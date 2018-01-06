李小璐“稻草发”带衰开年运势 37岁的她换错发色又变网红脸

导读：只因一句“不能放弃就继续喜欢，至少心不会动荡不安”这样的话，就把李小璐推向了风口浪尖？其实小编更觉得喜欢做一件事情就要付出真心！比如惜美如命的她为在跨年晚会上惊艳全国观众，特意染了最耀眼的香槟金发色！（来源：瑞丽网）

我们深知“头等”大事儿的重要性：染发容易护发难，当发质被伤害太深后变身“稻草发”应该如何让它起死回生呢？

Part1 李小璐错染的香槟金发色，心塞、伤神又伤发！

今年的开年大事就是李小璐的热搜！一条自发的微博被挖挖挖挖出了婚变迹象？

虽然文字有些让人脑洞大开，但是没有实锤的事情，大家就不要胡（一）乱（笑）揣（而）摩（过）了！

而甜馨粑粑也在力挺媳妇只是做个发型给大家一个开年惊喜啊！

就是这惊喜来的太突然，让我们有点小惊吓好不？

咋讲？看图！

这是什么鬼发色？

答：这是最耀眼的香槟金，小姐姐刚染的！

李小璐的香槟金发色是酱婶儿的舞台效果，就有一种说不出来的辣眼台风！

系不系又染错了颜色啊？明明之前的自然黑发色更好看啊！

这个香槟金不仅让她的亲和力不见了，时尚感消失了，垂顺的发质变“稻草”了，连喜爱她的粉丝都不能淡定了，有种一错毁所有的感脚！

其实，这不是她第一次染错了发色，小编翻回过去，发现她还尝试过很多颜色呢！

但都hold不住！

发色举例：小豆棕色

美丽指数：★☆☆☆☆

造型指数：★★☆☆☆

点评：小豆棕发色比较适合脸色偏白的黄褐色、深色、暗色的女生。虽然盘发增加了造型感，但是单侧直刘海时尚度不够。造型得分两颗星。

发色举例：木莓棕色

美丽指数：★★☆☆☆

造型指数：★★☆☆☆

点评：木莓棕发色适合冷色调女生，李小璐的肌肤白皙，尝试棕色系会比较显土气。

发色举例：苦亚麻色

美丽指数：★★★☆☆

造型指数：★★★★☆

点评：这次苦亚麻的色调还是比较适合她的，卷发+空气刘海比较适合她，但是染发后的发质显现不出高级感。

发色举例：自然黑色

美丽指数：★★★★★

造型指数：★★★★★

点评：自然黑比较适合肌肤白皙的女生，李小璐就是自然黑最美的例子，侧分长卷发不仅增加了她的慵懒感，而且减龄效果好，你能看出她是35++的辣妈吗？

发色选对了，随时都能开启逆龄大招儿啊！

如果不是小编提示你，是不是觉得李小璐跟王源一个年龄段啊！

所以啊！垂顺感好的自然黑发色会让你显年轻，而色彩鲜亮的发色会缺少一种高级感，因为染后的发质都会有一种干枯缺水的“稻草”状态啊！

经常染发的你，此时有没有被小编撮中痛点？

其实染发后，变身“稻草发”的女生可不只你一人哦！很多女星也都在此栽过大跟头！

Part2 景甜、AB、热巴都在“稻草发”上摔跟头！

染了提升气质的发色是一件特别美妙的事情，然而当你染错了颜色，不仅自己完全hold不住，在染烫的过程中，你的发质又受到了伤害而变得干枯成了“稻草发”时，那种欲哭无泪的感觉，小编最懂你！就比如景甜、AB、热巴……都在“稻草发”上摔了跟头了！

景甜-发梢毛躁

自从景甜剪短了头发染了漂亮的玫瑰金发色，人气直线飙升啊！而且这精致的小卷发也让她变得越来越时尚。然而最近有点染烫过度，总觉得气质虽然提升了，但是这发质有点令人堪忧，发梢有些毛躁。

AB-光圈感消失

黑发时的AB发质特别柔顺，而且拍起硬照还会自带发丝光圈感，然而现在染了木莓棕发色后，让原本最优发质一下子就不见了！

迪丽热巴-黄毛感终于消失了

最有活力的热巴之前一直都是蜂蜜茶发色，虽然显得人很有亲和力，但是就会觉得整个人缺少一种高级感！然而新年第一天她染回了自然黑，突然发现这高级感爆了棚啊！

李小璐-“高级感”消失了

李小璐的自然黑发色原本非常有“高级感”啊！酷感西装+微乱低马尾让她整个人气场全开，然而这跨年太不消停了，不仅染了发色搞得口碑变差，连新造型都驾驭不住！

看来变换发色是“头等”大事儿，搞得不好满头都会变“稻草”！

稻草发”毁的不仅仅是发质，一不小心就变脱发星人

满头“稻草发”真的挺让人抓狂的，如果没有及时的保养，一不小心就会变成“脱发星人”那样更糟心啊！

“稻草发”的起因

“稻草”发，是我们染发后遗留下来的伤害，先是出现干枯、分叉、打结等现象，严重的就会出现“稻草”一样的发质了。

这是因为染过的头发极其容易受损伤，在头发的内部，自然色素在染发的过程中被氧化掉一部分，随着自然色素的流失，头发内部的多种蛋白质及水分也随之流失。

头发本身没有自行修复的能力，就需要我们给头发添加营养成分及水分，来补充头发内部流失的养分。

要想让“稻草发”回归健康有光泽，就要从头皮开始护理，要知道“皮之不存，毛之焉附”的道理。

而头皮是人体最薄的皮肤，会出现敏感的问题，我们在染发时常常忽略它，当染发剂沾染了头皮，腐蚀成分会侵害毛囊，我们的头发就会变得干枯或脱落。而在染发的过程中肌肤还会出现过敏现象。

因此，日常洗发前，我们可以先按摩头皮，使用清洁舒缓头皮功效的精油去帮助头皮放松，再来后续的洗护发步骤。

“稻草发”的日常护理

染过色的头发要注意防晒，否则很容易过早地褪色。

外出戴帽子遮挡紫外线；

使用专业的染后护色产品，让头发表面形成网状的保护膜，减少头发的亲水性，降低头发内部的色素流失，减少脱色现象。

不要太频繁的洗头发？

水分会让头发从内膨胀起来，因而促使角质膜向上推，当这个状况一再发生，头发就容易起毛、分岔。

所以不要太过频繁的洗头，或者干脆用干洗发或是洗发粉，直接将发根的油和异味吸收。

选择含精油的洗护产品

受损的头发，最好选择含有天然植物精油、丝蛋白等成分的产品，这些元素对头发有很好的修护作用，而且也更加的无公害，不容易污染环境。