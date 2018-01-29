范冰冰用椰子油让头发Duang起来

导语：自从冰美人开了小红书账号后，推荐过的东西现在都超级难买，一直处于供不应求的状态，买不到同款好不开心~但最近本芭又在“白鼠冰”的小红书笔记上发现了一样好东西，不光容易买还超级万能。（来源：时尚芭莎）

喏，就是它椰子油~想不到咱们的“白鼠冰”竟然会推荐如此接地气的东西。从需要准备的材料到具体的操作方法，整个护发过程可以说是相当详细，真是隔着手机屏幕都能感受到她对于椰子油的喜爱。

也难怪“白鼠冰”不管是编发盘发还是卷发，头发都一样柔顺有光泽~

椰子油的确是一种非常亲和角蛋白的植物油，所以用在头发上效果特别得好。购买时，尽量挑选Virgin/extra virgin初榨椰子油，这类椰子油的加工程序少，营养成分保留得比较完整，味道上会有浓浓的椰子香。

其实，便宜又好用的椰子油早就是美容界的超级网红啦~除了能像范爷一样当作发膜用以外，还可以涂到全身的各个部位，简直就是美容的万能油。

厉害啦我的椰子油

一瓶可以美全身！

眼唇卸妆

椰子油可以用来卸妆早已不是新鲜事，清洁效果肉眼可见！不管是眼唇部位，还是全脸卸妆都是不错的选择。但需要注意油皮和痘痘肌的妹子一定要适量，用后一定要清洁干净。

眼唇部位：用化妆棉或者棉签蘸取适量的椰子油，然后轻轻擦拭唇部及眼部。

全脸及清洁：可以先用卸妆产品进行全脸轻卸，取适量的椰子油在手心充分揉搓融化，然后在脸上打圈按摩5分钟左右，最后再用洗面奶将脸清洗干净即可。

滋润肌肤

冬季用它来滋润肌肤，也是一等一的好手。而且椰子油具有抗菌消炎的功效，同时还能为肌肤提供营养，起到很好的保湿效果，晒伤的皮肤也可以用它来救急。

洗完澡后，可将它用于全身涂抹，也可用在手肘脚踝等比较干燥的部位。如果担心太油，还可以挑选有椰子油成分的身体乳。

清洁口腔

用椰子油来漱口是欧美非常时髦的口腔清洁方法。椰子油中含有天然抗生素月桂酸，可以清洁牙齿表面，并带走口腔中的细菌，同时还可以改善牙龈红肿出血、口腔异味等问题。

起床后挖一勺椰子油放在嘴里，然后用牙齿咀嚼至融化，让椰子油在口腔和牙齿之间流动冲刷，时间持续15-20分钟，最后吐掉刷牙。

不同问题不同对策

椰子油发膜来修护！

干枯卷发

Step1：将1根香蕉、一小杯椰子油及一勺蜂蜜混合搅拌，然后用手涂抹到头发上。

Step2：然后用浴帽将头发包起来，等待30分钟之后，再清洗掉就好了。

柔软干性发质

Step1：将2个牛油果、一小杯的椰子油及一勺迷迭香精油混合搅拌，然后均匀涂抹在头发上。

Step2：然后将头发盘起，等待30-60分钟后，再冲洗掉就OK啦~

头皮干燥

Step1：将一小杯的椰子油和一勺茶树精油混合搅拌，均匀涂抹在头发上。

Step2：用手按摩，停留2个小时，再用清水冲洗掉就OK啦~

染后受损发质

Step1：直接将椰子油均匀涂抹在头发上。

Step2：然后可以用头巾或者浴帽包住头发，2个小时以后把头发放下护理就完成了。

（以上动图均来源于Youtube视频）

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让双手拥有柔润触感的手部磨砂，富含特级初榨椰子油和细海盐成分，能净化及修复肌肤，让双手更加细腻。

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欧舒丹全球畅销的产品之一，蕴含高浓度乳木果精华，质地柔润，迅速渗透肌肤，发挥保护、滋养及保湿作用，配方更添加了蜂蜜精华、甜扁桃精华及椰子油，带来卓效的保湿效果。

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混合来自萨摩亚的社群贸易初榨椰子油，以及来自巴西的大豆油，并且富含巴西巴卡斯油，气味芬芳，可于洗发护发前使用，又或作彻夜修护，亦可以用作滋润干燥发尾，使秀发更强韧、顺滑、柔软。

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沐浴后或者皮肤干燥时，将椰子油涂抹到该处，并轻轻按摩，可以使肌肤更令肌肤感觉柔软，光滑和滋润。到干燥或湿润的皮肤，特别注意手肘和膝盖。

面对功能如此强大的椰子油，你是不是有些心动了呢？那就赶快去Get“白鼠冰”同款吧~