！

歌薇MELTINGDIAMOND光彩修护凝露

智慧型全面护色及防热科技，可抗热达200℃，避免吹风机及离子夹的伤害，抚平毛躁发丝，创造持久与极致夺目发质光泽。

馥绿德雅5 SENS五重多效护理油

5 SENS以其迷人的香调包裹秀发，唤醒身体的多重感官；为秀发和肌肤补充必需脂肪酸和多种维生素，保湿滋养，促进修护再生，使秀发如水般光泽，肌肤若绸缎柔亮。

巴黎欧莱雅奇焕润发精油

完美融萃6种珍稀花卉精油：1。亚麻花、2。提亚蕾花、3。玫瑰、4。莲花、5。洋甘菊、6。雏菊。随时享受花香芬芳，见证秀发即刻新生蜕变：丝质柔滑，莹润绚亮，花香芬芳。

SONOKO荘能子鲨烷亮润美容油

这是一款全家上下都能安心使用的天然美容精油，不添加香料，色素，防腐剂，矿物油，紫外线吸收剂，合成界面活性剂，可以帮助我们预防肌肤的干燥，同时也可以作为清洁精油或护发精油。

悦诗风吟山茶花护发菁华油

富含济州岛山茶花精油和山茶花发酵精油成分，修复过度染烫后受损伤的头发，帮助恢复健康的秀发光泽，令秀发更加柔顺。