谁说天生脸大必吃藕 我要逆天改命

导读：正如细腿比粗腿美，普遍的审美也认为小脸比大脸美，事实如此吗？很遗憾大部分情况是这样，不过不用担心，今天教大家3D微整化妆术，让你花十分钟就能轻松打造小v脸！（来源：太平洋时尚）

前几天推了一篇圣诞节扎“鹿角头”的推文

有看着很心动的妹子在后台留言说：

“大脸也有颗扎丸子的心。。。能教教小脸邪术吗？”

相信她说出了很多妹子的心声。。。。。。。

所以P力宝今天就来教教大家

如何用微整容级别的化妆术

打造超自然的小V脸

快拿着小本本记好了！

一、妆前提拉

关于“妆前提拉”这个小技巧，我们得向米兰达-可儿学习呢！在今年和Snapchat创始人结婚的时候，低调又甜蜜，可儿还自己花新娘妆呢！

P力宝注意到可儿在做妆前准备的时候，不只是做好保湿工作，还用按摩仪进行了脸部提拉！

一般在化妆之前做好保湿打底工作是大家都有的共识，氮素大多数妹子却不知道妆前做好脸部提拉工作也很关键！可以为你打造小v脸奠定良好的基础哦，而且日常多提拉，对瘦脸是很有帮助的~所以下次妆前千万别忘记咯！

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来自日本的雅萌推出的这款脸部按摩仪首先就被她的颜值所败，还是粉嫩系的少女心爆棚。功能上集眼部按摩、紧肤塑颜、按摩舒缓于一身，全能又实用。两个滚轮可以紧贴肌肤，滚在皮肤上特别舒服；体积很小，就比平时用的签字笔大一点、长一点，可以装进包包随身携带、随时拿出使用。

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这款黄金美容棒也是火了有一阵了，不得不说还是很有实力的！经常使用不仅有瘦脸作用、平滑肌肤细纹，而且在使用护肤品之使用还有助于肌肤的吸收，达到更好的护肤效果。如果单纯用来按摩，有助于缓解疲劳。是一款功能很强大的美容仪了。

二、微整容级修容术

想要达到瘦脸的效果，修容工作是必不可少了。很多号称整容级别的修容，实际上除了在镜头前让人无敌震撼，但是实际上见到真人你就会被妆面吓到。而且这种整容级别的修容对于化妆小白来说很不友好，一部小心就弄花妆了，也并不日常。

所以P力宝强调下面要教大家的是微整容级别的修容术，打造出超自然的小V脸，非常好上手，适用于所有脸型。

1、画出“CCTV”区域

CCTV大家都熟悉，但是脸部的“CCTV”区域恐怕就要陌生了。这一部分的区域用于打高光。

两个“C”指左右两边，从眉毛上方的一点到髋骨上方的一点连接而成的半圆。

“T”指从眉毛上方连接起来，连到鼻尖的位置。

“V”则指脸部两边，分别从髋骨上方的一点连接到下唇角，再到下巴形成的线。

画好“CCTV”区域后先放着，接着画阴影的部分。

2、画出在“W3”区域

“W3”区域听起来有些复杂，实际上也不会，主要用于打阴影。

“W3”是从发际线下侧的位置到髋骨下侧，再到下颌骨下侧连接而成的线。看起来像是W字母，又像阿拉伯数字“3”。

画好“w3”区域后，等待下一步操作。

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3、晕染高光粉、修容粉

以上的区域画好之后，就要开始将画好的线进行晕染。需要注意的是高光和阴影的打发不同：高光的区域（“CCTV”区域）使用美妆蛋轻拍的方式将高光粉“定”在底妆里面；

阴影的区域（“W3”区域）使用另外一个美妆蛋（不要混用美妆蛋，否则会弄花底妆）由外向内轻轻延伸的手法进行晕染。

等这两个区域都彩妆都和底妆完美的融合一起之后，就会发现非常自然的小脸效果出来了！

4、画猫胡须

如果你除了脸大，还有嘟嘟肉（原谅我说得如此直接），可以在上面的基础上，用同发色的眉笔在嘟嘟肉部分画几笔“猫胡须”，注意手法一定要轻，少量多次画出“猫胡须”。画好之后，再用美妆蛋晕染开来即可。

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赶紧Get这个自然又简单的小脸邪术吧！把丸子头扎起来，小V脸亮出来！