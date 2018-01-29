肤白貌美衣品爆棚还是高智商“技术宅” 这个女演员开挂了

导语：上周六播出的《声临其境》迎来首个女声天团，四位声音大咖组成“迷人女声”天团，惊艳四方。其中，有一位女演员以一人饰配多个角色并能够快速切换声音的状态和情感的高超技巧，获得了本场最受欢迎的声音。她就是——韩雪。

《声临其境》女声天团：（从左至右）马思纯、徐帆、韩雪、贾静雯

在很多观众的眼中，韩雪一直都是气质出尘的女神画风，但当韩雪出现在《声临其境》的舞台上时，她俏皮和可爱的反转表现却让人大跌眼镜，现场观众都大呼：这个“粉红猪小妹”真是太可爱了！

本期节目中，韩雪一改荧幕前的“高冷”形象，又是化身“粉红猪小妹”与观众互动，又是“海绵宝宝”附体实力撒娇，调皮活泼，萌力十足。

韩雪为海绵宝宝配音

在节目第一个“经典之声”的环节中，韩雪竟赶在配音的前几秒时，突然甩掉高跟鞋，不再是用女神般的姿态表演，反而是更“接地气”活泼跳脱的进行她的演绎，她打着赤脚鼓着腮帮，实力挑战配音英文版的《海绵宝宝》，韩雪的声音在配音“海绵宝宝”和“海绵宝宝”的妈妈时无缝切换，哭腔还没收起，一秒“精分”出母爱声线，温柔妈妈上线几秒，又秒速切换尖声哭泣宝宝，这波任性切换声线却无缝对接的操作真心厉害！

随后，韩雪继续活泼发声，用小猪佩奇的声音挑战了《唐伯虎点秋香》中“石榴姐”的经典台词，萌萌哒的声线加上“石榴姐”的幽默台词，这个奇妙的声音组合给予众人眼前一亮的惊喜！

韩雪还原《星语心愿》

除此之外，韩雪还以声演绎了张柏芝经典之作《星语心愿》，在真情告白的过程中她声技爆发，将自己的情感融合在每一句台词中，真正做到了将口型、气息、节奏，配音与表演的无缝结合，感动现场所有人，还获得全场“最会哭”女子称号。

韩雪演绎《金陵十三钗》

在最后的压轴大戏上，韩雪以一袭蓝色丝绒旗袍亮相，尽显极致东方女性的优雅华美与江南女子的清丽温婉。演绎《金陵十三钗》时，韩雪眼眸含泪，神情凄楚，却隐约中透漏着一丝刚毅。面对如此惊艳与动情的“乱世佳人”，网友大呼：“韩女士太苏了”“韩雪精致的东方脸配上旗袍装，简直美哭”“韩雪的眼神很有感染力，期待漂亮温柔大方的气质女神”。

那么问题来了，舞台上的韩雪百变又演技炸裂，台下的她是什么样子呢？我们来818女神的美丽秘籍和高能日常。绝对有你想不到的神反转！

先来看看韩雪演绎过的那些经典造型~

[古装女神]

很多人都看过韩雪的影视作品，精致的鹅蛋脸颇具古典味道，驾驭起古装来简直轻而易举。

大气女神范儿

[简约大气]

出席活动时韩雪喜欢选择简约的风格，即便是穿大礼服时也尽量选择简单的剪裁或者是黑白色。

[优雅度假风]

出席活动的时候大部分都是简约优雅风，而旅行度假中的她，却经常不施粉黛，穿上舒适的度假装，素颜周游世界，让人好生羡慕。

[时髦街拍]

韩雪私下里的街拍造型也是简单时尚，每个造型有一个简单的亮点就好，点到即止。

除了戏里戏外衣品在线，女神在妆容方面也颇有自己的风格。

无论是在配音室的淡妆出镜，还是在最后声音大秀环节中饰演《金陵十三钗》中的玉墨，以及在采访间的素颜亮相，一档节目换了3种风格，却各个都让人忍不住爆灯！

淡妆出现在配音间的韩雪底妆清透无暇，卷翘的睫毛搭配长长的卷发，让她看上去妩媚动人。酒红色唇膏是最适合秋冬的色彩，也让她的肌肤更显白皙。

韩雪版“玉墨”VS倪妮版“玉墨”

而真正给我们带来惊喜的是她在声音大秀环节中，变成“玉墨”的她。穿上旗袍，换上复古波浪卷发的她，立刻就穿越到了几十年前的抗战时期。

倪妮当年凭借“玉墨”一炮而红，镜头下的她极尽妩媚，而韩雪饰演的“玉墨”妩媚中又多了几分坚定和刚毅，这样更加贴近原作人设。只有这样的性格，才能够带领姐妹们最终怀着无所畏惧的心走到日本人面前。

韩雪微博里的一张后台照片

我们通过韩雪微博里的一张后台照片，帮你们深八出了她的美丽小秘密。来看看她私下都用了什么彩妆吧！

粉饼——阿玛尼丝绵柔润粉饼

镁光灯粉饼的灵感来源于阿玛尼时装，为肌肤穿上至美华装，让肌肤全天持续绽放光彩。

[细腻幼滑 妆容持久]

营造与轻盈飘逸、明亮剔透的效果。有效遮盖面部瑕疵与细纹，帮助吸收多余油脂。令妆容保持清新自然，不泛油光。长达8小时的持妆能力，防止脱妆的同时也起到保持粉底色泽的作用。

较强的SPF30防晒指数，专门为忙碌的女性设计，在提供无瑕妆感的同时为肌肤提供户外防紫外线呵护。镁光灯粉饼包含了全新配方，在拥有轻薄质地的同时，为肌肤提供强力防晒保护，防止因紫外线导致的肌肤初老问题。

