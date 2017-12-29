章子怡丢掉的高级感被钟楚曦找回来了

导语：金马奖四项提名，首届塞班国际电影节又轻松摘下四项大奖的《芳华》几经波折终于定档，将在2017的最后一个月与我们见面。（来源：瑞丽网）

首映礼上，冯小刚圈中好友葛优、范冰冰、范伟、宋佳、白百何等应邀出席，这部五十年代人看了流泪，六十年代人看了感慨，七十年代人看了唏嘘，八九十年代看了新鲜的电影瞬间赚足半个娱乐圈小伙伴的眼泪。

剧中主演更是备受期待，尤其凭借此片首次触电大银屏便斩获最具潜力新人奖的钟楚曦更是备受关注。

氮素，93年出生的钟楚曦虽说在电影大银屏上是新人，作为华谊力捧小花却已多次出演电视剧，不过，相比于《芳华》中的高级电影感，电视作品中的钟楚曦真心有点?一般。

电视与网剧中的钟楚曦和大多数小银幕女配一样，属于五官较开的“艳丽”脸，好看但没有特色，光看扮相不看剧情人设，很难划分到过目难忘的范畴。

而在电影《芳华》中则大不一样，立体的五官搭配干净的气质，将舞者清冷、傲然的气质展现无疑，仅凭剧照，就给人过目难忘的视觉冲击，仿佛就是严歌苓笔下应有的青春芳华。

但想想冯小刚选角时候三令五申的“整过容的免谈”；那钟楚曦是凭借什么完成这样的高级感加成逆袭的呢？

有人欢喜有人忧

是什么改变了女星的高级感

其实观察钟楚曦私照不难发现，这姑娘绝对是个有个性质感的女孩，当抛去电视作品中刻板的上挑猫眼眼线与细细的柳叶弯眉，干净的眼妆与伪野生剑眉的搭配，完美的突出了五官的立体优势；加上干净透亮的好肌肤，瞬间柔化了剑眉大眼的五官的凌厉感，增加了少女气质但又不失“干练”的自有标签。绝对让人过目不忘，让人不禁赞叹冯小刚犀利的选角眼光。

高级的美内敛而难掩风华，而低端的美则只能以更加直接的方式来证明自己的存在，妆容对气质的影响有时候就是这么奇妙。这种感觉和影视圈另一位出了明的气质小姐姐倪妮很是相似，作为谋女郎，无论朋友圈晒照还是出现活动，倪妮的妆容风格大多以简单自然为主，其实这也是倪妮在妆容上和钟楚曦一样喜欢“清冷”感淡妆有关。

这种妆容不仅能突出五官的质感，更能突出面部线条本身的美感，不会让某一处突出的妆效给人强势的压迫性，属于舒适又不失高级的妆效，非常适合女生提升气质， 而且自然不矫造的妆感也十分提升少女感。

最近一期《演员的诞生》中“追忆”当年在《艺妓回忆录》被巩俐呼巴掌，狠到连手印都消不掉的章子怡，那张各大美容编辑讴歌了一千零一次的高级的电影脸也出了点问题。

垂感粗眼线让下垂的上眼睑尽显老态不说，这蜜汁艳粉色眼影不知道几个意思，当然，也有可能是章娘娘最近喜欢粉色，不信这每期必备，颜色各异的艳粉、嫩粉的艳丽挂唇膏也是抢了一手好镜头；当然这还不是最可怕的，底妆更是白的夸张；和电影中的章子怡妆容差距很大。

其实不是说浓妆不好，也不是定格于好气质的“清冷妆”就要像裸妆一样寡淡，最重要的是要有一个度；比如这张同样看似“艳丽”实则清冷的妆容就是非常好的对比，同样的重线粉色系眼影。

但只是粉色系眼影偏淡一些，微微加入一点棕色调；并且眼线与睫毛的处理上减弱了睫毛的厚重感突出纤长质感，并在眼尾处做了眼线细勾处理；底妆色调更加哑光，只在肤色的基础上微微白皙一个色号，旨在提升肌肤质感而非一味的贪白；最后，唇色的选择上虽然是艳丽的颜色，却选用了偏蓝调的红，不夸张，只剩下满满的质感。

女为谁容

听听芳华男主黄轩怎样评价女性美

《演员的诞生》复刻了无数经典影视作品，对参与录制演员的演技也是褒贬不一，但无论演技如何，总是缺少些曾经经典中的韵味，比如郑爽和欧阳娜娜一起失手的《我的父亲母亲》就是很好的例子，这虽与演员、演技有一定关系，但更同第五代和第六代名导演自身有关。

