刘涛的天鹅颈为什么看起来那么长

导语：前段时间，刘涛的天鹅颈登上了热搜，奔着对这份优雅的好奇，肤小美兴冲冲地点了进去~（来源：YOKA时尚网）

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原来是刘涛在微博晒出一组拍摄时的后台美照，并附文：“同事给我看这张照片：‘涛姐，你这天鹅颈666啊！’我一脸懵：‘怎么就6了？’你们看出来了吗？反正我是没看出来”。

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照片中刘涛做着优美舞姿，举止优雅得体，满满女神气场。值得一提的是刘涛不仅拥有令人羡慕的好身材，这天生的天鹅颈也是6到飞起啊。

一袭拖尾白裙背对镜头，精致侧脸完美暴击。网友看到这组美照后纷纷留言：“看出来了呀，你超级美的”、“这还不6啊，很666666啊 ”、“来！666鉴定，这可不是666嘛！”、“是不是天鹅颈我不知道，但是天使没错了”。

然而赞美的声音中总会夹杂着些批评的声音。。。

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其实刘涛一直都有健身的好习惯，即便已是两个孩子的妈妈，身材依旧保持得十分好。虽然脖子称不上纤细修长，但保养得当的她依旧能扬起十几米的气场啊~

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除了刘涛，娱乐圈里拥有天鹅颈的真女神还真不少

优雅的白天鹅——刘诗诗▼

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从小学习芭蕾舞的她深受熏陶，眉目间都透露着优雅；紧致细滑的天鹅颈，再让她的气质翻倍。

神仙姐姐——刘亦菲▼

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脖颈纤细笔直，站着坐着都一样挺拔；微抬下颚，满眼都是天仙飞舞啊~

行走的衣架——倪妮▼

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拥有高级的长相和完美的气质还不够，这细长挺拔的天鹅颈，简直是所有姑娘的终极梦想啊！

其实，今天说到的颈部，对于很多姑娘们来说是护肤的一个盲区，殊不知这是最容易显现女人真实年龄的一个地方！

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导致颈纹出现的原因：

一、皮肤中的结缔组织会随着年龄的增加渐渐流失，导致皮肤失去弹性，产生细纹。

二、颈部皮肤很薄，容易干燥缺少水分，长时间缺少保养就会产生纹路。

三、整个时尚圈都沦陷的“手机低头综合征”，时刻低头把玩高科技产品，在无形中给娇嫩的颈部带来了过重压力。

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这些都是导致颈部老化的重要原因，不仅要时刻预防，关键还要做好颈部保养！

颈部保养Tips1：清洁要仔细

很多人认为，就算外面在闹雾霾天，洗脸的时候用洁肤乳惠及一下颈部就够了。哪有这样便宜的事儿！要清除卡在颈纹里的所有脏污，所有的颈部死角都要照应到。尤其是下颌底部、后脖颈被碎发掩盖的部位、耳朵背后、耳垂下方的凹陷处。

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颈部保养Tips2：防紫外线

紫外线引起的肌肤损伤是目前已知最难逆转的肌肤老化问题，所以颈部保养最容易忘记也最不能够忽视的步骤就是防晒。对于颈部肌肤来说，防晒产品在考虑UV防护值的同时也要更偏重保湿，特别是在北方或寒冷的季节能够满足这一肌肤区域的保湿需要。

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颈部保养Tips3：保湿

颈部肌肤之所以更容易衰老不仅是因为缺乏必要的皮脂腺分泌天然防御滋润屏障，还由于颈部肌肤在每天各种身体动作的牵引下极易产生褶皱，所以一定要注意颈部保湿工作，而且最好选择颈部专用的乳霜以满足颈部肌肤的特殊需求。

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颈部保养Tips4：颈部按摩

在涂抹颈部护理产品时手法也非常重要，在涂抹时尽量以提拉的方式由锁骨部位开始滑动至脸颈连接处，而在颈纹比较深的地方则可以采用类似于涂抹眼霜的手法用中指和食指将纹路撑开，然后打圈按摩帮助抚平细纹。

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富有质感的柔润滋养，做娇嫩的颈部肌肤的最佳弹力后援，感觉不到年龄的肌肤印象！

趁着冬天赶紧保养美颈，到了春夏就能露出无死角的天鹅颈啦

真美人都有一条天鹅颈哦~你心目中拥有天鹅颈的女神是谁呢？