方便女性随身携带，随时补妆，还能补充防晒指数，时刻保持妆容的清新雅致。

韩雪同款唇彩笔

唇部——NARS缎彩润泽唇彩笔

全新缎彩润泽唇彩笔以妆点美唇，色彩动人，打造诱惑缎光妆效。10款高显色度的大胆色彩，令双唇奢享水润，尽显柔滑妆效。NARS缎彩润泽唇彩笔由品牌创立人与创意总监倾情打造，将唇线笔的便捷与唇膏的上妆体验精妙融于这款唇彩笔中。

告别了风情万种的玉墨，来到采访间的韩雪，用几乎全素颜来面对观众，也真是娱乐圈的耿直girl一枚了。

即使没有了妆容加持，我们可以看到，韩雪的肌肤底子真的非常好。白皙的皮肤散发出粉嫩的光彩，这就是我们多少人梦想中的“水光肌”啊，用了N种底妆都搞不定的肤质，人家用天然肌就完成了，请允许我们为自己悲伤10秒钟。

卸掉眼妆的韩雪戴上了一副眼镜，瞬间增加了几分书卷气息。原来拥有完美肌肤，真的可以仅靠一支唇膏就搞定整个造型。

当然喽，你要先get韩雪这样白皙细嫩的好肤质才可以！

除了穿搭和美妆之外，女神的配饰也绝对称得上是“点睛之笔”！比如……腕表！

去年上映的《醉玲珑》让实力派韩雪再次受到大家的关注，也获得了不少网友的喜欢和支持。在《醉玲珑》的一场新闻发布会上，韩雪一袭蓝色裙装配上海瑞温斯顿的第五大道Avenue系列钻石腕表，气质非凡。

韩雪在《醉玲珑》的新闻发布会

海瑞温斯顿第五大道Avenue系列腕表

这款海瑞温斯顿的钻石腕表的3点钟和9点钟位置装饰有两个长方形镶钻时标，6点钟位置则饰以太阳放射状磨砂处理的小秒盘。表盘中央是波浪状的扭索纹饰面，以祖母绿宝石的造型装点在经过重新构思设计的散射状外围时标。

而且这款海瑞温斯顿的钻石表在韩雪的微博相册中出镜率很高。

海瑞温斯顿的钻石表在韩雪的微博相册中出镜率很高

除了钻石表，韩雪也会选择一些功能和品牌都特别专业的腕表。比如同样出镜率很高的宝珀专业潜水表五十噚。

街拍中，韩雪选择了宝珀的一款专业的潜水腕表五十噚

宝珀五十噚系列腕表

1953年，宝珀生产了品牌第一只现代潜水腕表，从此便奠定了自己在专业的潜水表领域不可撼动的地位，五十噚表款以专业的功能和独特的标志性元素铸就了该系列的传奇声誉，也成为表圈的经典潜水表。

韩雪的这款白色五十噚，表壳直径接近45mm，虽然大表盘，但很适合女生佩戴，自动上弦的机械机芯配搭起来也同样方便。同样，这款白色的宝珀五十噚也在其他的活动上出现在韩雪的手腕上。值得一提的是，专业功能的腕表现在对女生来说非常流行。

韩雪佩戴宝珀五十噚出现在其他的活动中

韩雪佩戴宝珀五十噚出游

钻表和专业表能看出韩雪是个爱表的人，并且对腕表有自己独特的喜好，但看到下面这款腕表的时候，不得不佩服韩雪对于腕表的品位。专业的复杂功能+独特的设计，梵克雅宝的小仙子想买可不是随便都能买得到。

韩雪戴梵克雅宝的Lady Arpels Féerie系列

梵克雅宝的Lady Arpels Féerie系列

这款梵克雅宝的复杂功能腕表你能看出时间吗？左侧为逆跳的小时功能，仙子的仙女棒指示了目前的小时时间；右侧为逆跳的分钟显示功能，最长的一个翅膀指示了分钟的时间。能看出来目前这款表显示的时间为8：10吗？不仅时间显示上非常特别，而且技术实现上也非常复杂。

这款腕表采用了手动上链的机芯，表盘上34颗宝石镶嵌在机镂雕刻的珐琅表盘上，仙子以白金材质打造，分钟与小时显示为双逆跳时间，阿拉伯数字及镶钻石时标，分钟和小时在表盘两侧以扇形显示。整个腕表的表壳、包括表冠、表耳不仅采用了跟仙子一样的白金打造，同时镶嵌钻石，又豪又美。

……

怎么样，看完这些是不是对女神有了更深刻的整体印象？好东西当然也是需要有品味的人来演绎滴~

不过，除了优雅的衣品和好气质的造型之外，韩雪还有着你想不到的“另一面”……

你以为女神只是靠外貌和演技吗？人家还有足够的智商和技能咧！

私下里的韩雪会自己动手，洗洗车，修修窗帘，拆拆手机，高智商当然不能白费。

一个被演戏耽误了的高智商技术宅

韩雪从小就品学兼优，17岁就出道的韩雪，在高考前利用暑假和2个月的课时拍了一部电影和一部电视剧，高考仍考出500多分，以当年文化课成绩第一名的身份入读上海戏剧学院。

洗车自己动手丰衣足食

别人家的玩具是机器人。

别人看的书是关于“量子力学”的。

因为对科技产品的执着，还被微博评为“科技达人”，甚至“入职”了新浪科技，与小浪成为了同事！

妥妥的科技达人

韩雪“入职”了新浪科技

看完以上内容是不是对女神这个词有了更深层次的理解？能演戏、能配音、衣品炸裂、颜值在线，还有不俗的时尚品味和烧脑的高智商！这样的女演员真是一个大写的“厉害”！

声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。