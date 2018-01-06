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Chiara ferragni示范5种女生都可以尝试的发型

2018年01月06日 10:13 新浪时尚
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　　导读：Chiara ferragni成为时尚圈最炙手可热的街拍明星，也是各家品牌争先恐后邀请的对象，她的一举一动都受到关注，服装品味更是许多时尚人作为参考的范本，但是除了品味与彩妆外，发型也是相得值得学习，许多女生都能应用在生活上，就让编辑教你如何打造5种Chiara ferragni的经典发型！（来源：爱丽时尚网）

　　随性侧分，自然却不简单的美

　　在Chiara ferragni的照片中，常看到她随性侧分的发型，看似简单自然，其实暗藏了许多细节，这种发型对于头发本身又厚又粗的来说自然没有问题，但是对于细软发的人来说看起来就会变得扁塌，所以如何打造发根蓬松度就很重要。对于细软发的人来说，非常不建议再上过重的发品，更应该选发底喷雾这种打底产品，稍为在发根处均匀喷上，再利用吹风机吹松发根，就能有自然又好看的随性侧分发型。

　　头发也能有极简美学

　　除了随性侧分发型，另外一种最常见的发型就是自然放下的发型，让头发以最自然方式呈现，这种发型非常适合稍带卷度的女生尝试，利用卷度避免过于死板，同时自然又简单。对于头发长度介于肩膀左右的女生来说，可以在出门做一些内弯或是大卷的卷度，再轻松拨开即可。若头发的卷度比较明显，就可以将一边的头发收到肩膀后，这样造型看起来才会更加自然。

　　男生都爱的马尾造型

　　chiara ferragni也是经典发型，她也会因为不同的头发卷度调整不同的马尾造型，无论是高马尾或是低马尾，都有不同的风格，如果头发卷度比较明显时可以选择稍微高一点的马尾，看起来会更加俏丽，想要浪漫一点，微卷配上低马尾更有优雅的气质。

　　不用手巧也能有好看的编发造型

　　Chiara ferragni的编发也是相当可以学习的，她不会使用太过于复杂的编发，反而利用简单的双股编，就能绑出不同风格，对于一般人来说，就可以学习随一抓取头发两侧的头发，无论是用双股编或稍微卷成一束，带到后脑处之后绑成一个公主头的造型，都是简单又实用的方式。

　　利用帽子让发型更多变

　　除了一般的发型，Chiara ferragni也常用帽子来增加造型，当她在搭配帽子时，多半先将发流往后带，而非直接把帽子带上，将发流往后带除了可以增加一些顶部与两侧的厚度外，也能避免帽子过于服贴，看起来呆版，同时这样的发型看起来也更加清爽俐落。

标签: 发型女生示范

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