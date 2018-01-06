被装腔英剧圈粉 中了“英式下午茶”的毒

导语：最近格调君被一部“繁华而迷人”的英剧《翡翠酒店》圈了粉，但打动我的并不是这家伦敦市中心五星级酒店的人物和故事，而是在里面时常出现的下午茶场景以及下午茶烘托出来的精致生活方式。所以格调君搜罗了北上广最适合装腔的下午茶餐厅以及最适合下午茶喝的茶品与你分享。（来源：YOKA时尚网）

（原标题：《被装腔英剧圈了粉的格调君 最近中了“英式下午茶”的毒》）

去哪喝

Twinings川宁餐厅

地址：上海陆家嘴西路168号正大广场西区3层25号（近东方明珠）

电话： 021-58880599

人均：149元

来自英国、有着300多年历史的百年Twinings川宁在上海开了中国第一家店，坐落陆家嘴繁华的正大广场，可以270°俯瞰无敌黄浦江江景。

餐厅整体以黑色作为基调，混搭金属色泽的线条，在空间中营造出了英式贵族般的优雅与细腻，随便在餐厅哪个角落拍照，分分钟拍出名媛既视感。

英式传统的下午茶三层塔自然必不可少，至于三层塔的正确打开方式，一定要由甜到咸，最后再回归到甜甜的味道。再来上一杯醇香顺滑的川宁茶，简直完美！

红丝绒荔枝芝士蛋糕+伯爵茶，蛋糕绵密丰富的口感合着百年伯爵茶的清新香气；如果三五好友相聚，点上一套三层点心架套餐，我们也能拥有和英国女王同款的下午茶；

除了川宁百年制茶的精致口味，还能尝到英伦传统的菜式。

经典的炸鱼薯条，简单却依然有滋有味；

澳洲谷饲肉眼牛排是进店必点之一，配上棉花糖一般口感的土豆泥。另外，招牌烤鸡色拉也不错，只是量不大，精致为主。

店内的各类精美骨瓷茶具也是一道风景线，你可以买到川宁多种味道和规格的茶叶，还能根据自己的喜好自由挑选和搭配，带回家自己享用或者当做伴手礼都是不错的选择。

TWG

地址： 北京建国路87号SKP L1-D1121

电话： 010-58435345

人均：123元。

TWG从1837年就开始卖茶，是一家新加坡顶级的茶叶公司。在国内也开了6家店，分别位于北上广，一直都是主打最高端的英式下午茶店。

装修既大气又精致，那一抹金色很醒目，餐桌和座椅延续了华美的设计风格，餐具英式，将一切都渲染得富丽堂皇。

服务员会一路领你进去，为你提供点茶、选餐的建议，走的时候，会有外国帅哥服务员礼节地点头目送你出去，让你体验到尊贵感。

走进店内会被整面茶罐墙所震撼，超过五百个黄色茶罐被整齐地码放在墙上，每个茶罐代表一种TWG茶品。每个茶罐上都有编号，不同的编号代表不同的茶叶，方便每位茶艺师配茶。

茶单上600多种琳琅满目、名称各异的茶品绝对能让选择综合征患者立马崩溃。

来到TWG Tea，每个人必须消费一壶茶，价格普遍在70元左右，一壶四杯。金灿灿的大肚壶里是黑色的瓷质茶壶，提供的是冲泡后的茶汤，不可续水。

除了茶以外，这里还销售铁壶、瓷器和香薰蜡烛。店里还摆着称散茶用的传统装备，也是沿袭自古老的欧洲。茶品上的 “帝王”、“御选”、“精选”等字眼是TWG给茶品分的等级。除了招牌的金色茶罐外，更有多款色彩缤纷，造型不一的定制茶。这些漂亮的调配茶极受欢迎，“颜控”大多看了包装就下单了！

除了出品茶叶，TWG还搭配出售精致的餐饮西点，其所售的马卡龙也被赋予了各种口味，但每一种口味都带有茶味。一份下午茶套餐158元，一壶茶、一块自选蛋糕、6个小茶点，适合小胃口的女生。

除了甜点，TWG TEA 还供应各类西式餐点，从早餐到晚餐一应俱全。

安薇塔英国茶体系

地址：广东省广州市天河区天河路218号天环广场负二楼层B255商铺

电话：020-37887709

人均110元

相比川宁和TWG，Annvita可以说是门店最多的英式茶店了，除了北上广深这些大城市，在苏州、武汉、甚至是乌鲁木齐都有店。

安薇塔英国茶体系以蓝色为主色调，店装修布置比较宫廷复古风，座位都是公主款，即使身处喧闹的都市，你也仍然能保持最古典的低调宁静。而且每一家店都有独一无二的画作或者装饰品来以示区分。

茶屋里多达一百多种的茶品，口味都有不同，但样样都正宗美味。英国茶 、淡茶玫瑰露、鲁巴茶、正统英式下午茶、现煮奶茶等想来都让人开始冒口水，味蕾被挑逗起来。

维多利亚玫瑰水是安薇塔店里被推荐最多的饮品，玫瑰水偏甜，更适合佐以三明治、司康饼来吃，丝丝凉凉的甜和浓郁的玫瑰原浆配合得恰到好处，淡淡粉色的茶水上浮着小小的玫瑰花瓣，很是讨喜，可惜冬天喝起来有些凉了，还是更适合夏日解暑。

维多利亚女皇下午茶可谓是丰盛贴心，女王皇冠水果塔、司康饼、维多利亚三明治和苏格兰咸点等，从下至上，由咸转甜，口感上的层次呼之欲出。

2人维多利亚下午茶套餐，3层的蛋糕+2壶茶。1壶海盗奶茶，1壶冷的玫瑰水。你也可以自由搭配，碰撞出属于自己的风味。

喝什么

如果你想自己在家喝个下午茶，那么选对茶十分重要。

TWG银月绿茶Silver Moon Tea

零售：235元/罐，下午茶：60元/壶

精选绿茶搭配香草及莓果，像盛装的少女，在舞会中如蝶翩翩，自然不矫情却展露迷人的柔美。

TWG旺犬早餐茶Breakfast Bulldog Tea

零售：235元/罐

红莓与焦糖的妙趣组合，为香茗注入甘甜之味，唤醒清晨味蕾。另外，经典的高级定制包装也是非常应景讨喜的“佳节色”——哑光亮粉色中闪耀的浮雕金色茶名，象征狗年的“旺犬”图像寓意来年的好运和欣欣向荣。

TWG茶之恋情Amour De The

零售：235元/罐

季节限定的 TWG Tea 大吉岭红茶搭配娇贵雅致的玫瑰花朵，散发出优雅迷人的香味。纯金箔片依附在叶片上，使茶汤散发红润闪亮的光泽。像似娇羞的少女般，吸引爱慕的眼光。

川宁英伦茗香伯爵红茶

零售：148元/罐

川宁调茶大师撷取充沛阳光滋润的芸香科佛手柑及细腻处理的甘香柠檬果皮，配以甄选红茶，带来臻品味觉体验。

川宁金毫英式早餐红茶

零售：139元/罐

川宁调茶大师跋山涉水寻找理想的黄金嫩芽，原片阿萨姆麦芽香醇浓郁，开启活力天。

一切准备就绪，是不是很有冲动，立刻约上三五好友，在温暖慵懒的冬日阳光下，来一次精致下午茶之约？（记得叫上格调君噢~）