文工团走出来的冯小刚拍的《芳华》和年轻时在农村插过队的张艺谋拍《我的父亲母亲》时候一样，不仅与自己年轻时的经历有关，更同那个年代以及那个年代的审美有关；而这种细腻的质感很难在演员自己复刻的时候表达出来，今天我们就让《芳华》男主角黄轩和网友们分享一下他眼中《芳华》时代的女性美：

不要让浓妆偷走你的高级感

三个注意打造气质“清冷”妆

无论时尚如何变化，健康、自然的美感都是不变的潮流；高级的“清冷”妆不单单在影视作品中为女星气质+Buff，更是日常妆中重新定义人设的好帮手。

比如最近三美同框中被各位美妆博主疯狂打Call的李小璐就是非常好的例子，只是稍稍给妆容做了精致减法就瞬间从网红风变身气质小姐姐，甚至将一向颜霸娱乐圈的AB和范爷的光彩都抢走了不少！

眼妆和底妆光泽感变淡后

倪妮的气质发生很大变化

氮素，千万不要觉得这个减法好简单，一个做不好不仅高级感尽失，还给人很憔悴的感觉，比如咱们一向清冷风走的不要不要的倪妮，最近为代言品牌拍摄的时候就有些失手，被现场拍摄的强光严重吃妆后导致眼妆和底妆变淡，不仅肌肤好无光泽更是将精致的眼线和眉形弱化，一副双眼无神的憔悴相。

那问题来了，如何打造适度又高级的“清冷”妆呢？敲黑板画重点！“清冷”妆的关键在于干净的同时突出五官的质感。

升级版变野生眉

三色渐变“清冷”不刻意

亚洲面孔大多五官偏扁平，而眉毛不仅是提升五官立体感的关键，更是一不小心就下重手的重灾区；无论是眉形还是眉毛颜色的把握都很重要。最近频频拿下高端代言的刘诗诗本身眉毛其实属于比较杂乱的状态，加上气质柔美大多喜欢打造柔和的弯眉，但在着色上很容易用力过猛不说还容易过粗给人一种憨憨的感觉。

而反之配合眉毛本身的走向，并用从深到浅的棕色，从眉头到眉尾逐步加深本身的眉色，利用眉刷晕染出眉毛本身的毛流感。

最后在眉尾用眉笔加深，让三色渐变更加明显得，打造眉形视觉上的高低变化，即自然又有轮廓感。

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实用的三色眉粉能画出最立体的眉毛，浅色部分更能描画鼻影，塑造最立体的妆效。

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眉笔勾勒眉型，眉粉自然晕染的双头眉笔，打造完美眉形。

干净的眼线

决定眼神的清澈度

粗眼线能突出眼部轮廓，但用力过猛增加妆容感厚重不说，还会给人一种脏脏的感觉，而一直颜值忽高忽低的杨幂就经常在这个问题上吃亏；杨幂属于天生双眼皮偏重的姑娘，一双灵动的眼睛本来应该是加分项，但是一旦眼线过重就会给人浓妆感。

微挑的落日线眼线是最不动声色美化眼型的利器，尤其顺应眼睫毛根部依照眼型描绘的简单操作更是新手必备。

不过，很多姑娘还是会有眼妆偏重的错觉，其实这和睫毛也有着密不可分的关系；浓密的睫毛会增加眼线的厚重感，而且如果不是天生完美，靠后天用睫毛膏应刷出来，更是会因为睫毛结块等问题让颜值减分；所以使用注重纤长感而非浓密度的睫毛膏适当增加睫毛丰盈感与纤长感即可，不要太贪心啦！

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好肤质

才是好底妆的基础

哈哈哈，宝宝们一定以为编编要说怎么选底妆的方式了吧？NO！其实底妆只要选好色号，不要一味的贪白、贪厚，并且选择一款靠谱的定妆散粉基本问题不大，即使是女星，大多时候底妆问题其实也是源自肌肤问题。好肤质才是肌肤莹润清透的基础，如果一味靠底妆遮掩真心本末倒置。

很多姑娘会说，化妆前敷面膜就好了，上妆效果超级棒，肌肤水润非常赞，但实际上这样不仅治标不治本，更是让肌肤突发性的处于角质层饱水而基底层缺水的状态。自欺欺人不说，如果宝宝们用的都是好底妆好彩妆还好，如果用了不好的产品，在角质层饱水状态下很容易吸收进肌表深层，不容易排出肌肤。

所以日常的护理更为重要，即使是年轻的肌肤也可以早早进入防护模式，使用“维稳”的保湿、抗氧、具有一定修护功效的精华产品强化皮肤自身的自我修复性与免疫力，让肌肤处在一个健康的状态下。

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